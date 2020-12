Tmavý režim Facebooku konečně dorazil na Android. Jak jej aktivovat?

Pokud jste si oblíbili tmavý mód webového Facebooku nebo Messengeru, pravděpodobně vás potěší následující zpráva. Facebook totiž začal tmavý režim zpřístupňovat většímu množství uživatelů na Android a iOS. Dostupnost můžeme potvrdit i na redakčních smartphonech s Androidem.

Už v červnu jsme se dočkali potvrzení, že Facebook opravdu tmavou variantu aplikace pro iOS chystá a dokonce ji začal testovat na malém procentu uživatelů. V listopadu Facebook prostřednictvím Jane Manchun Wonga na Twitteru oznámil, že začíná proces veřejného testování nové verze pro iOS. To nutně neznamená, že by ji měli najednou přístupní všichni uživatelé, protože Facebook ji uvolňuje po vlnách, možná to ale nebude trvat dlouho a budeme ji mít konečně všichni.

Dostupnost tmavého režimu v iOS aplikaci můžete ověřit následovně:

Ujistěte se, že máte poslední verzi aplikace Facebook

Otevřete aplikaci a zvolte nabídku, která se skrývá pod ikonou třech čárek v pravém dolním rohu

Zvolte položku „Nastavení a soukromí“

Dále zvolte položku „Tmavý režim“

Poté máte na výběr z možností zapnutí, vypnutí a nebo „systém“. Třetí volba nastaví barevné schéma podle celkového nastavení vašeho telefonu.

Pokud nejste mezi vybranými uživateli a položku Tmavý režim ve své aplikaci nevidíte, nemusíte truchlit, protože brzy by se opravdu mělo dostat na všechny.

Aktualizováno 16. prosince

Facebook dnes zřejmě zahájil další vlnu aktivací tmavého režimu. Do redakční pošty nám od vás přišlo několik upozornění na dostupnost této funkce u aplikace pro Android, a můžeme potvrdit, že se objevila i na redakčních telefonech – Facebook lze nyní skrze nabídku nastavení přepnout do tmavého režimu.

Budeme rádi, když nám do diskuze napíšete, zda se vám tmavý režim také zpřístupnil a ideálně na jaké platformě :-)