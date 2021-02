Takhle má vypadat iPhone 13 Pro: menší výřez a konec Lightning portu

Je už železnou pravidelností, že Apple každý podzim představuje novou řadu iPhonů a nejinak tomu má být letos. Firma z Cupertina údajně připravuje nástupce všech čtyř loňských modelů, a to i přesto že nejmenší iPhone 12 mini se neprodává podle představ. Jelikož se jablečné telefony loni dočkaly designové změny v podobě rovných boků, letos pravděpodobně na žádné úpravy vzhledu nedojde. Jak by mohl vypadat iPhone 13 Pro (nebo iPhone 12S Pro?), ukazují následující rendery z dílny Technizo Concept.

iPhone 13 Pro: menší výřez displeje?

Letošní iPhony mají dostat stejně velké zobrazovače jako v minulém roce, avšak očekávat máme několik zásadních vylepšení – Apple použije úspornější LTPO panely, které se budou pyšnit zvýšenou obnovovací frekvencí dosahující hodnoty až 120 Hz. Obnovovací frekvence bude adaptivní, takže ve chvíli nečinnosti se zobrazovač přepne do úspornějšího módu, aniž by to uživatel poznal.

Další novinkou displeje má být podpora technologie Always-On, po které volají fanoušci iOS již pěkně dlouho. Těšit se údajně také můžeme na návrat technologie Touch ID, kterou zprostředkuje senzor otisků prstů integrovaný do displeje. Bude se jednat o doplňkovou možnost biometrické autentizace, která doprovodí technologii Face ID. Dlouze se spekuluje, že Apple letos konečně zmenší výřez displeje, podle renderů Technizo Concept má být užší v horizontálním směru.

Více výkonu a paměti

Apple u letošních iPhonů tradičně posune kupředu výkon, který obstará nový 5nm čipset Apple A15 Bionic. Jeho schopnosti oceníte nejen při hraní her, ale také při bezdrátové komunikaci se světem skrze moderní sítě 5G a Wi-Fi 6. Výrazný skok se má odehrát v oblasti úložiště, iPhone 13 Pro má být prvním smartphonem od Apple, který bude možné zakoupit až s 1TB pamětí.

Fotoaparáty pod jedním safírovým sklem

Mírná designová změna by se mohla odehrát i v oblasti fotoaparátů. Apple stále nové iPhony osadí vystouplým čtvercem se zaoblenými rohy, ale zdá se, že letos nebudou stát čočky fotoaparátů samostatně, ale budou schovány pod celistvým safírovým sklem. Potěšující je, že Apple údajně letos nebude dělat rozdíly mezi iPhone 13 Pro a variantou Max, oba modely mají dostat stejné fotoaparáty.

Hardware se oproti loňsku příliš měnit nemá, snad s výjimkou širokoúhlé kamery, která se podle informátora Ming Chi-Kua dočká jasnějšího objektivu se clonou f/1.8. Hovoří se i o větším obrazovém snímači.

Konec Ligtning portu?

Pokud si prohlédnete rendery Technizo Concept pozorně, všimnete si, že jejich tvůrce již nepočítá s nabíjecím konektorem. Ten by měla suplovat loni představená technologie MagSafe, která má u letošní generace doznat mírného vylepšení – silnějších magnetů. Pokud se tak opravdu stane, jsme zvědaví, zda Apple přiloží MagSafe nabíječku do balení; v tomto případě by se totiž nemohl vymlouvat na to, že nabíječek mají všichni plné šuplíky.

Nové barevné kombinace

Letošní iPhony by se měly opět dočkat i nových barevných kombinací, na neoficiálních renderech můžeme vidět napříkald zlatou, fialovou nebo červenou. V této oblasti si však nebudeme jistí do poslední chvíle, jaké barvy Apple pro letošní rok zvolí.