Test Škoda Superb iV (2021): smysluplný pohon, nebo výmysl EU?

První elektrifikovaný model mladoboleslavské automobilky se představil minulý rok v průběhu hokejového MS v Bratislavě. Ano, v té době, kdy jsme mohli plnit nejen hokejové stadiony a mohutně fandit svému národnímu týmu. Čas však plyne a možná i Škoda Auto si rok 2020 představovala úplně jinak. Nyní bych mohl jen spekulovat, jak moc veškeré dění kolem koronaviru prodeje Škody Superb iV zkomplikovalo, ale to nic nemění na tom, že se dnes na ni společně podíváme.

Škoda Superb iV | Vyplatí se plug-in hybrid oproti naftě? 🤔

Sportovní nota je trendy

Testovaný kus Škody Superb iV byl ve výbavě Sportline, která to hraje na sportovní notu. Černá maska chladiče, kola zrcátka, ale také kachní ocas či nápis na víku kufru. To vše ve spojení se šedým lakem je kombinací, která se mi líbí. A dle reakcí svého okolí mohu říci, že rozhodně nejsem sám.

Párkrát se mi stalo, že mi lidé auto chválili, a viděl jsem i několik palců nahoru. Superb je typ auta, které vás nechytne za srdce, ale po delší době randění (a že jsem těch týdnů se Superbem už zažil) se mi tohle auto začíná líbit, a to nejen po designové stránce.

Nuda, nebo osvědčená klasika?

Alcantarová sedadla, digitální kokpit, osmipalcový displej infotainmentu a zbytek věcí tam, kde je očekáváte. Tím myslím hlavě držáky na nápoje, volič převodovky i ovládání klimatizačních podmínek. Pro někoho je to možná nuda, takže raději zabrousí do podobných vod, které tečou kolem Peugeotu 508. Pro druhého je to však sázka na osvědčenou klasiku.

Na většině míst najdete měkčené plasty a ani ke zpracování nemám žádnou výtku. Moc mě baví „škodovácké“ Simply Clever. Držák na klíček i chytrý telefon, schránka na brýle nebo síťový program. To je něco, co vám usnadňuje každodenní fungovaní se Superbem, a možná i několik dílků puzzle, proč se Škodovce nejen u nás, ale i v zahraničí tolik daří.

I luxusní segment by kolikrát mohl závidět

Jedna z věcí, která mě u Superbu stále udivuje, je prostor pro vaše nohy na zadních sedadlech. Až si tak říkám, že by konkurence z vyššího segmentu mohla kolikrát i závidět. Ostatně i můj kamarád s výškou 187 centimetrů neměl žádný problém, a to jak s nohama, tak i nad hlavou.

Ze zadních sedadel se můžete přesunout do zavazadlového prostoru, který je samozřejmě v případě plug-in hybridní verze menší než obvykle, ale i tak činí 485 litrů, verze Combi má ještě o 25 litrů více. Příjemný je prostor pod podlahou, který slouží primárně pro uložení nabíjecího kabelu, ale vejdou se tam i další věci.

Škodovka se nemá za co stydět

Inženýrům z mladoboleslavské automobilky se povedlo postavit důstojnou vlajkovou loď. Pamatuji si, jak i já sám jsem se několik týdnů po spuštění prodeje ohlížel právě za Superbem. Nyní je to už jiná písnička – Superb potkáte prakticky na každém rohu. I to je však důkaz toho, že jsou se Superbem spokojeni.

A já se ani nedivím. Designově jde o atraktivní auto, avšak záleží na konfiguraci, prostoru máte v interiéru více než dostatek a o zavazadelníku už byla řeč. Vše je dobře zpracované, v interiéru se používají i měkčené plasty. Smířit se však budete muset s výhradně dotykovým ovládáním infotainmentu.

Dotyk vládne i v Superbu

Nejvyšší řada infotainmentu, který Škoda Auto ukrývá pod názvem Columbus, nabízí 9,2palcový dotykový displej. Už v sériové výbavě auto disponuje eSIM kartou, je tedy připojené k internetu, ze kterého stahuje informace o dopravě, počasí a tak podobně.

V době testování Škoda Auto uvolnila také aplikaci, která implementovala několik aplikací do jedné. Řeč je o správě auta z vašeho telefonu, kde můžete nejen číst jízdní statistiky, ale například si nechat posílat notifikace, jakmile auto přesáhne určitou rychlost či vyjede z předem definované lokality. Bohužel se nám aplikaci nepodařilo s autem spárovat, takže na podrobnější dojmy si budete muset počkat.

Systém jako takový je jednoduchý a asi vás ničím nepřekvapí. V případě plug-in hybridního modelu si v autě nastavujete, zda chcete nabíjet maximálním možným proudem či zda se má auto nabíjet až v určitý čas, kdy máte například levnější elektřinu. Pokud byste dávali přednost Apple CarPlay nebo Android Auto, tak samozřejmě můžete.

Asistenční systémy jsou samozřejmostí

Adaptivní tempomat, hlídání jízdního pruhu, ale také sledování mrtvého úhlu, to je jen krátký výčet toho, co ve Škodě Superb iV můžete mít. Adaptivní tempovat funguje spolehlivě, a to i za deštivého počasí a osobně bych si Superb bez tohoto systému nedokázal představit.

Co nefunguje až tak dobře, je hlídání jízdního pruhu. Na dálnici je to v pohodě, ale na okresních silnicích vám tato technologie dost často „kecá“ do řízení, což není nic příjemného. Řešení je však snadné – systém je možné deaktivovat.

V interiéru najdete i bezdrátové nabíjení pro váš chytrý telefon a také několik nabíjecích konektorů, avšak ve většině případů jde o USB C. Co však musím pochválit, je přítomnost domácí zásuvky, která je k dispozici pro zadní cestující.

Plug-in hybrid vyžaduje jiné chování

Jak už jsem nakousl, testovaný kus sázel na plug-in hybridní pohon, který Škoda Auto ukrývá pod názvem Škoda Superb iV. Jinými slovy se jedná o benzinovou čtrnáctistovku s výkonem 115 kW, která spolupracuje také s elektromotorem. Dohromady produkují 160 kW, avšak abyste tento výkon dostali, musíte s plug-in hybridem pracovat trochu jinak.

Baterie má kapacitu 13 kWh a rovnou vám povím, že na papírový dojezd 62 kilometrů hned zapomeňte. Ano, testování probíhalo ve dnech, kdy panovaly teploty kolem nuly, avšak ani to nepřidá k reálným 37 kilometrů tolik, abychom atakovali hranici 60 kilometrů.

Většinu času, především po menším městě, jste schopni jezdit primárně na elektřinu a až na delší cestě či dálnici začnete využívat spalovací motor. Soustava funguje tak, že pro maximální výkon musíte plynový pedál prošlápnout až na podlahu, pokud tak neučiníte, využíváte jen spalovací motor bez elektrického boostu.

Nabíjecí port je umístěný v masce chladiče, což je dle mého dobré řešení. Nabíjet můžete jak z klasické domácí zásuvky, tak i standardem Mennekes. První způsob znamená nabíjení okolo pěti a půl hodiny, aby baterie byla plně nabitá. Druhý způsob tuhle dobu zkrátí zhruba na polovinu.

Konzervativní pohodář

Škodovce jsou často vytýkány sterilní jízdní vlastnosti, což je mnohdy spojeno s nároky, které na auta máme. Ani nejsportovnější model od Škodovky není sportovní auto, ačkoli už s modely RS pár let žijeme, každý fanoušek aut moc dobře ví, že se jedná o rychlejší variantu.

Podobné je to s plug-in hybridním Superbem. Od emocí jsou na trhu úplně jiná auta. Takový Peugeot 508 na ně útočí především svým zajímavým designem a netypickým, ač hezkým interiérem. Škodovka je v tomto směru konzervativnější. Ale je to dobře, alespoň prodejní čísla mluví o tom, že cesta, kterou Škodovka jde, není rozhodně ta špatná.

Adaptivní podvozek je příjemný, není přehnaně měkký, ale dobře zvládá žehlit i různé nerovnosti. Pokud budete vlajkovou loď používat především na dlouhé cesty, pak byste s naladěním auta jako takového mít problém neměli. Ačkoli znáte to, tisíc lidí, tisíc chutí.

Spotřeba? Trošku složitější rovnice

Nebudu vás napínat a hned vám řeknu, že po necelých 950 kilometrech se se spotřeba zastavila na 5,3 litrech. To je více než slušná hodnota, když vezmeme v úvahu fakt, že zhruba 400 kilometrů vedlo po dálnici D11. Druhou stranou mince je fakt, že jsem auto prakticky nabíjel, kdykoli to jen šlo.

Je vám tedy asi jasné, že přesný výpočet spotřeby bude u každého majitele jiný. Záleží na tom, jak často budete nabíjet, a také na tom, za jakou cenu máte elektřinu. Jednoduše se vám totiž může stát, že se vám plug-in hybridní auto nevyplatí a daleko lepší investicí bude jít cestou naftové motorizace.

Pro koho vlastně je?

Stále si kladu otázku, jak vypadá klasický zákazník. Dojezd zhruba 40 kilometrů není dost pro každého a zmínit bych měl i fakt, že za Superb v naftové motorizaci ve výbavě Style dáte o 50 tisíc korun méně než za iV. Za jak dlouho investované peníze ušetříte, si můžete jednoduše spočítat.

Model Škoda Superb iV Základní cena 952 900 Kč Výkon 160 kW / 218 koní Zdvihový objem 1395 ccm Palivo benzin Počet válců 4 Pohon pohon předních kol Převodovka automatická Akcelerace 0-100 km/h (s) 7,7 Maximální rychlost (km/h) 224 Spotřeba paliva na 100 km 1,5 l (kombinovaná) Zavazadlový prostor 485 litrů Délka 4869 mm Šířka 1864 mm Výška 1468 mm Rozvor nápravy 2843 mm Hmotnost 1730 kg Objem palivové nádrže 50 litrů

Benefitem je parkování v Praze na zónách zdarma či ušetřené peníze za dálniční známku. Je to ale pro zákazníky dostatečný argument? Mně se Superb líbí, a dokonce bych si ho dokázal představit i ve své garáži, ale s velkou pravděpodobností by se nejednalo o plug-in hybridní variantu. Stále se nemůžu zbavit dojmu, že tento druh pohonu je vynucený ze strany EU…