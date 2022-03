Test BMW iX3 (2022): reinkarnace elektřiny

Toto SUV je teprve druhý elektromobil od BMW po i3

Vychází ze spalovacího modelu BMW X3

V základní výbavě vyjde na necelých 1,8 milionu Kč

Když BMW v roce 2013 představilo elektromobil i3, byl to velmi nadčasový krok. V té době žádná další automobilka krom Tesly nevěřila v budoucnost elektromobility, o těch evropských nemluvě. A model i3 lze hodnotit jako mimořádný úspěch.

Počítalo se s tím, že si BMW udrží v elektromobilitě náskok a konkurenci ukáže záda. Jenže i3 bylo na dlouhé roky jediným elektromobilem této prémiové německé značky. Automobilka spíše šlapala do kombinace spalovacího motoru a elektromotoru. BMW iX3 je tak teprve druhým čistě elektrickým modelem BMW. Opravdová elektrická ofenziva přišla u BMW teprve nedávno. Dnes nabízí kromě i3 (výroba skončí v létě) ještě iX, i4 a právě testované iX3.

Dárce komponent

Už z názvu jde tušit, že tento elektromobil technicky vychází z modelu X3. Oba vozy mají na milimetr shodný rozvor 2 864 mm. Vlastně byste na první pohled neřekli, že je iX3 elektromobil. Už druhý pohled na ledvinky ale prozradí, že tady je něco jinak. Stejně jako kola a jejich aerodynamický design. Ač se auto zdá zvenčí velké, uvnitř nenajdete tolik místa jako u nejbližší konkurence typu Audi Q4 e-tron, Volkswagen ID.4 nebo Mercedes EQC. Třeba oproti Volkswagenu ID.4 je o 15 cm delší, ale uvnitř je méně prostorný, navíc VW nabídne o 33 litrů větší kufr. Zmínění konkurenti totiž byly od začátku stavěni jako elektromobily, a tak s vnitřním prostorem hospodaří o něco lépe. iX3 ale ani trochu neztrácí v naprosto tiché jízdě. Jako všechny elektromobily. Ani ten nejkultivovanější benzinový motor nemůže být takto tichý.

Výhradně zadokolka

Na jakou techniku tedy vůbec vůz vsází? Základ tvoří baterie s kapacitou 80 kWh, využitelných je pak 74 kWh. Elektromotor nabízí 210 kW, což je velmi slušná hodnota. Škoda že si auto nemůžete pořídit s pohonem všech kol, což příznivci prémiových SUV obvykle vyžadují. Na druhou stranu, nadšený řidič bude tento pohon chválit. Auto si umí pohodit zadkem a vůbec je to zábava posílat obří točivý moment jen na zadní kola.

Nenajdete rozdíl

Ani když sednete za volant byste neřekli, že auto jezdí na elektřinu. Volič automatu je úplně stejný, jaký znáte ze všech jiných BMW, stejně tak infotainment, volant či odkládací prostory. Prostě normální auto. Dokonce nechybí ani obvyklé jízdní režimy Sport, Comfort a Eco Pro.

Použité materiály i zpracování jsou na špičkové úrovni, jak jsme u BMW zvyklí (mimochodem, výroba vozu pro celý svět probíhá v Číně). Také sedadla jsou dokonale komfortní a elektricky nastavitelná.

Jak jezdí

Jak jsem naznačil, zadokolka poskytuje zábavu. Jistě, pořád se bavíme o vysokém SUV, ale podvozek je tuhý a dovolí opravdu velké kejkle. Zároveň mají tlumiče slušný zdvih a pérování tak poskytuje nečekaný komfort. K náklonům v zatáčce téměř nedochází , neboť baterie v podvozku snižují těžiště. I prudké změny směru zvládá auto skvěle a hmotnost hodně přes 2 tuny umí maskovat. Tohle se povedlo. Pokud rádi řídíte a baví vás zatáčky, měli byste se tímto autem svézt dříve, než ho odsoudíte.

Kdy při jízdě poznáte úplně jinou koncepci pohonu? Když sundáte nohu z plynového pedálu. Blížíte se k obci? BMW to díky navigaci ví a začne výrazně rekuperovat (i když nebrzdíte), což šetří energii. Sundáte nohu na rovné silnici mimo obec? Auto krásně plachtí dál. Zkrátka inteligentně rekuperuje tak, aby co nejlépe zachovalo energii. Pravdou je, že vás to ale může občas překvapit. Někdy čekáte, že auto pojede dál, ale ono začne brzdit. Jindy čekáte rekuperaci a ono vůbec nezpomaluje. S tím je třeba počítat.

Dojezd

Kdo bude jezdit s lehkou nohou, ten se může dostat i na spotřebu kolem 15 kWh / 100 km. To by znamenalo dojezd atakující 500 km. Ale proto si BMW nekupujete. Pokud pojedete svižně po dálnici a budete využívat výkon elektromotoru, snadno se spotřeba vyšplhá k 25 kWh na 100 km. Dojezd na dálnici tak rozhodně nepřekročí 300 km.

Nabíjení

Dobíjet se iX3 umí opravdu velmi rychle. BMW slibuje nabíjecí výkon až 150 kW. To znamená, že pro ujetí 100 km (např. trasa Praha–Brno–Praha) stačí nabíjet nějakých 10 minut. Nabíjecí výkon ale docela rychle začne klesat. Když máte nabitou polovinu baterie, padá výkon k asi 95 kW. Ale i to je pořád velmi dobrá hodnota. Dobití na 80 % pak bude trvat přes půl hodiny, což už není úplně příjemné – na trhu jsou vozy, které to zvládají mnohem rychleji.

Pro domácí nabíjení je iX3 vybaveno nabíječkou s výkonem 11 kW. Za noc tak bez potíží dobijete i úplně prázdnou baterii. Jen to chce mít samozřejmě 3fázovou zásuvku.

Digitální funkce

Infotainment BMW vždy patřil mezi špičku. Nechybí plná konektivita včetně bezdrátového Apple CarPlay a Android Auto. Systém má vlastní obchod s aplikacemi, ale jejich množství napočítáte na prstech svých rukou. Z těch zajímavějších vypíchněme Drive Recorded, která umí natáčet jízdu podobně jako aftermarketové kamery, které si řidiči instalují na skla.

Bezchybně funguje také aplikace pro smartphony My BMW. Umí zobrazit stav nabíjení i ukázat polohu auta. Na dálku jej odemknete či zamknete. A samozřejmě aktivujete klimatizaci, nebo topení. Nastavit lze také moc praktické BMW Digital Key. Klíče od auta můžete nechat doma, bude vám stačit jen mobilní telefon. Garantována je kompatibilita s novějšími iPhony (Xr a novější), Samsungy (řada S21) a Pixely (Google Pixel 6 a Google Pixel 6 Pro). Jen s mobilem pak lze auto zamknout, odemknout a samozřejmě také nastartovat. Digitální klíč lze navíc sdílet se členy rodiny. A nechybí ani takové vychytávky jako omezení výkonu či maximální rychlosti vozu pro vybrané uživatele.

Parametr Údaj BMW iX3 Základní cena 1 792 700 Kč s DPH Cena testované verze 2 026 886 Kč Maximální výkon 182 koní Zdroj energie elektřina Dojezd dle WLTP 460 km Pohon zadní kola Převodovka automatická Akcelerace 0–100 km/h 6,8 s Délka 4 734 mm Šířka 1 891 mm Výška 1 668 mm Rozvor 2 864 mm Hmotnost 2 260 kg Maximální rychlost 180 km/h

Taková ta klasika

BMW iX3 je vydařený vůz. Primárně bude mířit na zákazníky, kteří vlastně ani po elektromobilu nešli, hledali BMW X3 a pak zjistili, že ho můžou mít i na elektřinu a že není výrazně dražší než běžně prodávaná naftová verze. Nenabídne takový ten „future wow efekt“ a virtuální interiér, jako to někdy elektromobily mívají. Jezdí tiše, velmi dynamicky, s rozumnou spotřebou. Vadou na kráse bude pro mnoho zájemců chybějící pohon všech kol xDrive.

Klady dynamika jízdy

sportovní i komfortní podvozek

spotřeba při klidné jízdě

odhlučnění interiéru

digitální funkce

cenová dostupnost Zápory jen zadokolka

průměrný vnitřní prostor

rychlost dobíjení brzy klesá

nemá přední kufr