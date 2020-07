Slevy až 50 tisíc na Samsung produkty? Opravdová divočina

Samsung spustil letní akci, díky které lze získat bonus ve výši až 50 tisíc korun. Zároveň pořádá cestovatelskou soutěž o zajímavé slevy a poukaz na ubytování v hodnotě tři tisíce korun.

Akce „Samsung léto plné divokých slev“ bude trvat až do 30. srpna. V jejím rámci lze získat bonus ve výši až 50 000 Kč za nákup výrobků značky Samsung – televizorů, soundbarů, chladniček, praček, mikrovlnných trub nebo vysavačů. Pokud jste se chystali na refresh domácnosti, nebo vás oslovila některá z novinek od Samsungu, toto je ideální příležitost, jak výrazně ušetřit.

Díky divokým slevám od Samsungu můžete získat například nejnovější 85palcový 8K QLED televizor Samsung za 249 990 Kč, což představuje bonus 50 tisíc korun. V akční nabídce jsou ale i další modely 8K a 4K QLED televizorů nebo designové televizní novinky Samsung The Frame, The Serif a The Sero. K televizorům se vám jistě hodí nejnovější soundbary, z nichž tři jsou také s bonusem, a to až 2 700 korun.

Plně vybavená domácnost

V divoké nabídce jsou i domácí spotřebiče jako klasické chladničky s technologií Twin Cooling, čtyřdveřová chladnička s technologií Tripple cooling a unikátní model Samsung Family Hub. Ta po odečtení letních 15 procent stojí 67 990 Kč.

Mezi zvýhodněnými pračkami dominuje parní pračka se sušičkou Samsung QuickDrive s kapacitou 10 kg s novou cenou 36 490 Kč. V rámci nabídky si vyberete i mikrovlnnou troubu či robotický vysavač, jehož nejvyšší model získáte díky bonusové akci až o 4 000 Kč levněji.

Velká cestovatelská soutěž

Pokud jste milovníkem výletů po České republice nebo naopak motivaci k výletům hledáte, máte ideální příležitost. Až do 30. srpna totiž Samsung pořádá neobvyklou fotografickou soutěž. Ta je rozdělena do čtyř kategorií. Prvních 100 soutěžících v každé kategorii získá k letní akční nabídce divokých slev další slevu ve výši 10 %. Z každé kategorie navíc bude vylosován jeden výherce, který získá poukaz v hodnotě 3 000 Kč na nákup ubytování prostřednictvím Amazing Places.

Soutěžní kategorie

29. 6. – 12. 7 . Vyfotografujte se před zámkem Lednice a získejte slevu 10 % na všechny lednice

. Vyfotografujte se před zámkem Lednice a získejte slevu 10 % na všechny lednice 13. 7. – 26. 7. Vyfotografujte se v rezervaci Soos u Františkových Lázní a získejte slevu 10 % na všechny pračky a sušičky

Vyfotografujte se v rezervaci Soos u Františkových Lázní a získejte slevu 10 % na všechny pračky a sušičky 27. 7. – 9. 8 . Vyfotografujte se před budovou vysílače na Ještědu a získejte slevu 10 % na všechny QLED, UHD TV a audio produkty

. Vyfotografujte se před budovou vysílače na Ještědu a získejte slevu 10 % na všechny QLED, UHD TV a audio produkty 10. 8. – 23. 8. Vyfotografujte se před budovou Muzea umění v Olomouci a získejte slevu 10 % na Lifestyle TV ( The Frame, The Serif a The Sero)

Podmínky soutěže najdete na webu SamsungCommunity.cz, kam také budete nahrávat své fotografie.

V akci „Samsung léto plné divokých slev“ je 82 modelů produktů. K uplatnění bonusů je potřeba se zaregistrovat do 14 dní od nákupu na stránce Samsung.cz, nahrát všechny potřebné doklady a po splnění všech podmínek obdržíte bonus na svůj účet. Akce platí ve značkových prodejnách Samsung, internetovém obchodě samsung.cz a u dalších vybraných prodejců elektroniky. Další informace o akci a podmínky jsou k dispozici na stránce Samsung.com/cz/divokeslevy.