Sonos Beam se dočkal druhé generace: lepší zvuk i podpora Dolby Atmos

Americká společnost Sonos právě představila druhou generaci svého nejpopulárnějšího soundbaru Beam. Nový model láká především na podporu formátu Dolby Atmos a do budoucna také Ultra HD a Dolby Atmos Music skrze Amazon Music. Co dalšího Sonos Beam 2. generace přináší?

Látku nahradil plast

Po designové stránce nečekejte oproti první generaci Sonos Beam žádnou výraznou změnu, tedy až na jednu věc – látkové krytí soundbaru u letošního modelu nahradil plast s jemnou perforací, podobně jako je tomu u dražšího modelu Sonos Arc (recenze). Rozměry Sonos Beam 2. generace jsou 651 x 100 x 69 milimetrů a hmotnost je 2,8 kilogramů. Další novinkou je 3D zvuk s certifikací Dolby Atmos, lepší zvuk vyššímu procesnímu výkonu a nově vyvinuté soupravě reproduktorů, kompatibilita s HDMI eARC či snadné nastavení díky NFC.

„Často říkáme, že ‚mít Hollywood doma‘ pohání naše podnikání kupředu, a právě Beam v tom sehrál velkou roli jako jeden z nejprodávanějších soundbarů ve své kategorii,“ říká Patrick Spence, generální ředitel Sonos. „Vezmeme-li v úvahu to, co jsme se za ta léta o skvělém zvuku a domácím kině naučili, našli jsme způsob, jak do Beamu přenést nové funkce a výrazně lepší zvuk, a to vše ve stejné kompaktní velikosti, která se u zákazníků ukázala jako velmi oblíbená.“

Zvuk Beamu můžete tradičně sami vyladit pomocí funkce Trueplay, která detekuje a přizpůsobuje zvuk reproduktoru odrazům od stěn a nábytku, což by mělo zajistit ještě lepší zvuk. Sonos také plánuje koncem roku spustit podporu Ultra HD a Dolby Atmos Music formátů skrze platformu Amazon Music – tyto zvukové formáty bohužel nebudou prozatím v našem regionu k dispozici.

Beam lze ovládat přes aplikaci Sonos, dálkovým ovládáním televizoru, hlasem (ovládání hlasem v češtině není podporováno), Apple AirPlay 2, ale také prostřednictvím aplikací hudebních služeb. Samozřejmostí je také bezproblémová spolupráce s ostatními reproduktory značky Sonos.

Sonos Beam druhé generace bude k dostání od 5. října za 12 990 Kč na Sonos.com a prostřednictvím vybraných prodejců, jako je například Mobil Pohotovost. První generace aktuálně stojí zhruba o 500 Kč méně. Druhou generaci soundbaru se v dohledné době chystáme otestovat, abychom vám mohli nabídnout podrobnou recenzi.