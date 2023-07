Stačí vyměnit procesor a novinka je na světě. Samsung reinkarnuje dva roky starý model

Samsung vymetl sklady starých komponent

Našel nepoužité díly na Galaxy S21 FE a čipsety Snapdragon 888

Jejich spojením vznikne nová edice dva roky starého modelu

Samsung chce po generační pauze opět obnovit tradici vydávání fanouškovských edicí svých vlajkových smartphonů. Vše nasvědčuje tomu, že se letos na podzim dočkáme modelu Galaxy S23 FE, ovšem tím to zjevně neskončí – podle uniklých materiálů se Korejci chystají oživit i téměř dva roky starý Galaxy S21 FE.

Galaxy S21 FE se dočká nové edice

S fanouškovskými edicemi začal Samsung v roce 2020, kdy představil veleúspěšný Galaxy S20 FE. Jeho nástupce se však dral na svět velmi obtížně – plánovaný byl na konec léta roku 2021, Samsung však jeho příchod dlouho odkládal, až jej nakonec uvedl na začátku roku 2022. Stalo se tak těsně před premiérou řady Galaxy S22, což pravděpodobně zájem o tento model značně utlumilo. O tom větším překvapením je zjištění, že se Korejci chystají brzy tento model znovu poslat do světa.

Korejcům pravděpodobně zbyla ve skladech spousta nevyužitých komponent z tohoto modelu, a proto se rozhodli provést jeho reinkarnaci. Letošní model však nebude úplně stejný jako ten původní – jak ukazují interní školící materiály pro edukaci prodejců, dojde u edice 2023 minimálně ke třem změnám:

výměna původního čipsetu Exynos 2100 za Snapdragon 888

navýšení základní kapacity úložiště ze 128 na 256 GB

přidání modré barevné varianty namísto bílé

Překvapivá je zejména první novinka, neboť Snapdragon 888 poháněl o generaci starší Galaxy S20 FE ve vylepšené variantě s podporou sítí 5G. Samsung pravděpodobně vymetl skladové zásoby a napadlo ho, že by pro tento čipset z konce roku 2020 mohl najít ještě nějaké uplatnění.

V ostatní výbavě by se alespoň na papíře nic nemění – telefon si má ponechat 6,4″ Dynamic AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz, 4500mAh baterii i stejnou trojici hlavních fotoaparátů s rozlišením 12 + 12 + 8 megapixelů.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S21 FE Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: Qualcomm Snapdragon 888 5G, octa-core, 1× 2,9 GHz Cortex-X1, 3× 2,80 GHz Cortex-A78, 4× 2,2 GHz Cortex-A55, GPU: Adreno 660, RAM: 6/8 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta:

Rozměry: 155,7 × 74,5 × 7,9 mm, hmotnost: 177 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,4", Super AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2340px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4500 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 12 Mpx, f/1.8, 26mm, PDAF, OIS, druhý: 8 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 76mm, 1/4.5", 1.0µm, PDAF, OIS, 3× optický zoom,, třetí: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 123˚, 13mm, 1/3.0", 1.12µm, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.2, 26mm, 1/2.74", 0.8µm, AF, 4K video Cena: 12 990 Kč Kompletní specifikace

Bohužel materiály nezmiňují jednu zásadní položku, kterou je softwarová podpora. Původní Galaxy S21 FE šel do světa s Androidem 12 a pravděpodobně se dočká až Androidu 15, ovšem zda to bude případ i jeho letošní reinkarnace se starším procesorem, to v tuto chvíli nevíme. Otázkou ovšem je, zda se tento telefon vůbec dostane do České republiky – v tuto chvíli na trh unikla pouze jeho indická cena (49 999 rupií, asi 16 tisíc korun s DPH), tudíž je možné, že bude exkluzivní pouze pro tento trh.

