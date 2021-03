Test Audi A6 55 TFSi e (2021): plug-in hybridní sportovní univerzál

Jen těžko byste ve vyšších modelových řadách automobilek hledali neelektrifikované auto. Ať už jde o BMW řady 5 či 7, Mercedes třídy E či S nebo Audi A7, A8, ale také A6. Všechny zmíněné modely si můžete vybrat i s plug-in hybridním pohonem. A právě tuhle variantu jsme si vyzkoušeli v Audi A6 Avant.

Koncernová elegance

Proč měnit něco, co funguje, by se spíše hodilo k Porsche 911, které pár desítek let už drží víceméně jednotný design. Audi A6 je na tom však víceméně podobně. Jedná se o klasiku, kterou posledních pár let od Audi můžeme očekávat. Avšak rozhodně bych neřekl, že jde o nudný design.

Na přídí je typická šestiúhelníková maska singleframe, která auto opticky rozšiřuje, podobně jako rozšířené podběhy kol. Nechybí ani skvělé LED Matrix světlomety, které si můžete objednat. Aktuální generace narostla na délku o 21 mm, až na konečných 4939 mm. Na šířku jde i se zrcátky o 2110 mm a na výšku 1467 mm.

Plug-in hybridní verze je už v základu dodávaná se sportovním paketem, který zahrnuje červené třmeny brzd, devatenáctipalcová kola a sportovní sedadla vpředu. Testovaná verze měla ve výbavě také tažné zařízení, podvozek s nastavitelnými tlumiči, automatické dovírání dveří, head-up displej, ale i akustická dvojitá skla. Suma sumárum, příplatky zvedly cenovku auta o více než půl milionu korun.

Milovníci displejů budou ve svém

První věci, které si každý pouze přes otevřené okénko všiml, je počet displejů, které v autě najdete. Před volantem je vynikající virtual cockpit, na středovém panelu pak displej infotainmentu a pod ním ještě jeden, který slouží primárně pro ovládání klimatizačních podmínek. Pokud jste v posledních pár letech seděli ať už v Audi A8, A7, Q7 či Q8, pak vše již jistě dobře znáte.

Jak už jsem zmiňoval, plug-in hybridní verze má sportovní přední sedadla, ale také sportovní multifunkční volant. Sedadla jsou pohodlná, elektricky nastavitelná, ale osobně mi chybí větší boční vedení, které najdete v modelech od BMW.

Ve středovém tunelu jsou dva držáky na nápoje a pod loketní opěrkou bezdrátové nabíjení pro váš chytrý telefon. Zavazadlový prostor má kapacitu 405 litrů, kterou lze po sklopení opěradel zadních sedadel rozšířit na 1535 litrů. Příjemné je, že podlaha zavazadelníku je v rovině s nakládací hranou.

Proč tolik displejů?

Každý displej má svoji úlohu. Virtual cockpit je stále to nejlepší řešení na trhu. Konkurence nenabízí prostředí, které si jde tolik upravit dle svého, jako právě v Audi. Je libo velké budíky a uprostřed mapu? Může být. Preferujete spíše menší budíky a mezi nimi informace o spotřebě a tak podobně? Může být. Množství úprav je opravdu široké. V plug-in hybridní verzi však levý budík není otáčkoměr, ale procentuální využití výkonu.

Displej infotainmentu zobrazuje prostředí systému MMI. To pracuje s dlaždicovým zobrazením, které je jednoduché. Veškeré ovládání se provádí prostřednictvím dotyku, popřípadě můžete využít hlasové ovládání. Celý systém je připojený k internetu, díky čemuž máte přehled nejen o počasí, ale především o dopravě v reálném čase. Navigaci si můžete zobrazit i na displeji před volantem, což je nesmírně příjemná záležitost.

Jak je již dnes zvykem, tak i Audi A6 pracuje s profily. Jeden si nastavíte vy a druhý vaše druhá polovička. Auto si zapamatuje různá nastavení, která se automaticky aktivují, jakmile vyberete daný profil na displeji infotainmentu.

Poslední displej slouží především pro změnu klimatizačních podmínek v autě. Zároveň si na něj můžete nadefinovat několik oblíbených položek, jako je parkovací asistent nebo například otevíraní vašich vrat od garáže. V případě zadávání adresy do navigace se změní v displej, kam zadáváte jednotlivá písmena pomocí vašeho prstu. Skvělé je, že nemusíte čekat, až je systém rozezná, ale jednoduše je napíšete všechny přes sebe, tedy P – R – A – H – A, čímž vám na displeji vznikne sice pěkný guláš, ale neodvádí vás to tolik od řízení.

Pořádný kombinovaný výkon

Zatímco koncernový sourozenec v podobě Škody Octavia RS iV dostal pod kapotu benzinovou čtrnáctistovku, v Audi pracuje dvoulitrový čtyřválec. Ten je naladěný na 252 koní a 370 Nm točivého momentu. Pak je tady ještě elektromotor umístěný v převodovce, který má výkon 105 koní. Celkový výkon soustavy je pak 367 koní a 500 Nm. Posílá se přes sedmistupňovou převodovku na všechna čtyři kola. Nejde však o plnohodnotné quattro, nýbrž o quattro ultra, které pohání pouze přední kola, a jakmile elektronika zaznamená ztrátu trakce, pošle výkon i na kola zadní.

A právě tohle je jeden z benefitů, který pořízením plug-in hybridního Audi A6 dostanete. Pohybovat se můžete pouze na elektřinu, a to až do vzdálenosti 45 kilometrů. Ano, takovou vzdálenost nebylo těžké urazit v testovaném týdnu, kdy se teploty pohybovaly lehce pod bodem mrazu. V tu chvíli je důležité si auto vytopit ještě ve chvíli, kdy ho máte připojené k síti, a pak se skutečně na 45 kilometrů dojezdu můžete dostat.

Na dlouhé cesty pak máte spalovací dvoulitr, a jakmile potřebujete využít pořádné stádo koní, stačí plynový pedál zašlápnout až na podlahu. Pokud tak neuděláte, pak budete využívat pouze motor spalovací či elektrický.

Jedno z nejsportovnějších Audi A6?

Možná vás to překvapí, ale i díky výbornému rozložení hmotnosti je plug-in hybridní verze i jednou z nejsportovnějších. Výkon autu rozhodně nechybí a vyšší váha v jeho zadní části, kde je uložená baterie, je jenom ku prospěchu, pokud chcete trošku tlačit na pilu.

Ve chvíli, kdy plyn nezarazíte až na podlahu, reakce auta není taková, jak byste čekali, a to je to, co už jsem zmiňoval. Pro využití celkového výkonu se musíte dostat do kolonky boost, což znamená lidově řečeno „dát podlahu“. A pak se dějí věci.

Audi A6 vystřelí vpřed i přesto, že hmotnost přesahuje hranici 2,1 tuny. Elektromotor jaksi nakopne motor spalovací a následně vám ve zpětném zrcátku může mizet i nejeden sportovněji naladěný model konkurenčních automobilek.

Líbil se mi podvozek, který umí být příjemně plavný, a celkově je cítit spíše komfortní nastavení. Připomínalo mi to Audi A7, se kterým nemáte problém hltat stovky kilometrů denně, jen v případě Audi A6 je vše zabaleno v praktičtějším a plug-in hybridním balení.

Matematická rovnice o spotřebě

Je vám asi jasné, že dopočítat se nákladu na jeden ujetý kilometr v případě plug-in hybridního auta není tak jednoduché jako v případě spalovací verze. Pokusím se vám popsat, v jakých hodnotách se vše pohybovalo v průběhu testování.

Jako první vezmu dálnici, na kterou nepotřebujete dálniční známku. Audi A6 má totiž nárok na značku „EL“, která vás opravňuje dálniční tahy využívat zdarma. Ve chvíli, kdy baterie byla zcela vybitá, ale i tak byl nastavený hybridní mód, se spotřeba zastavila na 9,5 litrech a 1,1 kWh. To vše při průměrné rychlosti 128 km/h a najetých 90 kilometrech. Spotřeba energie v případě cestování na elektrický pohon se pohybovala okolo 25 kWh/100 kilometrů. A po více než 450 kilometrech se celková spotřeba zastavila na 7,1 litrech a 8,8 kWh na sto kilometrů. Za tyto data si stačí dosadit, za kolik korun tankujete litr benzinu a nabijete kilowatthodinu, a dostanete výslednou cenu na jeden ujetý kilometr.

Auto jsem nabíjel, kdykoli to bylo jen možné, většina cest byla v rozmezí 5–40 kilometrů, kdy si víceméně vystačíte pouze s elektrickým pohonem. Ne vždy jsem však stihl auto nabít nebo bylo možné ho vůbec nabít, čímž spotřeba vzrostla. Nejvíce benzinu jsem pak projel na dálnici D11, kterou jsem si střihl hned dvakrát.

Až čtyři fotbalové zápasy

Téměř čtyři fotbalové zápasy zvládnete zhlédnout, než se baterie nabije z klasické domácí zásuvky. Jinými slovy, zabere to více než pět a půl hodiny. Sáhnout samozřejmě můžete i po silnějším nabíjení. Na nabíjecí stanici společnosti ČEZ se pak jednalo o časový úsek dvou hodin a třiceti minut, než byla baterie plně nabitá.

Skvělá aplikace pro chytré telefony

S elektrifikovaným autem je až skoro povinnost používat aplikaci pro chytrý telefon. A vůbec nejde o to, že si zkontrolujete, jestli je auto zamčené, ale primárně o to, že si můžete dopředu nastavit čas odjezdu a mít auto vyhřáté či vyklimatizované. Pokud máte pravidelný režim, pak si vše můžete nastavit i z auta, pokud ne, tak se vám aplikace bude nesmírně hodit. Není nad to si dát ranní kávu a 30 minut před odjezdem si auto vytopit.

Aplikace je velmi přehledná a má velmi podrobně zpracované jízdní statistiky. Dohledat si tak můžete spotřebu jak elektrické energie, tak pohonných hmot. A tím to nekončí. K dispozici jsou informace o následujících servisních zásazích nebo aktuálním stavu nabití baterie.

Základem dobré spotřeby je předvídání

Pro maximální úsporu umí Audi i predikovat určité situace. Na základě mapových podkladů ví, kdy je výhodnější automobil nechat plachtit, rekuperovat či využít spalovací nebo elektrický pohon. To vše souvisí i s rozpoznáváním dopravních značek.

Jakmile auto rozezná, že před vámi je jiný automobil, dokáže automaticky přejit do lehké rekuperace, čímž vás nenechá dojet až k němu a následně jít na tvrdší brzdy – to není z pohledu spotřeby ekonomické. Zmínit bych se měl i o třech jízdních režimech. Vybírat můžete z jízdy na elektřinu, hybridní mód, kdy si vše auto řeší samostatně, nebo „uzamknout“ kapacitu baterie, což se hodí například na dálnici.

Technologicky na výši

Předchozí kapitola už otevřela téma toho, že Audi A6 není po technologické stránce rozhodně špatně vybaveno. O rozpoznávání dopravních značek už byla řeč, výborný je parkovací systém, kdy máte na displeji 3D model vašeho auta, se kterým můžete v reálném čase libovolně otáčet. Nechybí ani adaptivní tempomat, nouzové brzdění, hlídání mrtvého úhlu nebo skvělé světlomety Matrix LED HD, které umí „vystínovávat“ protijedoucí vozidla. A právě světlomety jsou na mém seznamu příplatků na prvním místě.

Způsob vašeho života je klíčový

Ano, vím, že je to klišé, ale musím je používat. V případě plug-in hybridního auta nesmírně záleží na tím, jak auto využíváte. Pokud je váš každodenní chleba více než 100 kilometrů na dálnici, pak si dovolím tvrdit, že vám bude vyhovovat jiná motorizace.

Model Audi A6 Avant Sport 55 TFSI e quattro Základní cena 1 956 900 Kč Výkon 270 kW / 367 koní Zdvihový objem 1984 ccm Palivo benzin Počet válců 4 Pohon pohon všech kol Převodovka automatická Akcelerace 0-100 km/h (s) 5,7 Maximální rychlost (km/h) 250 Spotřeba paliva na 100 km 1,9 l (kombinovaná) Zavazadlový prostor 485 litrů Délka 4951 mm Šířka 1886 mm Výška 1457 mm Rozvor nápravy 2924 mm Hmotnost 2150 kg Objem palivové nádrže 55 litrů

Jestli jste obchodní cestující, který jezdí křížem krážem republikou, pak jste ten stejný příklad. Jestli však pracujete pár desítek kilometrů od domu, občas máte schůzku na druhé straně republiky a o víkendu potřebujete na výlet, potom vám plug-in hybridní pohon může dávat smysl. Jen je to potřeba velmi dobře rozmyslet.