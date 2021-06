Surface Duo dostane nástupce. Jaké novinky pro něj Microsoft chystá?

Dvoudisplejový komunikátor Microsoft Surface Duo díru do světa neudělal, ale pravděpodobně to ani nebyl jeho cíl. Microsoft si chtěl s tímto zařízením „oťukat“ trh budoucnosti, kterému povládnou skládací, ohebná či rolovací zařízení. V Redmondu získali důležitou zpětnou vazbu, se kterou se vrhli do vývoje druhé generace, přičemž ta by podle zdrojů serveru Windows Central mohla dorazit ještě letos. Jaká vylepšení Microsoft chystá?

Surface Duo 2: konečně současný hardware

Microsoft Surface Duo 2 (kódové označení Zeta) má mít totožný form-faktor jako první generace, má se tedy jednat o zařízení se dvěma tenkými „křídly“ spojenými kloubem. Na každém z křídel najdeme samostatný plochý displej, který by se měl mezigeneračně decentně zvětšit a v rozích zaoblit. Rámečky okolo displeje se mají ztenčit.

Zatímco první Surface Duo trpěl dlouhým vývojem a na trh přišel se zastaralými komponentami, příští generace má potěšit současným hardwarem – v útrobách má tikat čipset Qualcomm Snapdragon 888 s vysokým výkonem a podporou 5G. Vylepšen má být i fotoaparát; Microsoft údajně částečně obětuje vzhled a na záda zařízení osadí vystouplý fotomodul.

Stojánek a poddisplejový fotoaparát? Spíše ne

V minulých týdnech byly objeveny dva čerstvé patenty Microsoftu, které by mohly se Surface Duo 2 souviset, avšak pravděpodobně nikoliv s připravovanou generací. První patent odhaluje skládací zařízení vybavené vestavěným stojánkem, který poslouží k zapření celého zařízení v otevřeném stavu.

Druhý patent je pak ještě odvážnější a ukazuje netradiční poddisplejový fotopaparát schovaný za barevným logem výrobce. Logo by bylo přímou součástí zobrazovače a nahrazovalo by klasické průstřely, přičemž Microsoft by vtipně využil jeho barevnosti – pod každým čtvercem by se ukrývala monochromatická kamera optimalizovaná pro konkrétní barvu, spojením obrazu z těchto kamer by pak vznikla kvalitní barevná fotografie.

Microsoft na obrázcích v patentové přihlášce zvažuje použití této technologie nejen u selfie kamer smartphonů, ale rovněž u hlavních fotoaparátů, popř. webkamer zabudovaných v displejích monitorů.