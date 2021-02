Test BMW X2 xDrive25e (2021): hogo fogo elektro

Nic nerozděluje řidiče tak moc, jako nadcházející vlna elektrifikace. Bojí se krátkého dojezdu, bojí se, že nebudou moci kde dobíjet, mají pocit, že jim někdo bere jejich oblíbené spalovací motory. Na druhou stranu: podle nedávného průzkumu ve Velké Británii se jen 1 % majitelů elektrifikovaných automobilů chce vrátit k autům bez baterií a 91 % účastníků uvedlo, že své elektrické auto milují. V čem je zakopaný pes?

Elektrická nejistota

Kdo ale neměl možnost elektromobil delší dobu zkoušet, ten se ho samozřejmě bude bát. Není divu. Je to nová technologie a některé parametry, jako je právě třeba dojezd, vypadají opravdu strašidelně. Zároveň ale nadšence do technologií elektřina láka. Úspěch Tesly nemůže být sám sebou, zcela tichá jízda a famózní akcelerace mají také něco do sebe. Kdo si není jistý, ten může sáhnout po plug-in hybridu. Jaký je třeba BMW X2 xDrive25e.

Tři válce a elektro

Pod označením 25e hledejte kombinaci benzinového 1,5litrového tříválce s maximálním výkonem 92 kW a elektromotoru s výkonem 70 kW. Pokud přitlačíte plynový pedál až na podlahu, získáte součet obou motorů, tedy 162 kW a 385 Nm. Na malý crossover jsou to solidní čísla, která jsou ještě podpořena tím, že elektromotor zatahuje okamžitě bez prodlení a s plným točivým momentem. Není tak divu, že auto zrychlí na 100 km/h pod 7 sekund. To potvrdilo i naše měření, navíc na promrzlé vozovce.

BMW X2 xDrive25e (2021) - zrychlení

Na druhou stranu ve vyšších rychlostech, tedy nad 130 km/h, začne autu poměrně brzy docházet dech. Čelní plocha není úplně nejmenší, benzinový motor má pořád objem jen 1,5 litru a je to zkrátka znát. Není to tedy velká tragédie, ale u auta s výkonem 220 koní byste čekali trochu jinou dynamiku. Maximální rychlost je pak 195 km/h, což je opravdu málo. Vždyť i nejslabší benzinový motor s výkonem 100 kW má maximálku 205 km/h.

xDrive

BMW X2 nabízí pohon všech kol xDrive. Ale není to ten klasický pohon, který znáte z jiných bavoráků. Přední kola pohání výhradně benzinový motor, zadní kola pak právě elektromotor. Takže jedině v situaci, kdy pracují oba pohony, můžeme mluvit o čtyřkolce. Letošní únor i do Prahy přinesl pořádnou nadílku sněhu, což s sebou neslo zhoršené jízdní podmínky. A jelikož jsem většinu cest absolvoval na elektřinu, byla občas docela legrace vyjet ledem pokrytý kopec. Elektronika samozřejmě funguje famózně, elektromotoru nedovolí protočení kola (pokud nevypnete protiprokluz). Kdo má rád jízdu se zadokolkou, tak si s X2 přijde na své.

Max eDrive

Tlačítkem eDRIVE vedle voliče automatu nastavujete, který z režimů chcete používat. Standardně je po nastartování zvolen režim MAX eDrive (což lze změnit), kdy vůz jede vždy na elektřinu. Maximální rychlost je 135 km/h, což znamená, že i na dálnici můžete nechat spalovací motor odpočívat. Benzinová pomoc naskočí až v okamžiku, kdy opravdu velmi silně prošlápnete plynový pedál. Je zajímavé, že benzinový motor (a tedy pohon předních kol) nenaskočí ani právě v případě, že se auto nemůže vyšplhat do zamrzlého kopce.

Kapacita lithiové baterie je 10 kWh, což znamená teoretický dojezd 57 km. V silných mrazech počítejte spíše s hodnotou pod 40 km.

Auto eDrive

Další režim je automatický. Elektronika střídá pohon na elektřinu, na benzin, případně kombinuje oba pohony. Auto se tak chová jako běžný hybrid. Výhodou je, že nastavuje režimy opravdu chytře. Když vjedete do města, přepíná na elektrický pohon, který je zde nejúčinnější. Pokud naopak vyjedete na okresní silnici nebo dálnici, startuje se ten benzinový. Zatímco v režimu MAX eDrive nespotřebujete žádný benzin, jezdíte tak skutečně jen na elektřinu, v režimu AUTO se bude pohybovat spotřeba mezi 2 a 7 litry, podle toho, jak moc se benzinový motor používá.

Save Battery

Třetí režim nastaví auto tak, aby se energie z baterie nečerpala. To se hodí pro případ, že vás čeká dlouhá cesta a na konci pořád budete chtít mít dost energie. Třeba proto, abyste si mohli pustit nezávislé topení. Případně lze i baterii pomalu dobíjet rekuperací. V tomto případě pak počítejte až s nečekaně vysokou spotřebou, která se klidně může blížit 10 litrům benzinu na 100 km.

Pomalé nabíjení

Bohužel i u tohoto plug-in hybridu sází BMW na pomalou palubní nabíječku. Ta nabízí maximální výkon 3,7 kW (230 V @ 16 A). Nabíjet u veřejných nabíjecích stanic, které jsou třeba u obchodních center, prakticky nemá cenu. I tak by nabití plné baterie trvalo přes 3 hodiny. To by byl hodně dlouhý nákup. Počítá se tedy s tím, že auto budete dobíjet přes noc, případně v práci. Na druhou stranu v pohodě postačí i 230 V zásuvka, kterou má doma snad úplně každý. Bez možnosti každodenního dobíjení plug-in hybridy samozřejmě nemají smysl.

Topení na přání

Během testování padaly venkovní teploty pod -15 stupňů Celsia. Nebylo tak neobvyklé vidět spalovací auta, která nenastartovala a řadu zmrzlých sousedů se škrabkou v ruce, snažící se u svých kouřích aut vyškrábat aspoň malý otvor, kterým by při jízdě bylo vidět ven. V ten okamžik si začnete pochvalovat možnosti auta. Z aplikace ve smartphonu si stačí 10 minut předem v autě zatopit. Přijdete do prohřátého interiéru a k autu s rozmraženými skly. Pokud je navíc auto připojené na nabíječce, takové vyhřátí interiéru se nijak neprojeví na baterii a tedy ani na dojezdu. Tohle si zamilujete.

Jedeme

Jaká je jízda s X2? Velmi příjemná. Auto není zbytečně tvrdé. Zároveň to není žádné SUV, i když by se to podle jména mohlo zdát.

Je to jen mírně přizvednutý hatchback. Sedíte jen o maličko výše, nemáte pocit, posedu na vysoké židli. I před poddajnost podvozku si auto naprosto parádně drží stopu a umí být skutečně velmi rychlé. K jízdě skutečně není co vytýkat.

Sedíme uvnitř

Cena testovaného byla 1 580 540 Kč. A to je fakt moc. Fakt, strašně moc. To je cena, za kterou se při troše štěstí prodávají skladové X5. Ale neřešme teď ceníkovou cenu. Píšu to proto, abyste měli představu, v jaké třídě se pohybujeme.

Interiér vozu byl vybavený sportovními sedadly s kůží Dakota Magma Red a do stejné barvy byl laděný také interiér. Designově 1*. Tohle se skutečně povedlo. Když to porovnáte s vyloženě lacinými interiéry vozů Mercedes, tady jste v jiné galaxii. Tady na nedostatky není prostor. Inu, za tu cenu se to dá očekávat.

Infotainment

Jako tradičně nabízí BMW parádní infotainment. S trvalým připojením k internetu a nespočtem funkcí. Android Auto a Apple CarPlay fungují bez kabelů a naprosto spolehlivě.

I pokud se spolehnete na integrovanou navigaci, tak nebudete zklamáni. Nechybí ani seznam nabíjecí stanic v blízkém okolí, aplikace pro předpověď počasí, čtečka zpráv a mnoho dalších funkcí. Stejně bezproblémový je přístup z aplikace telefonu. Auto lze nejen vytopit či vychladit, ale také odemknout, zamknout nebo zablikat.

Až na tu cenu

Plug-in verze X2 funguje parádně. Kombinuje výhody elektra i benzínu, ale samozřejmě i jejich nevýhody. Na běžné ježdění do práce může fungovat jako čistý elektromobil, o víkendu se nemusíte bát vyrazit na stovky kilometrů dlouhou cestu. Já osobně bych dal přednost čistě elektrické verzi, ale i volbu hybridu zcela chápu. Odradit může jen skutečně vysoká ceníková cena vozu.

Model BMW X2 xDrive25e Základní cena 846 300 Kč Cena testované výbavy 1 580 540 Kč Výkon 162 kW / 220 koní Zdvihový objem 1499 ccm Palivo benzin Počet válců 3 Pohon pohon všech kol Převodovka automatická Akcelerace 0-100 km/h (s) 6,8 Maximální rychlost (km/h) 195 Spotřeba paliva na 100 km 1,9-2,1 l (kombinovaná) Zavazadlový prostor 450 litrů Délka 4 360 mm Šířka 1 824 mm Výška 1 512 mm Rozvor nápravy 2 670 mm Hmotnost 1 730 kg Objem palivové nádrže 36 litrů