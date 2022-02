Tenhle pohled zabolí. OnePlus 10 Pro v testu odolnosti neuspěl

OnePlus 10 Pro zatím koupíte pouze v Číně, ale už za pár týdnů by se měla odehrát jeho globální premiéra. Verze pro „zbytek“ světa by se neměla od té čínské příliš lišit, hovoří se pouze o jiném operačním systému a možná o jiných paměťových variantách. To je trochu škoda, protože jak zjistil youtuber JerryRigEverything, smartphone by si zasloužil ještě nějaké vyztužující prvky.

OnePlus 10 Pro má svá slabá místa

Úvod známého testu odolnosti nenaznačoval, že by mělo dojít k nějaké katastrofě – telefon z přední a zadní strany pokrývá tvrzené sklo, rám je pak ze všech stran vyroben z hliníku. V těchto oblastech se OnePlus 10 Pro nijak neliší od ostatních smartphonů, což prokázal i tradiční test s nožem a hroty o různé tvrdosti.

Somethings wrong with the OnePlus 10 Pro... - Durability Test!

Kvalitní materiály ale nejsou všechno, zvláště pak když inženýři zanedbají návrh konstrukce. Jak se totiž ukázalo, přes značnou část telefonu se rozprostírá rozměrný akumulátor a zrovna v místě, kde má horní hranu, je rám telefonu oslaben – vlevo anténním předělem, vpravo tlačítkem hlasitosti. V tomto místě je navíc narušena i celistvost zad, a to vystupujícím modulem fotoaparátu.

Hardwarové parametry OnePlus 10 Pro Konstrukce Rozměry: 163 × 73,9 × 8,6 mm, hmotnost: 197 g, zvýšená odolnost: ano (IP neznámý) Systém, procesor a paměť Operační systém: Android 12, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 , octa-core, 1× 3,00 GHz Cortex-X2 + 3× 2,50 GHz Cortex-A710 + 4× 1,80 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 730, RAM: 8/12 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta: Displej, konektivita a baterie 6,7", LTPO AMOLED, rozlišení: Quad HD, 1440 × 3216 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: Li-Pol 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 48 Mpx, f/1.8, 23mm, 1/1.43", 1.12µm, PDAF, laserový AF, OIS, optická stabilizace: , druhý: 8 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 77mm, 1.0µm, PDAF, OIS, 3.3× optický zoom, třetí: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 14mm, 150˚, 1/2.76", 0.64µm, AF, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.2, Full HD video, auto-HDR Kompletní specifikace

Výsledkem testu je telefon přelomený na dvě části, a to za vyvinutí nijak zvlášť velkého tlaku. Autor videa tak doporučuje nosit OnePlus 10 Pro maximálně v přední kapse kalhot, neboť v té zadní by nemusel přežít ohnutí či prosté posazení uživatele. Pokud tedy máte na tento telefon zálusk, zvažte investici do pevnějšího skořepinového krytu.