Takové tapety jste ještě neviděli. Poradíme vám, jak je stáhnout do vašeho telefonu

Uživatelská nadstavba MIUI 12 přináší řadu nových funkcí, jednou z nejatraktivnějších novinek jsou tři dechberoucí animované tapety s motivy planet Země a Marsu.

Před pár dny představený špičkový smartphone Xiaomi Mi 10 Ultra se pak chlubí další živou tapetou ze série Super Wallpaper, která tentokrát ukazuje planetu Saturn. Díky přispěvateli webu Xda-Developers jménem linuxct si ji mohou užít i ti, kteří telefon s tímto rozhraním nevlastní. Prakticky by měla fungovat na libovolném smartphonu s Androidem 8.0 a vyšším.

And this second video shows the Horizontal version of it, just like I showed a few hours ago. pic.twitter.com/dx3cWqSwNT

— linuxct (@linuxct) August 12, 2020