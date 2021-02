Společnost Nothing koupila známou mobilní značku. Bude vyrábět smartphony?

Na konci loňského roku opustil společnost OnePlus jeden z jejích zakladatelů, mezinárodní tvář značky Carl Pei. Tento mladý nadšenec nevydržel dlouho sedět s rukama v klíně a před nedávnem představil svoji novou technologickou společnost nazvanou Nothing. Prvním produktem mají být bezdrátová sluchátka chystaná na letošní léto, ovšem portfolio značky má být mnohem širší.

Společnost Nothing je novým vlastníkem značky Essential

Firma nedávno získala velkou finanční injekci od společnosti Alphabet a naložila s ní skutečně nečekaně – koupila společnost Essential Inc., kterou v roce 2017 založil duchovní otec operačního systému Android Andy Rubin. Firma Essential vytvořila pouze jeden jediný smartphone, který však i přes zajímavý hardware komerčně selhal. Jeho pokračovatel s neobvykle protáhlým displejem světlo světa nikdy nespatřil a firma loni na jaře ukončila svoji činnost. Jak Carl Pei s firmou Essential naloží, je zatím nejisté; vlastní značku, loga a další duševní vlastnictví zaniklé firmy.

Here is the opportunity for you to be part of our journey: https://t.co/Z0jtXGnaub pic.twitter.com/C4E480lnHI — Nothing (@nothing) February 16, 2021

Společnost Nothing zatím žije pouze z peněz svých přispěvatelů, kterými se může stát prakticky kdokoliv. Příští měsíc proběhne další kolo investic, do kterého se budou moci zapojit nejen firmy, ale i jednotlivci. Jeden z nich navíc bude zvolen do představenstva společnosti Nothing a zastupovat zájmy ostatních. Předběžné registrace do investičního kola byly otevřeny dnes v 11:00, kampaň bude spuštěna 2. března.