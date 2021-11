Rychlejší internet ve vlacích už za dva roky. Víme, proč to nyní není žádná sláva

Každý, kdo pravidelně cestuje vlakem, jistě zná tristní situaci ohledně pokrytí tratí mobilním internetem. Ať už cestujete regionálním spojem či nejvytíženější linkou Praha – Ostrava, pravidelné výpadky připojení či snížení rychlosti na EDGE je stále běžnou situací, která cestování značně znepříjemňuje, obzvláště pokud na cestách potřebujete internet k práci.

Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS), jenž zastupuje zájmy trojice českých operátorů, konečně vysvětlila důvod. Podle AMPS mohou za špatný signál moderní vlakové soupravy typu Pendolino, Railjet a jiné nové typy vagónů. Elektromagnetické vlny mobilního signálu se totiž od těchto souprav odráží a dovnitř pronikají znatelně utlumeny. I kdyby operátoři pokryli každý centimetr vlakových koridorů pomocí posílení soustavy vysílačů, na prostup signálu dovnitř vlaků by to příliš velký vliv nemělo.

„Příští rok by Ministerstvo průmyslu a obchodu mělo vypsat dotační titul v rámci Fondu obnovy, což jsou peníze na podporu digitalizace Česka, a v něm by měly být alokované peníze jak pro dopravce, aby si koupili opakovače, tak na to, aby se postavily nějaké sloupy podél tratí. Pokud vše půjde dle plánu, tak v průběhu dvou let bychom mohli mít mobilní signál ve vlacích výrazně kvalitnější než dnes,“ říká Jiří Grund, ředitel APMS, v rozhovoru pro ČT24.

Za špatným signálem stojí moderní vlakové soupravy

S dostupností internetu ve vlacích se snaží něco dělat i samotní dopravci. Na vozové jednotky často umisťují anténu, přičemž signál rozvádí do vozů pomocí opakovačů a pro cestující je poskytují skrze palubní Wi-Fi zdarma. Pro ty, kteří raději sázení na vlastní datový tarif, vyvinula společnost Siemens nový typ skla, který lépe propouští elektromagnetické vlny. Těmi budou na vybraných trasách již brzy osazeny vlaky Českých drah.