Samsung Galaxy Note 20 Ultra na prvních živých fotografiích

Jen několik dní poté, co ukrajinská mutace webu Samsungu omylem zveřejnila snímky smartphonu Galaxy Note 20 Ultra, se do éteru dostaly jeho další fotografie. Tentokrát za nimi stojí „leaker“ jménem Jimmy Is Promo a telefon ukazují v černé barvě s lesklou úpravou.

„Leaker“ k obrázkům poznamenává, že dotykové pero S Pen a reproduktor budou oproti loňsku umístěny na spodní hraně vlevo a tlačítka hlasitosti na pravé straně (to platí i o standardním modelu).

Podle nejnovějších neoficiálních informací bude řada Galaxy Note 20 představena 21. srpna, nikoli 5., jak se dosud předpokládalo. Standardní model by měl stát 999 dolarů (v přepočtu asi 23 700 korun) a vybavenější sourozenec, o kterém se v „kuloárech“ hovoří také jako o Galaxy 20+, 1 299 dolarů (přibližně 30 800 korun).