Surface Duo 2 a Surface Go 3 prozrazeny benchmarkem. Jakou dostanou výbavu?

Microsoft se připravuje na odhalení podzimních novinek z rodiny Surface. Počítá se především s odhalením počítačů Surface Pro 8 a Surface Book 4, ovšem nových zařízení bude pravděpodobně více. Růžky vystrkuje druhá generace skládacího komunikátoru Surface Duo a třetí generace základního tabletu Surface Go. Poslední dvě jmenovaná zařízení v minulém týdnu zaznamenal ve své databázi benchmark GeekBench; jaké o nich prozradil detaily?

Surface Duo 2: ve znamení čtyř osmiček

Když Microsoft představil skládací komunikátor Surface Duo, bylo mu (mimo jiné) vyčítáno, že u něj použil generaci starý procesor. To by neměl být případ „dvojky“, kterou podle benchmarku požene kupředu aktuální vlajkový motor Qualcomm Snapdragon 888. A aby těch osmiček nebylo málo, k ruce by mu mělo být 8 GB RAM.

Chystaný komunikátor by tak měl dostat adekvátní porci výkonu a patrně dojde na vylepšení i v dalších oblastech; mluví se o přítomnosti NFC čipu a o výrazně lepším fotoaparátu (byť za cenu horší estetiky). Komunikátor byl v benchmarku zachycen s Androidem 11 na palubě.

Surface Go 3: nové procesory od Intelu

Oživení by se mohl na podzim dočkat i tablet Surface Go, neboť právě jeho třetí generace údajně v benchmarku nese označení OEMAL DV1.1 (např. Surface Pro X byl uveden jako OESMR). Otestovány byly celkem dvě konfigurace; jedna se slabším čipsetem Intel Pentium Gold 6500Y a 4 GB RAM, druhá se silnějším procesorem Intel Core i3 10100Y a 8 GB RAM. V obou případech se jedná o úsporné základní procesory z rodiny Amber Lake se dvěma jádry.

Ve výkonu si polepší zejména základní model, který v benchmarku nasbíral 3 197 bodů na jedno jádro a 5 643 bodů při zapojení obou jader. Oproti základní konfiguraci Surface Go 2 se jedná o 62, respektive 47% výkonnostní nárůst. U vyšší konfigurace je pokrok méně znatelný, pouze 4 a 11 procent.

Pochopitelně zatím nelze s určitostí říci, že Microsoft skutečně tato zařízení na podzim představí, záznamy v benchmarcích nám ale dávají určitou naději.