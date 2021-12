Trilogie GTA napravuje svou reputaci, poslední aktualizace odstraňuje palčivé problémy

Herní série Grand Theft Auto se těší velké popularitě a také nejedním titulem nejlépe prodávané hry roku. Když Rockstar oznámil vydání remasterované verze ikonických dílů GTA 3, GTA: Vice City a GTA: San Andreas, srdce nejednoho hráče zaplesalo radostí. Co ale fanoušci dostali naservírováno, předčilo jejich nejhorší obavy.

Remasterovanou trilogii GTA dostalo na starosti studio Groove Street Games, které mělo na svědomí (nepříliš povedené) mobilní porty. Zatímco fanoušci si představovali precizně zpracované ikonické klasiky v moderním kabátku, dostali podprůměrné slátaniny, za které se ostatně Rockstar musel omlouvat.

I've changed my mind, the GTA remasters are perfect.

(this is looking backwards while in first person, on the quadbike) pic.twitter.com/JEB0SC7y3V

— Megan Fox (🛹🐦 OUT NOW) (@glassbottommeg) November 12, 2021