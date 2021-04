Test Škoda Kamiq G-TEC (2021): plynový šetřílek

Často jste nám psali, ať si do testu vezmeme také nějaké cenově dostupnější auto. A tak jsme se rozhodli vyzkoušel model dostupný pro širokou veřejnost – Škodu Kamiq s pohonem na zemní plyn. V čem tkví největší benefit nejmenšího SUV české značky a co naopak není jeho zrovna dvakrát silnou stránkou? To vše prozradí naše recenze.

Hraje to na mladší generace

Škoda Kamiq se ve světové premiéře představila na autosalonu v Ženevě v roce 2019. Jedná se o nejmenší SUV z nabídky mladoboleslavské automobilky. Na přídi zaujmou poměrně netypická LED světla, která se nacházejí nad hlavními světlomety. Jak je poslední dobou trendem, i Kamiq dostal do vínku dynamické směrovky.

Na první pohled je vidět, že Kamiq cílí především na mladší klientelu, a to díky svému designu. Osobně si myslím, že největší počet zákazníků bude nejen z mladších generací, ale také z generace, která už si chce užívat zaslouženého důchodu. K tomu se však dostanu později.

Přes víko zavazadlového prostoru nechybí nápis Škoda, a jak už to tak bývá, neuvidíte ani žádný výfuk, pouze jeho imitaci v zadním nárazníku. Vybírat můžete se sedmi druhů kol, z nichž tři jsou velikosti 16 palců a zbytek ještě o jeden palec větší.

Starší dobrá škola

O co méně mě osobně zaujal exteriér, o to lépe jsem se cítil v interiéru. Ano, jedná se o jeden z cenově nejdostupnějších modelů od Škody Auto, takže luxus, který najdete v Superbu, tady nečekejte, ale to ani není cílem. Ostatně nějaké věci mohou být vlastně i výhodou.

Před tříramenným multifunkčním volantem najdete staré dobré budíky a mezi nimi malý displej, který vás informuje o zbývajícím dojezdu, rychlosti a tak podobně. Jedná se o volant starší generace, takže na něm najdete jiné ovládací prvky než například ve Škodě Octavii, které mně osobně moc nevyhovují.

Dalším benefitem může být ovládání klimatizace výhradně přes hardwarová tlačítka, stejně jako přítomnost manuální šestistupňové převodovky. A zde rozvedu svou myšlenku o tom, proč i lidé, kteří si chtějí užívat důchodu, by mohli sáhnout právě po Škodě Kamiq.

Všechny věci, které jsem výše zmiňoval, jsou víceméně starou školou. Ne každý chce mít před volantem displej a automatickou převodovku. A to ve výsledku může být dobrý prodejní argument. Podobně jako velikost auta, kdy do důchodu přeci jen nepotřebujete mít rovnou Škodu Kodiaq.

Nebyla by to Škodovka, kdyby v interiéru nebylo dostatek místa pro vaše věci. Ve středovém tunelu najdete dva držáky na nápoje, malý prostor je i pod loketní opěrkou a do schránky před řadicí pákou se vám vejde i iPhone 12 Pro Max. Za bezdrátovou nabíjecí podložku si budete muset připlatit, popřípadě využívat nabíjení skrz USB-C.

Počítat musíte s menším prostorem na zadních sedadlech, a to především před koleny. Podobně jako s menším zavazadlovým prostorem, který pojme 278 litrů, což není mnoho. Příjemná je však gumová podložka, kterou v případě zašpinění stačí jen vytáhnout, opláchnout vodou, usušit a vrátit zpátky.

Žádný chudý příbuzný

Už dávno neplatí, že levnější modely vám neumějí nabídnout pořádnou porci asistenčních systémů. Škoda Kamiq je toho důkazem. Asistent hlídání jízdního pruhu, front assist s funkcí nouzového brzdění, hlídání mrtvého úhlu, ale také parkovací asistent či vyhřívané čelní sklo. To je jen malý výčet systémů, které si můžete objednat.

Jedním z nejpříjemnějších asistentů vůbec je adaptivní tempomat. Jestli budete jezdit dvacet kilometrů do města do práce, na nákup a zase domů, tak ho asi nevyužijete, ale jakmile budete cestovat i po rychlostních komunikacích či dálnicích, doporučuji si za něho připlatit. V nabídce je také asistent rozjezdu do kopce nebo elektrické otevírání kufru. A samozřejmě otevírání i startování bez nutnosti vytahovat klíček z kapsy.

Ve standardní výbavě máte osmipalcový displej infotainmentu a celkem osm reproduktorů. Systém podporuje jak Apple CarPlay, tak Android Auto. Díky integrované SIM kartě je systém připojený online, díky čemuž můžete mít přístup k určitým informacím i z vašeho chytrého telefonu. Mezi ně patří zamknutí i odemknutí auta, zkontrolování jeho polohy nebo možnost si poslat cíl vaší cesty do navigace a v autě poté vše jen potvrdíte.

Plynový šetřílek

Až koncem roku 2019 se do nabídky dostala také varianta s pohonem na CNG, tedy na stlačený zemní plyn. A právě tuto variantu jsme si vyzkoušeli. Pod kapotou je litrový tříválec, který umí spalovat jak benzin, tak právě CNG. Výkon 90 koní není nikterak vysoký, ale na běžné cestování to celkem stačí.

Největší předností tohoto motoru je spotřeba. Avšak spotřeba CNG, která se v průměru pohybovala okolo 4,5 kilogramů. Osobně jsem doplnil CNG za 27,40 Kč/kilogram, což znamená, že každý ujetý kilometr vyšel na 1,23 Kč. Abych se Kamiqu zastal, hned čtyři cesty vedly přes dálnici D11, kdy motor při 130 km/h točí více než tři tisíce otáček, což pro spotřebu není zrovna nejlepší.

Jednoduše řečeno, Kamiq není dálniční střela. Daleko lépe vám poslouží ve městě a kolem něho, kdy není problém se dostat se spotřebou i pod čtyři kilogramy. Jiný příběh je, když vám dojde CNG a Kamiq se automaticky přepne na benzin. V tu chvíli se dá jezdit okolo 6,5 litru, ale také i lehce přes deset.

Smířit se budete muset s tím, že kombinovaný dojezd je lehce nad hranicí 400 kilometrů. Nádrže pojmou 13,8 kilogramu CNG, na které zvládnete urazit zhruba 300 kilometrů, a o zbytek se postará benzinová nádrž, kam se vejde devět litrů. Z toho plyne, že primárně byste se měli snažit jezdit na CNG a benzinová nádrž je jen jakási rezerva pro dojezd k nejbližší plnicí stanici.

Důstojné jízdní vlastnosti

Vzhledem k motoru, který máte pod kapotou, je vám asi jasné, na jaký typ řidičů Kamiq míří. Nejdůležitější potřebou je se dostat ve správný čas z jednoho místa na druhé, a to pokud možno pohodlně, v klidu a s rozumnou spotřebou. A to Kamiq zvládá více než dobře.

Řízení není zbytečně přeposilované, manuální převodovka má příjemné dráhy a ani podvozku nemám co vytknout. Ve chvíli, kdy potřebujete nějaký ten výkon, musíte motor dostat nad hranici tří tisíc otáček, poté můžete začít přemýšlet o nějakém tom předjíždění, ale i tak si je budete muset dobře rozmyslet a hlavně načasovat. O to více, když v autě máte více osob a v kufru také pár kilogramů navíc. To vše na dynamice poznáte.

Za studena jsou cítil poněkud silnější vibrace do celého interiéru, což je dáno tříválcovým motorem. Jakmile se ohřeje, vibrace zmizí. Ani přepnutí z CNG na benzin prakticky nepostřehnete, kromě zhasnutí zelené ikonky CNG a notifikace o tom, že je čas stlačený zemní plyn doplnit.

Pro mladý i starší pár

Škoda Kamiq s pohonem na CNG startuje na částce 505 900 korun. V případě leasingu vás měsíčně bude stát sedm a půl tisíce korun. To je stále relativně dostupná záležitost, kterou si samozřejmě můžete koupit i ojetou, a tím ušetřit nějaké ty peníze.

Největší benefit vidím ve věcech, které už jsou sice starší, ale starším lidem budou více vyhovovat. Na mysli mám klasické budíky, mechanickou ruční brzdu i manuální převodovku. Naopak mladším generacím se zase bude líbit cena, o které už byla řeč.

Model Škoda Kamiq G-Tec Základní cena 505 900 Kč Cena testované výbavy Výkon 66 kW / 90 koní Zdvihový objem 999 ccm Palivo CNG + benzin Počet válců 3 Pohon pohon předních kol Převodovka manuální Akcelerace 0-100 km/h (s) 12,3 Maximální rychlost (km/h) 181 Zavazadlový prostor 278 litrů Délka 4241 mm Šířka 1988 mm Výška 1531 mm Rozvor nápravy 2639 mm Objem CNG 13,8 kg

Podvozkově Kamiq funguje dobře, připlatit si můžete za celou řadu asistentů i komfortních prvků a nákladově se pohybovat okolo jedné koruny na ujetý kilometr. Limitujícím může být pro někoho menší zavazadelník, který je u CNG varianty ještě o poznání menší než u spalovací verze. To je ale zkrátka daň za nízké provozní náklady.