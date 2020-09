Surface Solo aneb takhle by mohl vypadat tradiční smartphone od Microsoftu

Microsoft v tomto týdnu začal prodávat skládací komunikátor Surface Duo se dvěma displeji. Jedná se o netradiční zařízení zbrusu nové kategorie, proto jej Microsoft záměrně nenazývá smartphone. S tradičními smartphony vlastní výroby se redmondští rozloučili před pěti lety a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by do této řeky chtěli znovu nakročit. Jak by mohl takový Surface Phone vypadat? To ukazují rendery Jonase Daehnerta, který je na Twitteru známý pod přezdívkou @PhoneDesigner.

Surface Solo: přitažlivý koncept telefonu klasické konstrukce

Jeho návrh kombinuje vzhled Surface Duo s designem současných smartphonů. Důraz je dbán na jednoduché křivky a celkovou čistotu, což je znát na zadní i přední straně. Sympatické je, že @PhoneDesigner příliš nepopouštěl uzdu své fantazie a vytvořil virtuální telefon, který by bylo teoreticky možné za použití současných technologií vyrobit.

Čelní stranu vyplňuje displej s tenkými okolními rámečky, které jsou po všech stranách symetrické. Použitý byl plochý panel s přiznanou selfie kamerkou v otvoru nahoře uprostřed. Čtečka otisků prstů není součásti displeje, ale podobně jako u Surface Duo byla umístěna na pravou stranu. Boky jsou rovné, takže telefon tak trochu připomíná některé starší (a i budoucí) iPhony.

Záda jsou rovněž maximálně čistá, velkou šedou plochu zdobí pouze čtvercové logo Microsoftu a jednočočkový fotoaparát v levém horním rohu. Zde opět vidíme podobnost s dřívějšími iPhony z dob, kdy se ještě výrobci nepředháněli v počtu čoček na zadní straně.

Surface Solo vypadá skutečně přitažlivě, ale skutečně se jedná pouze o designový koncept. Co myslíte? Představí Microsoft v blízké budoucnosti vlastní smartphone tradiční konstrukce?