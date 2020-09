Technologická bomba! To je nový Mercedes třídy S

Když vám někdo řekne, že má doma Mercedes třídy S, není potřeba se dále moc vyptávat. Tato informace vám stačí k tomu, abyste věděli, že si dotyčná osoba pořídila auto, které vždy patřilo k tomu nejlepšímu, co jste si mohli koupit.

Posledních několik let jsou vlajkové lodě jednotlivých automobilek ukázkou nejnovějších technologií, které jdou často za hranici toho, co si běžný smrtelník dokáže představit. Do jisté míry právě v segmentu, kam spadá Mercedes třídy S, najdete mnoho věcí, které jsou vlastně úplně zbytečné. Jenže právě ty dělají nejmodernější auta tím, čím jsou.

Zákazníci, kteří o těchto modelech přemýšlejí, chtějí dost často to nejlepší, a tak se jednotlivé automobilky musejí snažit, aby zákazníka přesvědčily a on poslal své peníze na jejich účet. Mercedesu třídy S se to několik posledních generací daří, ačkoli mu konkurence šlape na paty. Novinka vše posouvá ještě o level výše.

Konec hardwarových tlačítek?

Designová stránka je subjektivní věc, ale mně osobně se nový Mercedes S líbí. Je elegantní a zachovává modelové linky, které známe z předchozí generace. Pojďme však od designu dále, a to hned do interiéru, který vypadá doslova famózně!

Třída S se vzdala dvou displejů, které navazují na sebe, ale nově je infotainmentový displej ve středovém tunelu, jenž navazuje na palubní desku. Tímto řešením dal Mercedes sbohem většině hardwarových tlačítek. Konkrétně jich zmizelo hned 27!

Displej, kam se podíváš

Displej před volantem má 12,3 palce, tedy stejnou velikost jako minulá generace, avšak středový OLED displej narostl až na 12,8 palců. Tím však nekončíme. Hodně rychle si vzpomeňte, do jakého segmentu Mercedes třídy S patří, a jistě vám brzy dojde, že další tři displeje najdete na zadních sedadlech. Každý cestující má svůj zábavný displej a ve středové opěrce se nachází i tablet pro ovládání různých funkcí auta.

Ještě chvilku zůstaneme sedět v kožených sedadlech, která vás mají rozmazlovat. Elektrické nastavení je samozřejmostí. Nově je však v sedadlech 19 malých elektrických motorů, které vám nabídnou až deset masážních programů.

Bezpečnost především

Bezpečnost by vždy měla být na prvním místě. Různé asistenční systémy k tomu velmi pomáhají, přesto existují věci, které v autě nikdy použít nechcete. Mám na mysli například airbagy, které se vystřelí v případě nehody. Nikdo z nás mít nehodu nechce.

Pokud to však přijde, Mercedes třídy S má airbagy i pro zadní cestující. Ty se vystřelují z předních sedadel a za úkol mají vytvořit stejné bezpečnostní podmínky, jako mají cestující vpředu. Novinkou je také systém, který v poslední vteřině před nehodou přifoukne podvozek, aby co nejvíce energie pohltil spodní práh. Tuto funkci už nabízí například Audi A8.

Čtečka otisků prstů i haptická odezva

Už předchozí generace si po technologické stránce vedla velmi dobře. Ostatně to platí i o konkurenci v podobě Audi A8 či BMW řady 7. Nový Mercedes třídy S dostal druhou generaci systému MBUX (Mercedes-Benz User Experience), který dle mého patřil k tomu nejlepšímu na trhu. Jak bude nová generace fungovat, však bude jasné až z osobní zkušenosti.

Čtečka otisků prstů, rozpoznávání hlasu nebo obličeje. Všechny tyto technologie dostalo nové „Sko“ do vínku a je jen na vás, co budete využívat. Ať už použijete čtečku otisků prstů nebo svůj hlas, znamená to, že vás Mercedes identifikuje a veškerá nastavení auta seřídí dle vašich preferencí – od nastavení sedadla, přes zrcátka až po nastavení jednotlivých jízdních asistentů a tak podobně.

Zajímavou funkci nabízí displej. Ten rozezná, kde se nachází váš prst ještě předtím, než jej fyzicky zmáčknete. Upatlaná obrazovka by se tak mohla stát minulostí. Samozřejmě že v případě dotyku dostanete haptickou odezvu podobnou tomu, co nabízejí některé chytré telefony.

Head-up displej s rozšířenou realitou

Přepracovaný je i head-up displej. Ten podporuje i rozšířenou realitu, která vám přímo na přední sklo promítne šipky, kde máte odbočit. A to samozřejmě do vašeho jízdního pruhu. Toto řešení už Mercedes používá například ve třídě A, avšak šipky se zobrazovaly pouze na displeji infotainmentu, nikoli před vámi. Ve třídě S vše uvidíte přímo před sebou, konkrétně deset metrů před autem na vozovce.

Luxusní segment je samozřejmě o maličkostech. Jednou takovou je funkce při parkování. Pokud preferujete se otočit a dívat se skrz zadní okno, třída S nechá automaticky zajet sluneční clonu zadního okna dolů, abyste lépe viděli. Pokud naopak upřednostňujete parkování podle 3D modelu, který se vám zobrazí na středovém displeji, tak můžete.

Ostatně v nabídce bude i parkovací asistent a Mercedes by v blízké budoucnosti rád svou vlajkovou loď naučil automaticky zaparkovat v obchodních centrech s potřebnou technologickou infrastrukturou. „Sko“ by s tím nemělo mít problém, a to i díky zadní natáčecí nápravě, která snižuje poloměr otáčení.

Automobilka by ráda v polovině příštího roku na vybraných úsecích v Německu nabídla i plnohodnotnější autonomní řízení. Cestující tedy nebude jen na pravém zadním sedadle, ale někdo bude muset stále vše kontrolovat i za volantem.

To stále není všechno

Takto bych mohl pokračovat dál. Na silnici vám budou svítit jedny z nejlepších LED světlometů, které momentálně můžete koupit. Ty umějí na silnici před vámi vysvítit určité informace, ať už jde o osobu u silnice nebo zúžení na silnici. K dispozici bude celá řada asistentů, od adaptivního tempomatu až po hlídání jízdního pruhu. Ostatně již v aktuální nabídce najdete hned několik modelů, které dálniční provoz zvládají projet téměř autonomně. Nová generace toto posune ještě na vyšší úroveň. Nebude chybět ani aplikace pro chytré telefony, čtyřzónová klimatizace a tak dále.

Aktuálně jsou v nabídce jen třílitrové šestiválcové motory. Později dorazí i plug-in hybridní verze a samozřejmě se dočkáme i variant s přídomkem AMG. Jestli nad novým Mercedesem třídy S přemýšlíte a nechcete zůstat u základní výbavy, počítejte s tím, že ani 2,5 milionu korun vám stačit nebude.