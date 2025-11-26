Samsung letí dolů, iPhony a Pixely strmě stoupají: máme data o prodejích telefonů v Česku

- Samsung znovu opanoval český trh s mobilní telefony
- Prochází však nebývalou krizí, konkrétně hovoříme o meziročním propadu 26 %
- Naopak vynikající tři kvartály má za sebou Xiaomi, Apple a také Google
Agentura GfK nedávno vypustila data týkající se prodejů mobilních telefonů na českém trhu v dosavadním roce, konkrétně od ledna do září 2025. Přestože počet prodaných telefonů na českém území klesl znovu pod hranici 1,9 milionu za rok, podíl sil mezi hlavní trojkou zůstal vlastně stejný. Zatímco někteří ze známých výrobců ale fantasticky nabírají na síle, jiní se propadají o desítky procent.
Samsung v problémech
Jihokorejský Samsung – ač stálice nejen u nás, ale i v globálním měřítku – zažívá rekordní propad. V meziročním srovnání jeho prodeje klesly o 26 %, jsou nejnižší za poslední 3 roky a zlepšení je v nedohlednu. Na obranu Samsungu, v září klesly prodeje meziročně skoro úplně všem velkým hráčům, až na několik vyjímek, které si blíže představíme. Takový propad, jakému čelí Samsung za posledních 12 měsíců, ale nikdo z velké trojky nezaznamenal.
|Výrobce
|Leden–září 2023
|Leden–září 2024
|Leden–září 2025
|Září 2024
|Září 2025
|Podíl (2025)
|Celkem
|1 886 835
|2 049 060
|1 895 579
|215 702
|199 253
|100 %
|Samsung
|787 124
|860 117
|636 645
|71 314
|66 221
|33,6 %
|Apple
|347 964
|374 332
|390 506
|47 316
|41 269
|20,6 %
|Redmi
|388 755
|409 376
|387 735
|51 474
|43 114
|20,5 %
|Motorola
|76 276
|97 702
|100 237
|10 901
|9 444
|5,3 %
|Aligator*
|7 871
|9 150
|57 077
|1 216
|6 728
|3,0 %
|Honor
|38 235
|73 832
|39 403
|5 745
|2 794
|2,1 %
|Xiaomi
|19 256
|26 345
|38 676
|3 551
|4 360
|2,0 %
|Vivo
|33 722
|27 051
|30 403
|2 048
|4 336
|1,6 %
|6 547
|11 581
|21 733
|2 273
|3 511
|1,1 %
|Poco
|14 406
|21 653
|18 539
|1 946
|1 419
|1,0 %
|Realme
|26 452
|12 597
|19 350
|1 953
|1 176
|1,0 %
|Infinix
|23 768
|46 202
|15 084
|5 828
|1 034
|0,8 %
*Aligator se do první pětky přimíchal kvůli tomu, že GfK tentokrát zohledňují i tlačítkové telefony, nejen smartphony. Významný růst na poli smartphonů u něj nepozorujeme.
Pokud je Samsung největším poraženým dosavadního roku, naopak vítězem je určitě Apple. Ten má za sebou třetí rok v řadě ve znamení strmého růstu (letos zatím 4,3 %), navíc využil ztráty značky Redmi a přesunul se z 3. na 2. místo podle prodejů a o desetinu procenta i podle podílu na trhu.
Zatímco Apple rost, Redmi o 5,3 % meziročně kleslo. Zde ale dlužno podotknout, že v celkovém součtu svých značek je Xiaomi (tedy matka pro Redmi i Poco) stále na druhém místě, jen agentura GfK všechny tři značky v tabulce odděluje. Dlužno podotknout, že Redmi zaznamenalo letos i vloni v září více prodaných telefonů než Apple, přestože pro něj je to období velké premiéry nových modelů, zatímco pro čínský brand je to období sucha.
Největší vítěz? Google Pixel
Velkou stálicí je čínsko-americká Motorola, vlastněná společností Lenovo. Ta už se třetím rokem v řadě betonuje na čtvrté pozici, letos už dokonce překročila milník 100 tisíc prodaných telefonů. Komu se ale kromě Applu dařilo nejlépe? Obrovský úspěch má na kontě Xiaomi (tedy jen vlajková řada tohoto čínského výrobce), které sbírá už potřetí v řadě takřka 50% růst, letos zatím 46% meziroční zlepšení.
Nadstandardní sílu ukazuje po loňském oficiálním vstupu na český trh také společnost Google se svými Pixely. Prodeje telefonů Google Pixel v Česku rostou extrémně rychle: +77 % v roce 2024 a dalších +88 % v roce 2025, což znamená, že se během dvou let téměř ztrojnásobily. Zde se sluší připomenout, že Google razí stejnou taktiku jako Apple – v portfoliu nemá vyloženě levné low-end modely, nejlevnější nový Pixel pořád stojí kolem 10 tisíc korun.
Pak přišlo vystřízlivění…
Nová data GfK rovněž poukazují na trend raketového růstu několika značek, které se jen za dalších 12 měsíců propadly do propasti. Asi nejlépe je to vidět u Infinixu, který u nás odstartoval v roce 2023 a za rok poté si připsal růst 94,4 %. Teď má na kontě další dvouciferný meziroční výsledek, bohužel jde o pokles o 67,3 %. V září, které bylo vloni pro čínskou značku velmi důležité, prodal letos jen 1 034 telefonů. Podle našich informací má Infinix (nejen) na českém trhu velký problém s dodávkami, což se na propadu prodejů rozhodně taktéž podepsalo.
Dalším smolařem je Honor. Ten vloni zažil nejlepší rok za dlouhou dobu svého působení na českém trhu, už to vypadalo, že se po odloučení od Huawei konečně etabloval. Nová data mu však přimkla meziroční pád o 46,6 %, počtem prodaných telefonů se tak vrátil do roku 2023. Pokud bude v tomto trendu pokračovat, vystavuje se velkému riziku, že bude přeskočen Googlem a stabilně silným Vivem.
Do naší tabulky jsme zahrnuli jen 12 nejlepších značek podle prodejů od ledna do září 2025. Kompletní pohled na datovou tabulku však odhaluje i další výrobce, které nejsme zvyklí vídat ani v první desítce. Například britský Nothing, který v námi sledovaném období prodal pouze 4 179 telefonů, plus jeho podznačka CMF se zhruba 1 500 prodanými kusy. Na dně českého trhu jsou pak výrobci, kteří neprodají ani 100 telefonů měsíčně, jako například Cubot, Nubia, Alcatel a také největší z padlých, čínský Huawei.