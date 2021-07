Samsungu se po finanční stránce daří. Z ohebných telefonů chce udělat mainstream

Korejský gigant Samsung rozhodně nemá důvod se mračit, alespoň pokud jde o finanční výsledky. Za 2. čtvrtletí 2021 oznámil zisk okolo 11 miliard dolarů (cca 239,6 miliard korun), což je poměrně skvělý výsledek, pokud vezmeme v potaz překážky jako jsou globální pandemie koronaviru a globální nedostatek čipů. Zisky mobilní divize se pohybují okolo 2,8 miliardy dolarů (cca 61 miliard korun).

Oproti konkurenci v podobě Applu, Googlu a Microsoftu, kteří dosáhli souhrnného zisku 54 miliard dolarů (cca 1,17 bilionu korun) se to sice nemusí zdát jako mnoho, nutno ale podotknout, že Samsung investuje značnou část finančních prostředků do svého výzkumného oddělení. Právě to stojí za vzrůstající popularitou ohebných telefonů, jejiž další generaci očekáváme už 11. srpna na speciální akci Unpacked.

V segmentu ohebných telefonů firma ze Soulu rozhodně nehodlá polevit. Ve zprávě pro investory si dokonce Samsung stanovil odvážný cíl – v průběhu letošního roku by rád udržel svou dominanci v této části trhu a zároveň by rád do budoucna udělal z ohebných telefonů běžnou záležitost.

V této souvislosti Samsung upozornil, že mobilní divize společnosti nemusí být nutně v zisku, pakliže se podílí na definování budoucnosti chytrých telefonů. Pokud se na konferenci Unpacked potvrdí informace, že ohebné telefony Galaxy Z Fold 3 a Z Flip 3 dostanou ochranu proti vodě pod certifikací IPx8, jistě to korejské společnosti pomůže přiblížit se naplnění jejich cílů.