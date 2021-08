Takto bude vypadat Malování ve Windows 11. Těšte se na nové prostředí a tmavý režim

Microsoft usilovně pracuje na dokončení systému Windows 11, aby jej mohl ještě v letošním vypustit do éteru. Zatímco systém jako takový už je po designové stránce prakticky hotov, vybrané systémové aplikace se dočkaly „přemalování“ teprve v posledním sestavení, a to jen hrstka. Nyní v Redmondu pracují na obměně jedné z největších stálic – Malování.

Here’s another @Windows 11 first look. This is the beautifully redesigned Paint app, coming soon to Windows Insiders. Can’t wait to see your creations! #Windows11 #WindowsInsiders pic.twitter.com/jiKyfqQFUV

— Panos Panay (@panos_panay) August 18, 2021