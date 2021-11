Snapdragon vs. Exynos. Jaké čipy budou pohánět řadu Galaxy S22?

Vlajkové smartphony od Samsungu z posledních let se v rámci jednotlivých trhů liší; zatímco v Americe a Číně se prodávají s procesory Qualcomm Snapdragon, ve zbytku světa v jejich útrobách tikají čipsety Qualcomm Snapdragon. Jak to bude s rozdělením u příští modelové řady?

Před nedávnem internetem proběhla zpráva, že má Samsung zájem v příštím roce nasazovat do smartphonů mnohem více vlastních čipsetů na úkor těch konkurenčních; dokonce se hovořilo o tom, že Exynos bude pohánět 50 – 60 procent veškeré produkce. Nyní se však zdá, že minimálně v oblasti vlajkových smartphonů tomu bude úplně jinak.

Bývalý zaměstnanec Samsungu (který teď vynáší interní informace pod přezdívkou Super Roadster) prozradil nizozemskému serveru LetsGoDigital, že korejská firma letos možná úplně odpíská nasazení vlastního procesoru v telefonech Galaxy S22 a spolehne se pouze na nový čipset od Qualcommu.

Důvodem tohoto překvapivého rozhodnutí má být fakt, že výroba čipsetu Exynos 2200 se ukázala být příliš náročná a Samsung nebude schopný včas pokrýt poptávku. Jednou z překážek může být spojení se společností AMD, která má do čipové sady přidat grafický čip RDNA2 s podporou technologie Ray Tracing.

Na toto spojení jsme se velmi těšili, proto musíme doufat, že se výpadek nebude týkat úplně všech modelů. Koneckonců nizozemský web GalaxyClub.nl v souvislosti s touto zprávou uvádí, že řada Galaxy S22 se skutečně více spolehne na čipsety od Qualommu, ale na modely s Exynosem 2200 řada přijde. To tvrdí i obvykle přesný informátor Ice Universe , který neuvádí, zda se poměr použití nějak změní.

I got the new news that Exynos2200 still exists in Galaxy S22 Series in some countries and regions.

— Ice universe (@UniverseIce) November 8, 2021