Snapdragon 875 bude neskutečná bestie. V AnTuTu o 25% překonal svého předchůdce

Už příští měsíc by měl být představen čipset Qualcomm Snapdragon 875, se kterým se budeme v nejvýkonnějších smartphonech příštího roku. Tento čip by měl vyrábět Samsung, a to s využitím moderního 5nm procesu, který zajistí lepší efektivitu. Zřejmě předproduční zařízení s chystaným Snapdragonem 875 zachytil benchmark AnTuTu a ukázal přímo neskutečné skóre.

Testovací zařízení získalo přes 847 tisíc bodů, což je více než o čtvrtinu více než získávají nejvýkonnější smartphony se současným Snapdragonem 865. Žebříček AnTuTu aktuálně vede smartphone IQOO 5 Pro s 663 752 body, z trůnu jej ale brzy svrhnou telefony s Kirinem 9000 a Exynosem 1080, jejichž výkon se bude pohybovat okolo 700 tisíc bodů. Snapdragon 875 by tak měl obou konkurentům utéci na míle daleko.