Samsung potvrzuje: příští vlajkový Exynos dostane grafiku od AMD

Společnost Samsung v před dvěma dny představila čipset Exynos 2100, se kterým se setkáme v připravovaných vlajkových smartphonech řady Galaxy S21. Po vlně kritiky, která se na Samsung snesla kvůli loňskému nepříliš povedenému Exynosu 990, došlo k výrazným vylepšením, díky kterým by letošní novinka měla konkurovat těm nejlepším. A příští rok by mohlo být zlepšení ještě výraznější.

Samsung v roce 2019 navázal spolupráci s AMD, přičemž jejím vyústěním by měl být mobilní čipset Exynos s grafikou od AMD. Letos to ještě neklaplo, avšak prezident LSI divize Samsungu Dr Inyup Kang na úterní tiskové konferenci prohlásil, že novou generací mobilních grafik bude vybaven příští vlajkový produkt. Mluvčí Samsungu poté serveru Android Authority objasnil, že myšleným vlajkovým produktem má být další generace čipu Exynos. Dá se předpokládat, že prvního Exynosu s grafikou od AMD se dočkáme v příštím roce, Samsung však může překvapit a odhalit ji už letos, například pro chystaný ohebný smartphone Galaxy Z Fold 3.

As I said, Exynos2100 is just the beginning. It is almost certain that Samsung will release a new processor with AMD GPU this year and may use it for the Galaxy Z Fold3. pic.twitter.com/J3GIRoBSBA

— Ice universe (@UniverseIce) January 12, 2021