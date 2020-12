Trh s mobilními procesory má nečekaného lídra. Samsung a Apple se dělí až o třetí místo

Svět mobilních procesorů má nového vůdce. Podle agentury CounterPoint došlo v třetím čtvrtletí letošního roku k výměně na vedoucí příčce, kterou nově okupuje společnost MediaTek. Ta začala díky čipsetům Dimensity nakukovat i do vyšších pater, a díky tomu se její mobilní procesory dostaly ve třetím kvartále do 31 procent smartphonů různých značek. V loňském třetím čtvrtletí to přitom bylo pouze 26 procent.

HiSilicon, Samsung a Huawei mají stejně

Na druhou příčku tak spadl americký Qualcomm, jehož Snapdragony v uplynulém kvartále poháněly 29 procent smartphonů, což je meziroční pokles o dva procentní body. Na třetí příčce se pak usadily společnosti HiSilicon, Samsung a Apple, každé z nich patří tržní podíl 12 procent. Dá se předpokládat, že v blízké budoucnosti bude klesat podíl čipsetů od HiSilicon, která má kvůli americkým sankcím značně omezený byznys, naopak očekávat se dá vzestup Apple, neboť do třetího kvartálu ještě nepromluvily prodeje posledních iPhonů.

Podíl 5G čipsetů byl údajně podle agentury CouterPoint 17procentní, v tomto čtvrtletí by se údajně mohl zdvojnásobit. V tomto odvětví je o něco silnější Qualcomm, kterému patří 39 procent trhu.