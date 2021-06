Test Porsche Taycan Turbo: elektromobil pro ty nejnáročnější

Elektrické Porsche je něco, co motoristický svět rozdělilo na dva tábory. Pro jedny jde o neskutečně zajímavé auto, druzí mu nemohou přijít na chuť. Vše ale nasvědčuje tomu, že rozhodnutí automobilky uvést na trh elektromobil byl skvělý nápad. Ostatně jen za první tři měsíce letošního roku Porsche prodalo 9072 kusů Taycanu a začíná tak dotahovat nejikoničtější modelovou řadu 911, které se prodalo jen o 61 kusů více. Mimochodem, Panamera za stejné období zaznamenala pouze 5600 prodejů. Čísla hovoří jasně, o elektrické Porsche Taycan je na trhu zájem.

Hned na úvod se přiznám, že jsem se už dlouho na testování nového produktu netěšil tolik jako v případě Taycanu. A po usednutí za volant tohoto futuristicky vypadajícího sedanu a sešlápnutí plynového pedálu mi bylo jasné, že tohle bude zážitek. Aby také ne, vždyť sedím v jednom z nejdravějších Porsche vůbec.

Široký výběr konfigurací

Na českém trhu se Porsche Taycan prodává v celkem čtyřech verzích, které doplňuje ještě stejný počet „elektrokombíků“ do terénu s přídomkem Cross Turismo. Já měl zapůjčenou druhou nejsilnější variantu Porsche Taycan Turbo, která se pyšní výkonem 500 kW (680 elektrických koní), maximální rychlostí 260 km/h a zrychlením z nuly na sto za pouhé 3,2 sekundy. Cena tohoto modelu startuje na 4,3 milionech Kč, nicméně u základní výbavy většina majitelů stejně nezůstane a cena se rázem navýší minimálně o několik stovek tisíc.

Pro ty nejnáročnější uživatele prahnoucí po maximálním zrychlení je připravena ještě varianta Porsche Taycan Turbo S, která se pyšní brutálním výkonem 560 kW. Z nuly na sto to zvládne za 2,8 sekundy. Váš bankovní účet se ale bude muset vypořádat se zátěží minimálně pěti milionů korun.

Pokud naopak nechcete tolik „utrácet“, můžete sáhnout po Taycanu 4S s výkonem 390 či 420 kW a baterií s kapacitou 71 nebo 83,7 kWh, který stovku zvládne za rovné čtyři sekundy. A maximální rychlost má o 10 km/h nižší. Vůbec nejlevnější je klasický Taycan, který ale oproti všem výše zmíněným čtyřkolkám nabízí pohon pouze zadních kol, výkon 300 kW a využitelnou kapacitu baterie 71 kWh. Na stovku zrychlí za 5,4 sekundy a maximální rychlost je 230 km/h. Tyto parametry si v Porsche cení na téměř 2,3 milionu Kč.

Agresivní, futuristické a nepřehlédnutelné

Designéři Porsche se na Taycanu skutečně vyřádili. Vůz má díky tomu jasně zapamatovatelný charakter, ze kterého se line dravost, elegance i nádech budoucnosti. Z fotografií to nemusí být až tak patrné, ale až setkání naživo vám ukáže, s čím máte tu čest. Na délku tenhle krasavec měří bezmála pět metrů, šířka je 1,96 metru, nicméně díky přikrčené konstrukci (výška 1,41 metru) a výrazným liniím je jeho velikost dobře maskovaná.

Vzhledem k faktu, že jde o elektromobil, je nutné počítat s vyšší hmotností, která je v tomto případě 2,2 tuny. Rozvor náprav je 2,9 metru, ale i tak zůstal vzadu dostatek místa na nohy. Baterie jsou uloženy v podlaze, nicméně právě v prostoru pro nohy konstruktéři nechali dva otvory, díky čemuž mají i cestující na zadních sedadlech dostatek komfortu, pokud tedy neměří dva metry. V takovém případě totiž začne vadit klesající střecha.

Stejně jako Audi e-tron GT, které nyní také testuji, i Porsche Taycan je postavené na platformě J1. Charakteristickým prvkem přední strany jsou kapkovitá světla se čtveřicí LED, nicméně ta pravá pastva pro oči přichází při pohledu na zadní stranu, ke které se postupně svažuje sportovně zaoblená střecha. U námi testovaného kusu byla klasická, ale v rámci příplatkové výbavy lze pořídit i panoramatickou, což rozhodně doporučuji. U právě testovaného e-tronu GT od Audi ji máme a pohled je to fantastický.

Dominantou zadní strany je pruh LED světel, do jehož středu je zasazen nápis Porsche. Linie zadních světel opticky navazuje na ta přední, což vozu dodává na sportovním vzhledu. Při vyšších rychlostech se z víka zavazadlového prostoru vysouvá zadní spojler. Mimochodem, Taycan se pyšní vůbec nejnižším koeficientem odporu vzduchu z celého portfolia automobilky – hodnota cx je v tomto případě pouze 0,22. Pro srovnání – Audi e-tron GT má toto číslo o dvě setiny vyšší.

Fráze o tom, že kola dělají auto, je už trochu otřepaná, nicméně i u Taycanu máte z čeho vybírat. V základu je vůz dodáván na 20″ paprskových discích, ale v rámci příplatkové výbavy lze sáhnout po 21″, které jsme na voze měli i my. Na jejich vzhled jsem si chvíli musel zvykat, nicméně jejich netradiční zpracování perfektně zapadá do futuristického pojetí Taycanu.

200 km/h za 11 sekund

Nejlevnější verze nabízí pouze pohon zadní nápravy, všechny další jsou permanentní čtyřkolky. Taycan je vybavený dvojicí motorů (každý pro jednu nápravu) a na rozdíl od jiných elektromobilů se pyšní dvourychlostní převodovkou. Díky ní je možné dosahovat intenzivního zrychlení, ale i jízdy s maximální efektivitou. První stupeň je kratší pro sportovní jízdu, druhý naopak dlouhý a zajišťuje lepší efektivitu a nižší spotřebu (poměr 8:1).

Při rychlosti okolo 130 km/h software přeřadí na druhý stupeň, díky čemuž autu nedochází síla a poměrně výrazně zrychluje až do maximálky. A mohu vám říci, že tohle je naprosto fantastický zážitek, který jde slovy jen těžko popsat. Zatímco jiným elektromobilům při vyšších rychlostech jednoduše dochází dech, Taycan vás zarazí do sedačky i při zrychlení ze 180 km/h výše.

Mimochodem, na rychlost 200 km/h s využitím funkce Launch Control (prudké sešlápnutí plynu pro maximální akceleraci), kterou lze využívat opakovaně, se dostanete už za 10,6 sekundy. Dravost je tady zkrátka znát při každém sešlápnutí plynového pedálu, ale samozřejmě je také nutné počítat s tím, že při takto agresivní jízdě vám rychle klesá dojezd.

Taycan vás díky brutálnímu výkonu doslova nutí nešetřit s nohou na plynu a na oplátku vám poskytuje naprosto úchvatný jízdní zážitek. Na silnici navíc auto sedí jako přibité, za což může nejen velmi nízko položené těžiště, ale i 305 mm široké zadní pneumatiky, které v kombinaci s masivním zadkem vytváří podívanou, za kterou se každý rád otočí.

Přidám ještě jednu veselou historku z testování. V Taycanu jsem svezl kamaráda, v nejagresivnějším režimu Sport Plus… Když po zhruba 10 minutách jízdy vylezl z auta, že si ho chce vyfotit, povídá: „Mně se tak klepou ruce, že v nich ani telefon neudržím.“ Netřásl se strachy, ale auto a zážitek z jízdy v něm zkrátka vyvolaly takové emoce, že to chvíli musel rozdýchávat. A to přesně charakterizuje onu dravost a brutální akceleraci vozu.

Dynamika Taycanu je opravdu excelentní, a to zejména ve zmíněném režimu Sport Plus. Součástí standardní výbavy je adaptivní vzduchový podvozek, který se přizpůsobuje aktuálně nastavenému jízdnímu režimu. Zvuk motoru, který se line z reproduktorů (uvnitř i venku), zní neuvěřitelně futuristickým dojmem. Pokud o tomto vozu přemýšlíte, rozhodně doporučuji připlatit si zhruba 14 000 Kč za Porsche Electric Sport Sound, který dunivý zvukový zážitek posouvá ještě o úroveň výše (poslechnout si jej můžete zde).

Extrémně rychlé nabíjení

Porsche Taycan je vůbec prvním sériově vyráběným elektromobilem s 800V systémovým napětím. Díky tomu dosahuje podstatně lepších nabíjecích i jízdních výkonů s využitím výrazně menšího proudu, navíc i s menším průměrem kabelů.

Vůbec nejrychleji je vůz možné dobíjet až 270 kW (DC CSS Combo), kdy při optimálních podmínkách získáte po pěti minutách na nabíječce energii na 100 km, na 80 % kapacity baterie (což se rovná přibližně 340 km dojezdu) se dostanete už za 20 minut. A to je pořádný fičák. Hodnota 270 kW je mezi elektromobily vůbec nejvyšší, a to měl Taycan podle původních plánů nabízet až 350kW nabíjení, ale automobilka od tohoto plánu nakonec upustila.

Díky DC-DC převodníku lze Taycan samozřejmě dobíjet i na 50 či 150kW nabíjecích stanicích (výkonnější 150kW transformátor je za příplatek ve výši 11 000 Kč, což rozhodně doporučuji využít). Společně s vozem dostanete i speciální kartu se službou Porsche Charging Service, která funguje po celé Evropě na více než 200 tisících nabíjecích stanic. Z této karty se každý měsíc strhne částka za využívání nabíjecích stojanů.

Nejpomalejší nabíjení s výkonem 11 kW je přes AC konektor Mennekes, případně lze dokoupit i 22kW dobíjení. K vozidlu dostanete i nabíjecí modul pro dobíjení z 230V zásuvky, případně z 380voltové. Z klasické zásuvky dobití baterie zabere téměř 2 dny. Já jsem během testování používal 380V zásuvku, přes kterou se mi auto přes noc vždy dobilo.

Příjemné je, že nabíjecí sloty najdete na obou stranách vozu hned za předním kolem. Pro rychlonabíjení ale využijete jen ten napravo. Pokud chcete slot otevřít, stačí prstem přejet přes tmavý výstupek, což je hodně stylové řešení, za které si ale budete muset připlatit zhruba 17 tisíc Kč.

Dle cyklu WLTP slibuje Porsche Taycan Turbo dojezd až 452 kilometrů, což ale platí za ideálních podmínek. S klidnou nohou na plynu není problém dostat se na dojezd okolo 400 kilometrů, ale to byste nesměli sedět v Porsche. Jak jsem psal o pár odstavců výše, tohle auto po vás chce, abyste ho nešetřili. Pokud si chcete užít akčnější jízdu a častou akceleraci, klidně si z celkového dojezdu odečtěte dalších 100 kilometrů.

Po přepnutí do režimu Range, kde je rychlost omezena na 140 km/h, se dá se dostat na výrazně lepší dojezdové hodnoty. Když jsem Taycanu nedával zabrat a jezdil s lehkým plynem, pohybovala se průměrná spotřeba okolo 20 kWh/100 km. Jakmile jsem se ale pomocí otočného voliče na volantu přepnul do režimu Sport či Sport Plus a aplikoval o něco agresivnější jízdu, rázem jsem se dostal na hodnotu okolo 38 kWh/100 km.

Taycan má rovněž skvělou rekuperaci s výkonem až 265 kW, což v praxi znamená, že pokud ze 100 km/h zpomalíte na nulu, získáte tím energii na další zhruba 2 km jízdy. Účinek rekuperace lze také zcela vypnout nebo ji ponechat na automatice, což považuji za nejideálnější volbu.

Interiér a infotainment

Když jsem si do Taycanu poprvé sednul, řekl jsem si: „Wow, tady je ale displejů.“ Tím nejdominantnějším je 16,8″ zakřivený OLED panel před řidičem, který díky téměř nulovým rámečkům stylově „vyčnívá“ z přední desky a působí futuristickým dojmem. Displej je skutečně prostorný a má velmi jemné rozlišení, takže na něm mapy i další systémové nabídky vypadají naprosto skvěle. Bezproblémová je i čitelnost při ostrém slunečním světle.

V horní části středového panelu má své místo hlavní infotainmentový panel s úhlopříčkou 10,9 palce a níže se pak nachází poslední dotykový zobrazovač o velikosti 8,4″, na kterém najdete ovládání klimatizace, hudebního přehrávače, telefonní aplikace a také se zde zobrazují informace o nabíjení.

A to ještě není všechno! Když jsem listoval konfigurátorem Porsche, narazil jsem na další 10,9″ zobrazovač, který je možné umístit do prostoru před spolujezdcem. Ten na něm může vidět to samé, co vy na hlavním infotainmentovém displeji (který je natočený směrem na řidiče), případně skrze něj může zadávat cíle do navigace nebo ovládat přehrávač hudby.

A pokud jste si mysleli, že tím už výčet dotykových panelů v Taycanu končí, vyvedu vás z omylu. Za příplatek si lze dokoupit ještě 6palcový displej, skrze který mohou cestující na zadních sedadlech ovládat příplatkovou čtyřzónovou klimatizaci (v základu je klimatizace dvouzónová). Na palubní desce nesmí chybět ani další charakteristický prvek automobilů Porsche – hodiny (digitální) s (analogovou) vteřinovou ručičkou. Připlatit si lze i za noční vidění, které vás díky infračervené kameře upozorní na zvěř či chodce ve vozovce, či head-up displej, který v zorném poli řidiče zobrazuje aktuální rychlost a navigační pokyny.

Samotné prostředí infotainmentu je maximálně intuitivní a přehledné. Po propojení vozu s mobilní aplikací Porsche Connect získáte možnost odesílat cíle z Google Map přímo do vozu. Nechybí ani možnost vyhledávání mezi body zájmu z databáze Googlu či hlasové ovládání vozu. Jediné, co Porsche zatím neumí, je možnost odemykání/startování pouze za pomoci vašeho telefonu. Příjemné je také to, že všechny Taycany vyrobené od letošního roku už disponují možností online aktualizace infotainmentu.

Propracovaná mobilní aplikace a zapomenutý Android

Mobilní aplikace Porsche Connect patří k jedněm z nejhezčích, které jsem za poslední dobu viděl. Na hlavní obrazovce vidíte všechny důležité informace o voze, včetně údajů o stavu baterie či probíhajícím nabíjení. Pokud je auto připojené na nabíječce, vidíte, kolik „kilometrů za minutu“ se aktuálně nabíjí, stav baterie i předpokládaný čas dokončení nabíjení. Nechybí ani praktický časovač či možnost vzdáleného uzamčení či odemčení vozu.

Na obrazovce dále najdete údaje o poslední cestě (čas, vzdálenost, průměrná rychlost a spotřeba), tlak v pneumatikách a také možnost vzdáleně aktivovat klimatizaci či vyhřívání. Všechny údaje jsou doplněny přehlednou grafikou či animacemi.

Majitele iPhonů potěší podpora bezdrátového Apple CarPlay, nicméně uživatelé telefonů s Androidem příliš důvodů k oslavám mít nebudou, jelikož Taycan naprosto ignoruje Android Auto. Jeho podpora by se měla objevit až u modelů, které z továrny vyjedou v roce 2022.

Závěrečné hodnocení

Už při pohledu na design vozu je jasné, že tohle auto vás nemůže zklamat. A při usednutí za volant vám rychle dojde, že tohle vás bude bavit, hodně bavit. Vaše peněženka sice slušně zapláče, nicméně Porsche Taycan je přesně ten typ auta, které si nekoupíte, protože ho potřebujete, ale protože ho chcete. A myslím si, že právě tenhle kousek by úsměv na rtech vykouzlil i zarputilému odmítači elektromobilů, protože celkový zážitek z jízdy je naprosto excelentní. Není to jen o tom, že točíte volantem a mačkáte plynový pedál. Taycan vám při projetí každé zatáčky dává odezvu, kterou jinde nenajdete.

Je jedno, jestli se proháníte po dálnici či okruhu a užíváte si brutálního zrychlení, nebo jej používáte na každodenní ježdění po městě. Taycan vás bude bavit pokaždé, když usednete za volant. Inženýři v Porsche moc dobře vědí, že u jízdních zážitků to nekončí. I po technologické stránce jde o naprostou lahůdku. Ať už jde o extrémně rychlé nabíjení, slušný dojezd či skvěle fungující propojení s chytrým telefonem a propracovanou mobilní aplikaci. Jen škoda, že infotainment podporuje zatím jen Apple CarPlay, a ne i Android Auto (Google).

Vstup do světa elitních elektromobilů se Porsche povedl na jedničku s hvězdičkou. Tahle silniční raketa v sobě nezapře sportovní geny, ale zároveň nezapomíná na noblesu a reprezentativní chování. A pokud je potřeba, umí jezdit i celkem úsporně. Otázkou ale je, zda to dokážete i vy.