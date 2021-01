Samsung Exynos s grafikou od AMD se blíží. Podle prvních testů roznese Apple A14 na kopytech

V předminulém roce oznámil Samsung partnerství se společností AMD, jejíž grafické čipy bychom měli vidět v budoucích mobilních čipsetech Exynos. Původním předpokladem bylo, že se dočkáme na jaře příštího roku, nyní to však vypadá, že to Samsung stihne ještě letos. Podle informátora IceUniverse by se tak mohlo stát v druhém nebo třetím kvartále letošního roku, tedy v době, kdy by Samsung mohl představit nový ohebný smartphone Galaxy Z Fold 3.

We will see Samsung release Samsung × AMD GPUs in the second or third quarter of 2021, which will be used in the next Exynos 2xxx and next Exynos 1xxx processors, Samsung may change the release time of the new processors.

— Ice universe (@UniverseIce) January 24, 2021