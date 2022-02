Takto bude vypadat příští vlajková Motorola. Oslní 194Mpx fotoaparátem

Samsung se loni pochlubil svým prvním 200Mpx fotosnímačem pro mobilní telefony, ovšem do jeho nasazení se zatím příliš nehrne. Tuto rekordní hodnotu si do tabulky parametrů jako první zapíše značka Motorola, která připravuje nový vlajkový smartphone s kódovým označením Frontier. Jak se bude chystaný telefon jmenovat, to ještě nevíme, ale díky @evleaks si jej můžeme alespoň prohlédnout takřka ze všech stran.

Takto bude vypadat příští vlajková Motorola se 194Mpx fotoaparátem

Motorola Frontier zaujme protáhlým tělem se zaoblenými boky, přičemž zaoblená budou jak záda, tak i displej vpředu. Díky tomu zbyde na straně pouze tenký proužek hliníkového rámečku, který se stane domovem pro boční tlačítka. Čtečka otisků by se sem pravděpodobně nevešla, a proto počítáme s jejím umístěním přímo v displeji.

Displej má mít úhlopříčku 6,7” a maximální obnovovací frekvenci 144 Hz. Nahoře uprostřed najdeme výřez selfie kamerky, avšak zajímavější bude fotovýbava na zadní straně. Dominovat jí bude obrovská čočka, za kterou se má skrývat 194Mpx snímač s fyzickou velikostí 1/1.5”. Zda se bude jednat o zmíněný senzor od Samsungu zatím nevíme. Hlavní fotoaparát má být opticky stabilizovaný a doprovázet jej má širokoúhlá 50Mpx kamerka i 12Mpx teleobjektiv.

Motorola Frontier má dále disponovat čipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 a akumulátorem s kapacitou 4 500 mAh se schopností rychlého dobíjení: 125 wattů kabelem a 50 wattů bezdrátově. Datum odhalení je zatím neznámé, spekuluje se o červenci letošního roku.