Test Toyota Yaris GR (2021): tati, mně už je trochu špatně

Pneumatiky jsou zahřáté tak akorát, motor dosáhl ideální teploty, můžu mu tak dát pořádně za uši. Okreska je úplně prázdná a tráva okolo vysekaná. Takže vidím kilometry daleko. Stačí mi jen 3 rychlostní stupně: tvojka, trojka a čtyřka. Dvojka se vyplatí při poklesu rychlosti pod 60 km/h. Z dvojky i trojky vystřelí Yaris do červeného pole otáčkoměru prakticky okamžitě. Nejvyšší výkon motoru je v 6500 otáčkách, i když se rád vytáčí mnohem výš. Přeřazení mezi rychlostmi je tak strašně rychlé. Nikdy jsem neřadil s manuálem rychleji.

Teď přichází první křižovatka. Trhám volantem doleva a přitahuji ruční brzdu. Zadek Yarise se okamžitě trhá a klouže dál ve směru původní jízdy, zatímco přední kola ochotně zatáčí tam, kam jsem je nasměroval.

Úhel natočení celého vozu je už přesně 90 stupňů vůči původnímu směru, je čas dokončit průjezd křižovatkou. Ruční brzdu pouštím a na dvojku dávám plný plyn. Klouzání zadních kol je u konce. Všechna čtyři kola teď zabírají a opět vystřelí auto rovně vpřed. Tohle udělám ještě se třemi křižovatkami a zezadu slyším: „tati, mně už je trochu špatně“. Cože? Můj syn? Tomu v autě nikdy není špatně. Nikdy. No nic, jdu se zklidnit a podívat se na techniku.

Kde se vzal

Jmenuje se sice Yaris, ale s běžným civilním Yarisem má málo společného. Vlastně jen zcela nedůležité detaily. Jinak je to úplně jiné auto. Toyota je v seriálu WRC zpět od roku 2015 a sbírá úspěchy. Díky těmto úspěchům chtěla nabídnout svým fanouškům auto, které z WRC bude vycházet. Včetně koncepce tří dveří. A proto je tady Yaris GR. Na jeho vývoji se podílel přímo prezident automobilky Toyota, Akio Toyoda. Tomu není závodění v autech vůbec cizí. Jde tak o auto, které chtěli nejen fanoušci značky, ale také vedení firmy. A to je znát.

Tři válce

Když se poprvé objevily specifikace vozu, měl jsem trochu pochybnosti. Motor o objemu 1,6 litru, tři válce, turbodmychadlo. Je tohle ten správný motor pro nekompromisní hot-hatch? Naštěstí ano. To co na papíře nevypadá moc dobře je v reálu naprostá paráda. Motor poskytne 192 kW, tedy asi 260 koní, které hýbou s váhou pouze 1280 kg. Mnohem důležitější je ale bezprostřednost motoru. Turbo se chová téměř jako kompresor. Čas k roztočení je neznatelný. Ve 3000 mohutně zatáhne a neunaví se až k 7000 otáčkám. A pak znovu a znovu a znovu. Toyota se chlubí, že jde o nejvýkonnější třívalec v sériové produkci. A také nejlehčí. Motoru nejde nic vytknout. Zatahuje famózně a vlastně i ten jadrný zvuk tříválce se mi moc líbí.

Smart 1: čtyřkolka

Že GR nemá s běžným Yaris moc společného ukazuje i to, že Yaris GR je čtyřkolkou. A zatraceně chytrou čtyřkolkou. Před řadicí pákou máte volič jízdních režimů. Na každodenní používání se hodí Normal, který rozděluje točivý moment 60:40 mezi přední a zadní kola. Kdo chce více zábavy, zvolí Sport. Ten preferuje zadní nápravu v poměru 30:70. A kdo chce jezdit čistou stopu a co nejlepší časy, ten zvolí režim Track. Poměr je pak 50:50. Není to úplně zábavné, ale budete strašně rychlí. Auto je neutrální, nemáte šanci ho utrhnout.

Smart 2: ruční brzda

V úvodu článku popisuji, jak přitahuji ruční brzdu. Bez spojky. Proč? Yaris GR má jednu vychytávku: jakmile přitáhnete ruční brzdu, odpojí se pohon zadních kol (ty jsou zablokovaná) a Yaris je předokolkou. I superlepivé pneumatiky Michelin se ochotně sklouznou a v tu ránu je auto v krásně řízeném smyku. Ale samozřejmě musíte mít vypnutou stabilizaci ta totiž smyk nejen srovná, ale vlastně ho ani pořádně nedovolí.

Smart 3: řazení

Bleskové řazení vás bude strašně moc bavit. Převodovka je tak přesná, rychlosti tam padají tak snadno. Má to teda jen jednu podmínku: mezi sedadly stisknete tlačítko iMT. V tom případě Yaris GR začne dávat meziplyny. Co to znamená? Když řadíte mezi rychlostmi, elektronika nastaví takové otáčky motoru, aby přesně odpovídali stupni, který si zvolíte. Co to znamená? Představte si, že z pětky podřazujete na trojku. Máte pětku, mačkáte spojku. Otáčky padají k volnoběhu, řadíte trojku, pouštíte spojku.

Normálně řazení zajišťují synchrony v převodovce a motor se silou pohybu kol dostává na správné otáčky. Ztrácíte čas, ztrácíte výkon, auto brzdí motorem. Pokud máte iMT zapnutý, tak při řazení trojky elektronika bleskově nastaví otáčky motoru ten už je pod plynem. Když pouštíte spojku, motor už táhne, neztrácíte čas, neztrácíte výkon. Kromě toho je zařazení mnohem hladší, protože synchrony v převodovce nemají žádnou práci. Ozubená kola do sebe zapadnou. A toto vše se děje v čase kratším než půl sekundy, nebo jak rychle stihnete řadit. Funguje to famózně.

Smart 4: infotainment

Je fajn, že Yaris GR není puritánské auto bez výbavy, ale velmi slušně vybavený vůz pro každodenní použití. Ve výbavě nechybí Apple CarPlay a Android Auto, oboje ale jen po USB kabelu. Infotainment je identický s tím, jaký potkáte ve všech dalších Toyotách. Není to výstřelek techniky, ale rozhodně neurazí.

Sedíme za volantem

Přidám také nějakou kritiku. Tou je výhled ven. Výhledy ze sportovních aut vůbec patří mezi slabé disciplíny, ale Yaris GR má jeden velký nedostatek. Výhled šikmo vpřed. I když máte sedadlo úplně dole, bude vám zpětné zrcátko bránit ve výhledu doprava. Typicky třeba na přechod pro chodce. Častokrát jsem se musel při jízdě předklánět, abych se ujistil, že vpravo nikdo nestojí. Chtělo by to výrazně menší zrcátko umístěné výš a sedadlo ještě o něco níže.

Jak ale asi čekáte, sedadla jsou skvělá, volant bezchybný, kovové pedály stylové, tohle je prostě paráda. Tady se vám zalíbí.

Model Toyota Yaris GR Základní cena 899 000 Kč Stupeň výbavy GR Maximální výkon 260 koní Zdvihový objem 1618 ccm Palivo benzin Počet válců 3 Pohon pohon všech kol Převodovka manuální Akcelerace 0-100 km/h (s) 5,5 Délka 3995 mm Šířka 1805 mm Výška 1460 mm Rozvor 2558 mm Cena testované výbavy 1 016 000 Kč Maximální rychlost 230 km/h

Pro koho je

Toyota Yaris GR není auto, které vám dá rychlost zadarmo. Už musíte mít něco naježděno a hlavně se nesmíte bát. Problémy se tady řeší plynem, nikoliv brzdou. Limity auta leží velmi daleko, mnohem dál, než jsou mé řidičské schopnosti využít. Zároveň ale umí v mnohem ulehčit práci díky technologiím, která podobně puritánská auta v 90. letech nemohla umět.

Jestli je to dobře nebo špatně, to si můžete říct v diskuzi pod článkem. Co je klíčové: tohle auta vás posune ve vašich řidičských schopnostech. Postupně si budete troufat víc a víc, změníte styly, budete se pořád vylepšovat. A tím je tohle auto velmi unikátní.