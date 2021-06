Toaster s logem hry Destiny oživí snídani na přispěje na dobrou věc

Svět herního zboží a doplňků, to nejsou jen trička a kšiltovky s logem hry, ale občas také netradiční zařízení. Videoherní vývojáři Bungie, kteří se proslavili především jako tvůrci světoznámé série Halo, na svém charitativním streamu oznámili, že zadají výrobu toasterů s logem jejich poslední hry, Destiny. A jak slíbili, tak se také stalo.

Charitativní streeam vybíral peníze na dětskou nemocnici St. Jude, během kterého se vybralo neuvěřitelných 800 000 dolarů (cca 16,7 milionu korun). Jako odměnu se vývojáři rozhodli začít vyrábět právě toaster s logem Destiny, přičemž 10 procent z prodeje poputuje právě nemocnici St. Jude.

Obyčejný toaser by nebyl až tak zajímavý, kdyby tento při každém opékání chleba nevypalovat do středu každého toastu logo hry Destiny. Fanoušci tak mohou spojit příjemnou snídani se svou oblíbenou hrou a s užitečným příspěvkem pro dětskou nemocnici. Destiny toaster půjde do prodeje na Vánoce 2021 za cenu 85 dolarů (cca 1 800 korun).