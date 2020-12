Tesla, Oracle a další technologické firmy opouští Kalifornii, důvodů je mnoho

Kalifornie, ve které najdete ikonická města jako San Francisco, San Diego, nebo Los Angeles, ale i nespočet národních parků překypujících divy přírody, byla dlouhou dobu zemí zaslíbenou technologickým firmám. Ve státě se nachází také slavná Silicon Valley, která je domovem gigantů jako Apple, Google, Intel, nebo i Netflixu či Tesly.

V posledních letech se však firmy s čím dál větší ochotou stěhují napříč Spojenými státy, především do Texasu. Na počátku koronavirové pandemie se politici v Texasu snažili velkými úlevami na daních přesvědčit například Elona Muska k přesunu automobilky Tesla poblíž texaského Austinu.

Ten v nedávném rozhovoru uvedl, že se tak opravdu stalo, do státu kovbojů se přestěhoval a s ním i ředitelství automobilky. Krátce poté přesun ohlásila i společnost HP Enterprise, oddělená od firmy Hewlett-Packard. Nově se do Austinu přesouvá i technologický gigant Oracle. Apple a Google již v okolí města několik let investují a rozšiřují své operace.

Jako hlavní důvody uvádějí zástupci společností nižší životní náklady pro své zaměstnance, nižší náklady na obchodní jednání, a také menší soutěživost mezi talentovanými lidmi, což snižuje náklady na nábor pracovníků a jejich platy. Je zde však ještě jeden důvod, proč se obří firmy přesouvají do Texasu či na Floridu.

Daně. Jakkoliv se mohou společnosti snažit působit vznešeně a stěhování zdůvodňovat pohodlím zaměstnanců, kteří mohou pracovat z domova s nižšími náklady, nezpochybnitelným důvodem je i fakt, že zmíněné dva státy nevybírají státní daň. Do rovnice však vstupuje i politika.

Texas i Florida patří republikánské straně, která v USA reprezentuje pravici, zatímco Kalifornie patří demokratům, tedy levici. Pro mnohé vysoce postavené představitele velkých společností, kteří podporují republikány a prezidenta Trumpa, je tedy Kalifornie poměrně nehostinným místem, jak tvrdí David Blumberg.

Jak se tento trend projeví na financích a inovativnosti společností lze jen těžko odhadnout. Kalifornie, především právě Silicon Valley, si vybudovaly pověst jednoho z nejinovativnějších míst na světě. Čeká nyní Austin podobný příběh?