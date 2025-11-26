TOPlist

Samsung letí dolů, iPhony a Pixely strmě stoupají: máme data o prodejích telefonů v Česku

Jakub Fišer
Jakub Fišer 26. 11. 9:00
5
Prodeje telefonů na českém trhu podle GfK
  • Samsung znovu opanoval český trh s mobilní telefony
  • Prochází však nebývalou krizí, konkrétně hovoříme o meziročním propadu 26 %
  • Naopak vynikající tři kvartály má za sebou Xiaomi, Apple a také Google

Agentura GfK nedávno vypustila data týkající se prodejů mobilních telefonů na českém trhu v dosavadním roce, konkrétně od ledna do září 2025. Přestože počet prodaných telefonů na českém území klesl znovu pod hranici 1,9 milionu za rok, podíl sil mezi hlavní trojkou zůstal vlastně stejný. Zatímco někteří ze známých výrobců ale fantasticky nabírají na síle, jiní se propadají o desítky procent.

Samsung v problémech

Jihokorejský Samsung – ač stálice nejen u nás, ale i v globálním měřítku – zažívá rekordní propad. V meziročním srovnání jeho prodeje klesly o 26 %, jsou nejnižší za poslední 3 roky a zlepšení je v nedohlednu. Na obranu Samsungu, v září klesly prodeje meziročně skoro úplně všem velkým hráčům, až na několik vyjímek, které si blíže představíme. Takový propad, jakému čelí Samsung za posledních 12 měsíců, ale nikdo z velké trojky nezaznamenal.

Výrobce Leden–září 2023 Leden–září 2024 Leden–září 2025 Září 2024 Září 2025 Podíl (2025)
Celkem 1 886 835 2 049 060 1 895 579 215 702 199 253 100 %
Samsung 787 124 860 117 636 645 71 314 66 221 33,6 %
Apple 347 964 374 332 390 506 47 316 41 269 20,6 %
Redmi 388 755 409 376 387 735 51 474 43 114 20,5 %
Motorola 76 276 97 702 100 237 10 901 9 444 5,3 %
Aligator* 7 871 9 150 57 077 1 216 6 728 3,0 %
Honor 38 235 73 832 39 403 5 745 2 794 2,1 %
Xiaomi 19 256 26 345 38 676 3 551 4 360 2,0 %
Vivo 33 722 27 051 30 403 2 048 4 336 1,6 %
Google 6 547 11 581 21 733 2 273 3 511 1,1 %
Poco 14 406 21 653 18 539 1 946 1 419 1,0 %
Realme 26 452 12 597 19 350 1 953 1 176 1,0 %
Infinix 23 768 46 202 15 084 5 828 1 034 0,8 %

*Aligator se do první pětky přimíchal kvůli tomu, že GfK tentokrát zohledňují i tlačítkové telefony, nejen smartphony. Významný růst na poli smartphonů u něj nepozorujeme.

Pokud je Samsung největším poraženým dosavadního roku, naopak vítězem je určitě Apple. Ten má za sebou třetí rok v řadě ve znamení strmého růstu (letos zatím 4,3 %), navíc využil ztráty značky Redmi a přesunul se z 3. na 2. místo podle prodejů a o desetinu procenta i podle podílu na trhu.



Různé telefony



Nepřehlédněte

Nejprodávanější telefony v Česku: Samsung výrazně ztrácí, naopak překvapuje Infinix a Google

Zatímco Apple rost, Redmi o 5,3 % meziročně kleslo. Zde ale dlužno podotknout, že v celkovém součtu svých značek je Xiaomi (tedy matka pro Redmi i Poco) stále na druhém místě, jen agentura GfK všechny tři značky v tabulce odděluje. Dlužno podotknout, že Redmi zaznamenalo letos i vloni v září více prodaných telefonů než Apple, přestože pro něj je to období velké premiéry nových modelů, zatímco pro čínský brand je to období sucha.

Největší vítěz? Google Pixel

Velkou stálicí je čínsko-americká Motorola, vlastněná společností Lenovo. Ta už se třetím rokem v řadě betonuje na čtvrté pozici, letos už dokonce překročila milník 100 tisíc prodaných telefonů. Komu se ale kromě Applu dařilo nejlépe? Obrovský úspěch má na kontě Xiaomi (tedy jen vlajková řada tohoto čínského výrobce), které sbírá už potřetí v řadě takřka 50% růst, letos zatím 46% meziroční zlepšení.

Smartphone Google Pixel 10 Pro

Nadstandardní sílu ukazuje po loňském oficiálním vstupu na český trh také společnost Google se svými Pixely. Prodeje telefonů Google Pixel v Česku rostou extrémně rychle: +77 % v roce 2024 a dalších +88 % v roce 2025, což znamená, že se během dvou let téměř ztrojnásobily. Zde se sluší připomenout, že Google razí stejnou taktiku jako Apple – v portfoliu nemá vyloženě levné low-end modely, nejlevnější nový Pixel pořád stojí kolem 10 tisíc korun.

Pak přišlo vystřízlivění…

Nová data GfK rovněž poukazují na trend raketového růstu několika značek, které se jen za dalších 12 měsíců propadly do propasti. Asi nejlépe je to vidět u Infinixu, který u nás odstartoval v roce 2023 a za rok poté si připsal růst 94,4 %. Teď má na kontě další dvouciferný meziroční výsledek, bohužel jde o pokles o 67,3 %. V září, které bylo vloni pro čínskou značku velmi důležité, prodal letos jen 1 034 telefonů. Podle našich informací má Infinix (nejen) na českém trhu velký problém s dodávkami, což se na propadu prodejů rozhodně taktéž podepsalo.



Nejprodávanější telefony v Česku



Nepřehlédněte

Nejprodávanější mobily v Česku: každý druhý je z Číny, vládcem je stále Samsung

Dalším smolařem je Honor. Ten vloni zažil nejlepší rok za dlouhou dobu svého působení na českém trhu, už to vypadalo, že se po odloučení od Huawei konečně etabloval. Nová data mu však přimkla meziroční pád o 46,6 %, počtem prodaných telefonů se tak vrátil do roku 2023. Pokud bude v tomto trendu pokračovat, vystavuje se velkému riziku, že bude přeskočen Googlem a stabilně silným Vivem.

Do naší tabulky jsme zahrnuli jen 12 nejlepších značek podle prodejů od ledna do září 2025. Kompletní pohled na datovou tabulku však odhaluje i další výrobce, které nejsme zvyklí vídat ani v první desítce. Například britský Nothing, který v námi sledovaném období prodal pouze 4 179 telefonů, plus jeho podznačka CMF se zhruba 1 500 prodanými kusy. Na dně českého trhu jsou pak výrobci, kteří neprodají ani 100 telefonů měsíčně, jako například Cubot, Nubia, Alcatel a také největší z padlých, čínský Huawei.

Vstoupit do diskuze (5)
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

Další dnešní články

Poco F8 Ultra v černé a modré barevné variantě
Vyzkoušeli jsme Poco F8 Ultra: obří výkon a excelentní Bose zvuk za bezkonkurenční cenu
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 10:15
3
Poco F8 Pro v modré barvě
Poco F8 Pro: prémiový telefon s vlajkovým čipsetem a nečekaně nízkou cenou
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 10:15
0
Imgi 12 Honor 500 Pro 500 Pc
Honor 500 Pro odhalen: obézní iPhone Air s více fotoaparáty a 8000mAh baterií
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 6:30
5
Nabíječka Satechi OnTheGo 3v1
Gadget týdne: rozkládací cestovní nabíječka Satechi (nejen) pro iPhone, Apple Watch a sluchátka
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 20:15
1

Kapitoly článku