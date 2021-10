Sony Xperia Pro-I láká na 1″ snímač s proměnlivou clonou, odradí vysokou cenou

Společnost Sony ví, že na levných smartphonech se peníze vydělat nedají a tak to zkouší z opačného konce; nabízí perfektně vybavené telefony, ale nechá si za ně patřičně zaplatit. A nejsou to jen vlajkové Xperie 1 a 5, letos v lednu šel například do prodeje model Xperia Pro s dedikovaným HDMI konektorem, za který si Sony řeklo o odzbrojujících 2 499 dolarů (asi 55 500 korun bez DPH). Nyní přichází nástupnický model Xperia Pro-I, který má sice nižší cenu, ale rozhodně se mezi masově prodávané telefony nezařadí.

Xperia Pro-I: fotoaparát je to, oč tu běží

Představená novinka má být podle výrobce určena především pro milovníky mobilní fotografie, koneckonců písmeno „I“ v názvu nemá znamenat Mark-I (jako u ostatních vlajkových Xperií), ale má pocházet ze začátku slova Imaging.

Důraz na fotografii je z telefonu jasně patrný; výrobce na zadní stranu pod sebe poskládal 4 čočky, přičemž ta druhá shora svojí velikostí jasně převyšuje všechny ostatní. Sony totiž postavilo hlavní fotoaparát na velkém 1“ snímači Exmor RS, který pochází z kompaktního digitálního fotoaparátu Sony RX100 VII.

Snímač fotí do rozlišení 12 megapixelů, přičemž fyzická velikost každého pixelu činí 2,4 mikronu; to je o 20 procent více než má například iPhone 13 Pro Max. Většina ostatních výrobců využívá čipy s výrazně vyšším rozlišením, a tedy menšími pixely, které jsou pak slučovány do virtuálních pixelů. Každý z těchto přístupů má něco do sebe, Sony každopádně láká na profesionálně vypadající fotografie pořízené za zhoršeného osvětlení. A nejen to.

Další předností hlavního fotoaparátu Sony Xperia Pro-I má být přirozeně vypadající bokeh, který nebude vytvářet pouze software a umělá inteligence, ale i vlastnosti optiky. Ta se pyšní značkou Zeiss, je založena na skleněné čočce s asférickým designem a antireflexní vrstvou. Optika dokáže měnit své clonové číslo mezi hodnotami f/2.0 a f/4.0. H

lavní snímač Xperie Pro-I má také zaujmout bleskurychlým ostřením, ať už na oko anebo díky technologii fázového ostření na 315 bodů na jakýkoliv jiný objekt.

Hlavnímu snímači je k ruce ještě 3D iTOF senzor a další dvě kamerky, teleobjektiv a širokoúhlý fotoaparát. Oba mají rozlišení 12 megapixelů a pokrývají ohnisko od 16 do 50 mm. Škoda, že se nevešla periskopická kamerka z Xperií 1 III a 5 III, která díky proměnlivému ohnisku 70 – 105 mm nabízí ještě větší míru přiblížení.

Snímky lze „odpalovat“ dvoupolohovou mechanickou spouští se zdrsněným povrchem, vedle které se navíc nachází nové kruhové tlačítko pro rychlé spuštění aplikace Videography Pro. Tato aplikace umožní profesionální nastavení parametrů – vyvážení bílé, expozice, ostření a další. Video lze se Sony Xperia Pro-I natáčet až ve 4K rozlišení při 120 fps, k dispozici je i „kinorežim“ Cinematography Pro inspirovaný kamerami Sony VENICE.

Sekundární displej na záda

Xperia Pro-I také přichází se speciálním příslušenstvím pro vloggery; jmenuje se Vlog Monitor a je to sekundární displej, který si můžete připnout na záda telefonu. Obrazovka má úhlopříčku 3,5“ a rozlišení 720 × 1 280 pixelů, k telefonu se připojuje kabelem. V displeji je navíc umístěn 3,5mm jack pro externí mikrofon a je kompatibilní s gripem VCT-SGR1.

Výbava jako Xperia 1 III

Zbytek telefonu je podobný vlajkové Xperii 1 III, dostanete 6,5“ OLED displej s rozlišením 4K, poměrem stran 21:9 a obnovovací frekvencí 120 Hz. Dále zde máme čipset Qualcomm Snapdragon 888, 12 GB RAM a 512GB interní paměť, kterou můžete dále rozšířit paměťovou kartou.

Telefon udržuje při životě 4 500mAh akumulátor, který je možné přiloženým 30W adaptérem nabít u nuly na 50 procent za 30 minut. Telefon na tom není špatně ani po stránce konektivity, její bezdrátovou část obstarává Wi-Fi, Bluetooth, NFC a 5G, kabelovou část zajišťují USB-C a sluchátkový jack. Kvalitní přenos zvuku zajišťují technologie LDAC a DSEE.

Cena a dostupnost

Sony Xperia Pro-I půjde do obchodů v prosinci, předobjednávky budou zahájeny 28. října. Cena v Evropě je stanovena na 1 799 EUR (asi 40 tisíc korun), dalších 199 EUR (asi 4 400 korun) dáte za přídavný displej na záda, případně dalších 90 EUR za nadstavec s úchytem (asi 2 000 korun).

Telefon se bude prodávat ve Velké Británii, Francii, Německu, Nizozemsku a několika severských zemích, o dostupnost v ČR zatím nemáme žádné infomrace.