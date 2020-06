Stačí namířit a jste online. První šťastlivci testují satelitní internet Elona Muska

Ambiciózní projekt „vesmírného internetu“ Starlink společnosti SpaceX se zdárně posouvá kupředu – firma má nyní na oběžné dráze již tolik satelitů, že jej koncem léta nabídne k otestování prvním zájemcům. Nejprve v rámci soukromého beta testu, poté veřejného. Cílem projektu je podle společnosti Elona Muska dodat rychlý širokopásmový internet do oblastí, kde je přístup k němu nespolehlivý, drahý nebo zcela nedostupný.

Společnost vynesla před pár dny do vesmíru dalších 58 „starlinkových“ satelitů, které zvýšily jejich celkový počet na 540. Elon Musk se nechal dříve slyšet, že SpaceX potřebuje 400 satelitů, aby poskytl „menší“ pokrytí, a 800 pro „středně velké“ pokrytí. Počáteční „megakonstelace“ má zahrnovat 12 tisíc satelitů, ke kterým by se časem mělo připojit dalších až 30 tisíc.

Podle SpaceX nabídne Starlink rychlost stahování až 1 Gb/s při latenci 15–25 ms. Rychlost odesílání dat v tuto chvíli není známa, lze však předpokládat, že bude mnohem nižší než rychlost stahování. Pro srovnání – populární americká služba satelitního internetu HughesNet nabízí maximální rychlost stahování 25 Mb/s, uploadu 3 Mb/s a latenci 500 ms. Starlink by se měl později dostat na ještě nižší latenci – až 8 ms (ovšem jen v nižších výškách).

Each 🛰 cluster launch adds 1Tb/sec of bandwidth, with more to come, connecting the next 4 billion people to the global economy.

You can track the sky net in formation



— Steve Jurvetson (@FutureJurvetson) June 14, 2020