Sony a Honda budou společně vyrábět elektromobily. První už za tři roky

Sony máme spojené především s elektronikou a zábavním průmyslem, nicméně na veletrhu CES v Las Vegas, který se odehrál začátkem letošního roku, představili Japonci koncept elektrického SUV s názvem Vision-S 02, který doplnil starší koncept Vision-S EV.

S elektromobily to evidentně myslí vážně, neboť nyní společně s výrobcem automobilů Honda uzavřeli memorandum o porozumění. To obsahuje informaci o tom, že obě společnosti vytvoří samostatnou firmu, v rámci které se zaměří na výrobu elektromobilů. Nová společnost by měla být zformována ještě letos, přičemž první elektromobily by z výrobní linky měly sjet už v roce 2025. „Prostřednictvím této spolupráce s Hondou, která za mnoho let nashromáždila rozsáhlé zkušenosti a úspěchy v automobilovém průmyslu, hodláme rozvíjet naši vizi a přispět k rozvoji mobility zaměřené na bezpečnost, zábavu a adaptabilitu,“ řekl generální ředitel Sony Kenichiro Yoshida.

„Nová společnost bude usilovat o dominanci na poli inovací, evoluce a expanze mobility po celém světě tím, že zaujme široký a ambiciózní přístup k vytváření hodnot, které překonají očekávání a představy zákazníků. Učiníme tak využitím nejmodernějších technologií a know-how společnosti Honda ve vztahu k životnímu prostředí a bezpečnosti,“ doplnil Yoshidu generální ředitel Hondy Toshihiro Mibe.

Ten dělá to a ten zas tohle

Zatímco od Sony se očekává, že přispěje svými znalostmi z oblasti tvorby softwaru pro automobily, Honda poskytne především výrobní kapacity a potřebné know-how. Společný podnik poté bude mít na starosti plánování, vývoj, design a prodejní stránku.