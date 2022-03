Tohle zamrzí: základní Apple Studio Display nedostane žádaný kus příslušenství

Není to tak dávno, kdy Apple způsobil poměrně velký poprask svým novým produktem. Nebyl to ovšem žádný revoluční iPhone či MacBook, ale kus textilního příslušenství v podobě čistícího hadříku. Ten automaticky přibaloval ke svým prémiovým displejům Pro Display XDR a před pár měsíci se jej rozhodl zařadit i do volného prodeje. A byla to jeho absurdně vysoká cena 590 korun, která mnohé pobouřila. Během pár dní se nicméně kompletně vyprodal.

Při představení cenově dostupnějšího displeje Studio Display si někteří kladli otázku, zda bude inkriminovaný hadřík součástí balení. Bohužel se dočkali zklamání – zatímco u varianty se sklem z nanotextury opravdu bude, základní verze začínající na ceně 42 990 Kč se bude bez tohoto kusu příslušenství muset obejít, což je vzhledem k ceně displeje poněkud zarážející.

Za delší kabel si pořádně připlatíte

Součástí balení je aspoň kabel typu Thunderbolt 4, byť jen o délce jeden metr. Pokud byste potřebovali delší, nabízí Apple alternativu v podobě třímetrového. Za ten si ovšem nechá královsky zaplatit – jeho cena totiž činí 4 990 Kč. Na druhou stranu, zavedení výrobci takto dlouhý kabel vůbec nenabízí, tudíž Apple může, alespoň dočasně, těžit z jisté exkluzivity.