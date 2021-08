Surface Pro 8 a Surface Book 4: jak by mohly vypadat letošní počítače od Microsoftu?

Microsoft by nám měl letos na podzim ukázat nové počítače rodiny Surface, minimálně bychom se měli dočkat nových generací hybridních počítačů Surface Pro a Surface Book. V obou případech očekáváme velké inovace, abychom v recenzích nemuseli tvrdit, že nám Microsoft opět servíruje to samé v bleděmodrém; přeci jen z šest let starých nápadů nelze žit donekonečna. Jaké novinky by Surface Pro 8 a Surface Book 4 mohly přinést?

Surface Pro 8: větší displej s tenčími rámečky

Rodina počítačů Surface Pro se designově prakticky nezměnila od roku 2015, kdy byl představen Surface Pro 4. Jedinou výjimkou je ARMový model Surface Pro X, který využívá stejný form faktor, ale v modernějším hávu. Podobnou cestou by se měl letos vydat i původní Surface Pro s procesory od Intelu. Dá se předpokládat, že do něj Microsoft osadí větší displej na úkor okolních rámečků, rozměry by tak mohly zůstat plus minus stejné.

Počítač pravděpodobně přijde o kompatibilitu se současným příslušenstvím, zřejmě se adaptuje na příslušenství k již zmíněnému Surface Pro X; podporován by tak měl být klávesnicový kryt s praktickou „schovkou“ pro stylus. Je dost možné, že Microsoft představí i novou generaci stylusu s haptickou odezvou, neboť tato funkce je jedna z novinek systému Windows 11; pero tak může při klouzání po displeji simulovat psaní na různé materiály a povrchy.

Když už je řeč o novinkách ve Windows 11, systém podporuje mnoho dalších věcí, které by mohl Surface Pro 8 mít. Líbila by se nám například možnost probudit počítač dotykem na displej nebo zobrazovač s dynamicky se obnovující frekvencí. Podobně jako u iPadů Pro by systém mohl pracovat v režimu 60 Hz, avšak při posunu obrazovky nebo při práci se stylusem by frekvenci navýšil na 90 nebo 120 Hz.

To jsou spíše vysněné funkce, pokud se budeme držet při zemi, tak lze s jistotou počítat s novými procesory Intel Core 11. generace (U-Series), které jsou výkonnější a efektivnější, takže by mohlo dojít i na navýšení výdrže na jedno nabití. Očekáváme také paměťově vybavenější základní konfiguraci; minimem bude patrně 8 GB RAM a 256GB (vyměnitelné) úložiště.

Otázkou je, jak to bude s porty nebo slotem na paměťovou kartu; Surface Pro X například slot na paměťovou kartu postrádá, stejně tak mu chybí klasické USB-A. Pokud Microsoft u Surface Pro 8 zaoblí boky zařízení, je možné, že se do nich USB-A rovněž nevejde. A když už je řeč o portech, v Redmondu by konečně mohli vzít na milost standard Thunderbolt. Po stránce bezdrátové konektivity by se pak slušelo nabízet varianty s podporou LTE nebo 5G.

Surface Book 4: zcela nový transformer?

Zatímco Surface Pro 8 by měl být „pouze“ omlazením stávajícího form faktoru, Surface Book 4 by mohl být zcela novým zařízením, které nemá s původním modelem pranic společného. Alespoň to naznačuje patentová přihláška ze začátku letošního roku, podle které by mohl odnímatelný displej nahradit speciální kloub, který dokáže displej zvednout a naklonit nad klávesnicovou základnu podle potřeby.

V takovém případě by stále mělo jít zařízení používat i jako počítač, i jako tablet, ovšem v druhém případě pouze za cenu vyšší tloušťky a hmotnosti. Na druhou stranu, uživatel by měl neustále v rukách maximální výkon a výdrž celého zařízení; u starších Surface Booků se oddělením displeje od základny odpojila grafická karta a větší akumulátor.

Pokud bude počítač v „jednom kuse“, může si Microsoft dovolit navrhnout do jeho útrob výkonnější komponenty; spekuluje se o rychlejších 6 a 8jádrových procesorech od Intelu, a dokonce i o grafických kartách z rodiny NVIDIA RTX. Mezigeneračně bychom se tak mohli dočkat významného nárůstu výkonu. Redakce obvykle dobře informovaného serveru WindowsCentral navíc zaslechla informace o větším touchpadu a zhruba 14“ displeji s dynamickou obnovovací frekvencí. Stejně jako u spekulovaného Surface Pro 8 pochopitelně i zde platí podpora stylusu s haptickou odezvou.

Surface Book 4 by se také mohl po vzoru svých tabletových sourozenců dočkat modulárního designu, minimálně v oblasti vyměnitelného úložiště.

Nové počítače by měl Microsoft představit letos v říjnu, společně s nimi by měla dorazit i druhá generace skládacího komunikátoru Surface Duo.