Samsung pomáhá obětem tornáda na jižní Moravě. Daruje 281 spotřebičů za 2,4 milionu korun

Patrně nikdo nečekal, že 24. června zasáhne pět obcí na Břeclavsku a Hodonínsku tornádo. Celou republikou se rázem prohnala velká vlna solidarity s postiženými vesnicemi, která vyústila ve velkou peněžitou sbírku a také materiální pomoc nejen ze strany běžných občanů, ale také celé řady velkých firem.

„Uvědomujeme si, že opravou střechy a zdí po ničivé katastrofě to nekončí. Tornádo poškodilo také výbavu domácností, elektroniku a spotřebiče, a to je oblast, kde můžeme pomoct,“ řekla Zuzana Mravík Zelenická, manažerka společenské zopdovědnosti Samsung Electronics. „Zveme proto obyvatele postižených obcí, aby využili materiální podporu, kterou realizujeme ve spolupráci s Diecézní charitou Brno. A pokud vám tornádo poničilo zařízení Samsung, jeho mimozáruční opravu zařídíme zdarma,“ doplnila.

Společnost Samsung se k této vlně solidarity přidala také: k nápravě škod po tornádu daruje 24 chladniček s mrazákem, 82 praček a kombinovaných praček se sušičkou a 175 tabletů v celkové hodnotě 2,4 milionu korun. O distribuci této hmotné pomoci se postará Diecézní charita Brno.

V případě, že tornádo poškodilo domácí spotřebiče Samsung, navíc společnost nabídne mimozáruční servis zdarma. Servis zdarma si můžou lidé postižení tornádem objednat jednoduše na infolince Samsungu na tel. čísle 800 726 786, a to až do 31. srpna. Zájemci by měli během komunikace s infolinkou uvést, že se jedná o domácnost postiženou tornádem na Moravě.

„Těší nás, že naše spotřebiče můžou takto pomáhat skutečně potřebným lidem. Pokud patříte mezi ně, neváhejte a přihlaste se prostřednictvím Diecézní charity Brno. A pokud je někdo takový mezi vašimi příbuznými či známými, budeme rádi, když mu tuto informaci předáte,“ poznamenala Zelenická.