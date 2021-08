Samsung Galaxy A21 se vznítil na palubě letadla

Všichni si ještě pamatujeme na problémy, které měl korejský gigant Samsung se svými modely Note 7. Samovzněcování smartphonů notně zakolísalo důvěrou zákazníků, nicméně Samsung celou kauzu ustál a zvládl se na scénu vrátit v plné síle. Incident starý několik dní ale tyto doby opět připomněl.

Loňský model Galaxy A21 totiž vzplál na palubě letadla Alaska Airlines, které se chystalo vzlétnout z mezinárodního letiště Seattle-Tacoma ve směru do New Orleans. Naštěstí se tak stalo před startem letadla, tudíž palubní personál mohl ihned zareagovat a telefon uhasit. Nicméně se z něj stále vydatně kouřilo, což vyústilo v dočasnou evakuaci všech 128 pasažéru zpět do odletové haly. Naštěstí nebyl nikdo zraněn.

Požár měla na svědomí pravděpodobně vadná baterie, která je velmi častým viníkem samovznícení chytrého telefonu. Po úspěšném uhašení bylo zařízení zničeno k nepoznání, nicméně s jeho identifikací pomohl nešťastný majitel zařízení. Ačkoli není vyšetřování ještě uzavřeno, pravděpodobně šlo o selhání konkrétního kusu a návrat restriktivních opatření vůči Samsungu na palubách letadel se s nejvyšší pravděpodobností opakovat nebude.