Šifrování Facebook nezastaví. Vaše preference v budoucnu vyčte i ze zašifrovaných zpráv na WhatsAppu

Každý z nás se již setkal s tím, že po zvídavém vyhledávání různých produktů na nás následně vyskakují reklamy na tento produkt ze všech stran. Google a Facebook, dvě společnosti, které za tímto psím kusem většinou stojí, na něm vydělávají nemalé peníze. Avšak s tím, jak si uživatelé uvědomují cennost svých dat, volají i po jejich ochraně. To samozřejmě ztěžuje vaše trasování na internetu, a tedy ohrožuje podnikání těchto gigantů.

I z toho důvodu například Apple ve verzi iOS 14.5 dovoluje uživatelům, aby si sami vybrali, zda aplikacím dovolí shromažďovat jejich data, či nikoliv. WhatsApp, oblíbený kecálek, pak šifruje jak samotné zprávy, tak i jejich zálohy na cloudovém uložišti. Facebook tak má méně dat, která může analyzovat a na jejich základě pak cílit reklamu.

To však firmě Marka Zuckerberga nebrání v hledání možností, jak cenná data dostat i ze zašifrované konverzace, aniž by kompromitoval soukromí uživatelů WhatsAppu. Ptáte se, jak je to možné? Odpovědí je metoda zvaná homomorfní šifrování, která by měla být schopna s využitím umělé inteligence umožnit analýzu dat, aniž by bylo nutné je dešifrovat.

Facebook si pro tento účel přetáhl k sobě i zaměstnance Microsoftu, navenek však firma tvrdí, že je prozatím příliš brzy na to, aby se u platfromy WhatsApp o homomorfním šifrování dalo hovořit. Rozhodně se však nejedná o jedinou společnost, která se o podobné husarské kousky snaží.