Rozhovor s šéfem Netatmo: za 10 let bude mít alespoň jedno zařízení pro chytrou domácnost 85 procent lidí

Francouzskou společnost Netatmo jistě znají nejen příznivci chytré domácnosti. Prvotřídní zpracování a prémiové funkce jsou jednou z devíz jejích produktů, stejně jako široká podpora pro Google Home, Apple HomeKit či Amazon Alexa. Před třemi lety se Netatmo stalo součástí společnosti Legrand, která se rovněž řadí mezi výrazné hráče na trhu.

Dostali jsme příležitost vyzpovídat generálního ředitele Netatmo Freda Pottera, kterého jsme se zeptali na akvizici, jeho pohled na chytrou domácnost či plány společnosti do budoucna.

Rozhovor s generálním ředitelem Netatmo – Fredem Potterem

V roce 2018 byla značka Netatmo koupena společností Legrand. Můžeme se do budoucna těšit na užší spolupráci a další kategorie nových produktů, nebo si Netatmo zachová větší míru samostatnosti?

Od akvizice se Netatmo stalo dceřinou společností skupiny Legrand. Všechny týmy Netatmo jsou integrovány do skupiny Legrand, nicméně nadále zůstávají v Netatmo. Naše týmy pokračují v navrhování, aktualizaci a komercializaci produktů Netatmo. Značka Netatmo je jasně identifikována našimi uživateli, distribučními hráči, stavebními profesionály atd. S akvizicí společností Legrand se spoléháme na solidní pověst a sílu společnosti Legrand, abychom vytvořili ještě silnější značku Netatmo a posílili náš růst.

Naše týmy pracují na produktech Netatmo, ale také na chytrých řešeních společnosti Legrand. Cílem společnosti Legrand je dokončit řadu chytrých domácích produktů a vyvíjet nová řešení. Týmy Netatmo sdílejí své dovednosti v oblasti umělé inteligence, integrace softwarového produktu, elektroniky, uživatelských zkušeností a správy vztahů s GAFA (Google, Apple, Facebook a Amazon, pozn. red.).

Bude se Netatmo při představování budoucích produktů ohlížet na portfolio mateřské firmy?

Týmy Netatmo a Legrand budou společně pracovat na stávajících a budoucích produktech pro inteligentní domácnosti. Ve společnosti Netatmo máme plán s několika produkty, které hodláme uvést na trh v nadcházejících letech. Souběžně máme týmy, které pracují na nabídce společnosti Legrand. Tato zařízení nejsou konkurenční, cílí na rozdílné potřeby a trhy.

Má rostoucí popularita chytré domácnosti šanci se udržet?

Během posledních let se trh s chytrou domácností rozšiřoval podobným tempem, jako internet. Když vezmete v úvahu tempo růstu trhu, výhody, které připojená zařízení přinášejí spotřebiteli, a míru adopce, chytrá domácnost se pomalu stává standardem.

Zákazníci si již uvědomují, že zatímco chytrá zařízení mají tendenci být dražší než jejich hloupé protějšky, z dlouhodobého hlediska jsou levnější z hlediska úspor a mají výhody, které zvyšují kvalitu života. Z tohoto důvodu se domnívám, že zájem lidí o inteligentní domácí produkty v příštích letech neklesne. Očekávám, že za 10 let dosáhne podíl lidí, kteří mají doma alespoň jedno chytré zařízení (v rámci chytré domácnosti), celých 85 procent.

Co považujete za nezbytný základ chytré domácnosti?

Mám na paměti, že každý uživatel má své vlastní potřeby a požadavky, pokud jde o jeho domov. Zřetelně však vidíme velkou poptávku po produktech, které umožňují úsporu energie, prosazují zabezpečení domácnosti a zvyšují pohodlí. Uživatelé plně oceňují chytrá zařízení Netatmo, protože jsou užitečná a spolehlivá, snadno se instalují a používají.

S inteligentním termostatem a chytrými ventily radiátorů efektivněji řídí spotřebu energie, díky plánování vytápění. Chytrá venkovní a vnitřní kamera i zvonek chrání domovy před vloupáním, zatímco inteligentní kouřový alarm chrání domácnosti před požáry. S inteligentní domácí meteorologickou stanicí lze monitorovat své vnitřní a venkovní prostředí v reálném čase.

Kde vidíte největší příležitosti a kde největší slabiny společnosti Netatmo?

Ze studie, kterou jsme provedli v celé Evropě, se ukazuje, že míra adopce chytrých produktů je ve střední Evropě nižší (40 % v České republice vs. 70 % v Norsku). Přesto v březnu zveřejnil institut pro průzkum trhu GFK závratná čísla pro rok 2020: ve střední a východní Evropě byl meziroční nárůst prodeje chytrých domácích spotřebičů mezi lety 2019 a 2020 53,5 %, což je oproti západní Evropě dvakrát více. Věříme, že český trh je stále ve svých začátcích, ale současně nabízí velký potenciál.

Protože jsme nyní součástí společnosti Legrand, naším cílem je spoléhat se na obrovskou distribuční síť společnosti Legrand a na jejich dobrou pověst, rozšiřovat naši přítomnost v Evropě a v oblastech, kde ještě nejsme natolik známí. Profesionálové z celého světa pracují s produkty Legrand a náš prodejní tým bude s Legrand spolupracovat v některých oblastech na posílení distribuční sítě Netatmo.

Jak společnost Netatmo vnímá český a slovenský trh? Můžete se podělit o nějaké srovnávací statistiky, jak hojně Češi a Slováci využívají chytrou domácnost ve srovnání se zbytkem Evropy?

Míra penetrace v České republice představuje 40 %. Ve srovnání s některými jinými zeměmi, jako je Norsko se 70 %, by to nemuselo být vnímáno tak pozitivně. Ostatní aspekty trhu jsou nicméně docela podobné zbytku Evropy. Pokud jsou chytré reproduktory nejběžnějšími inteligentními produkty v Itálii nebo Švédsku, mají domácí spotřebiče lepší hodnocení v zemích, jako je Česká republika (74 %) nebo Španělsko (64 %). Pohodlí je to, co Evropany nejvíce motivuje ke koupi chytrých produktů (78 % v České republice), daleko nad udržitelností (29,5 %) nebo bezpečností (25 %).

Plánuje Netatmo do budoucna nasadit do svých produktů machine learning či vylepšování na základě umělé inteligence? Jakým způsobem by tyto technologie mohly být přínosné pro uživatele?

Umělá inteligence je v současné době jednou z nejslibnějších technologií a věřím, že UI znamená přechod z propojeného domu do inteligentního domu. S umělou inteligencí se nyní chytrá domácí zařízení postarají o pohodlí a zabezpečení uživatele zcela samostatně. Proto Netatmo již roky integruje algoritmy UI do svých inteligentních domácích zařízení.

Například inteligentní venkovní kamera Netatmo dokáže rozlišovat mezi lidmi, auty a zvířaty, zatímco vnitřní kamera má funkci rozpoznávání tváře. Díky pokročilým algoritmům umělé inteligence zasílají bezpečnostní kamery Netatmo velmi přesná upozornění, aby uživatelé věděli, co se děje venku i uvnitř jejich domu. Proto mohou opustit svůj domov s klidem, zatímco Netatmo chrání jejich obydlí před vetřelci.

Pokud jde o pohodlí, Netatmo nabízí chytrá řešení vytápění, která uživatelům umožňují vytápět dům podle jejich každodenního života. Inteligentní řešení vytápění Netatmo upravují teplotu domu podle harmonogramu vytápění, aby uživatelé již nemuseli svůj systém ručně zapínat a vypínat. Vzhledem k venkovní teplotě, izolaci a obsazenosti domu umožňuje Netatmo uživatelům šetřit energii, aniž by se vzdali svého pohodlí.

S takovými zařízeními mohou uživatelé komunikovat s jejich domovem, který rozumí jejich potřebám a jejich návykům.

Jak změnila pandemie koronaviru trh s produkty do chytré domácnosti? Projevila se pandemie například na zvýšeném zájmu o bezpečnostní kamery?

Ve světě silně zasaženém zdravotní krizí, která způsobuje, že lidé zůstávají doma, aby pracovali nebo studovali, se ukázala zvýšená poptávka po pohodlnější domácnosti. Z tohoto důvodu zaznamenáváme rostoucí zájem o naše výrobky, které zvyšují komfort, jako je naše meteorologická stanice, nebo umožňují úspory energie, například náš termostat a ventily.

To jde ruku v ruce s výsledky průzkumu, který jsme nedávno provedli v České republice. Ukazuje se, že trávení více času doma přimělo české uživatele změnit svou vizi pohodlí doma (43 %) nebo energetické účinnosti (37,7 %). Zabezpečení bylo ovlivněno méně (26,7 %). To není překvapující vzhledem k tomu, že počet krádeží vloupáním se nyní výrazně snížil, protože mnoho lidí je kvůli koronaviru více doma.

V poslední době patří mezi často skloňovaná témata bezpečnost uživatelských dat, ochrana před útoky či možné odposlouchávání. Jak toto řeší produkty Netatmo?

Společnost Netatmo se zavázala k vytváření produktů, které respektují soukromí uživatelů díky přístupu „privacy by design“. Od fáze koncepce zajišťujeme, že je zaručeno soukromí uživatelů například tím, že shromažďujeme co nejméně údajů. Uživatelé si navíc mohou přizpůsobit nastavení svých aplikací a sami se rozhodnout, jaký druh dat s námi chtějí sdílet a jaké informace chtějí uchovat v tajnosti.

Implementovali jsme několik postupů na ochranu dat uživatele. Přístup „security by design“ nám umožňuje předvídat a předcházet potenciálním rizikům ve fázi koncepce. Proto navrhujeme produkty s automatickými a pravidelnými aktualizacemi a šifrovanými komunikačními protokoly. Spolupracujeme také s certifikovanými společnostmi, které provádějí testy vniknutí našich produktů a analyzují úroveň jejich bezpečnosti.

Jakou strategii má Netatmo pro oslovování nových zákazníků? Chce konkurovat spíše kvalitou a službami, nebo slevovými akcemi?

Ve studii, kterou jsme vedli v České republice ve spolupráci se společností Ipsos, se ukazuje, že 40 % lidí, kteří si nechtějí koupit inteligentní produkt, se domnívá, že jej nevyužijí. Je naší odpovědností vysvětlit, proč jsou tyto produkty užitečné a jaké jsou jejich výhody, pokud jde o zabezpečení pohodlí, úsporu energie atd.

Vývoj krásného a efektivního produktu, zajištění jeho pravidelné aktualizace a poskytování nových funkcí, zajištění toho, že respektovat soukromí a zabezpečení dat uživatelů – všechna tato úsilí mají své náklady. Nechceme vstoupit do honby za nižšími cenami a kompromisem v kvalitě.

Proč by měl průměrný Čech podle vás změnit svou domácnost na chytrou? Co mu tato změna přinese?

Věřím, že není důvod, proč se nerozhodnout pro chytrou domácnost. Inteligentní zařízení nabízejí řadu výhod, pokud jde o pohodlí, bezpečnost, úspory atd. Pokud si vezmete například chytrý termostat, investice do takového zařízení může jen zlepšit každodenní život uživatele. Díky dálkovému ovládání, harmonogramům vytápění, režimům ochrany před mrazem může uživatel ušetřit energii, aniž by to ohrozilo jeho pohodlí, a tím ušetřit peníze za účty.

Je vaše domácnost chytrá? Jestli ano, co se v ní nachází, a jestli ne, proč tomu tak je? Preferujete Apple HomeKit, nebo Google Home, či Alexu?

Pochopitelně, že má domácnost je chytrá. Ve svém domě jsem nainstaloval všechna zařízení Netatmo, stejně jako řešení Velux a Céliane s chytrými vypínači a zásuvkami Netatmo.

Pokud jde o hlasové asistenty, nemám svého favorita. Věřím, že každý z ekosystémů nabízí spoustu nových příležitostí a způsobů, jak zažít nové scénáře inteligentní domácnosti. Proto děláme maximum pro to, aby všechny naše produkty byly kompatibilní se všemi těmito hlasovými asistenty. Například náš sortiment topení je kompatibilní se všemi třemi platformami.

Jak si představujete budoucnost chytré domácnosti v horizontu příštích pěti let?

Věřím, že trh s chytrou domácností bude muset čelit dvěma důležitým výzvám. V nadcházejících letech bude chytrá domácnost hrát významnou roli v energetickém přechodu. S rozvojem obnovitelných zdrojů umožní produkty chytré domácnosti uživatelům lépe využívat energii. Například s chytrým elektrickým panelem budou uživatelé moci spravovat svá energeticky nejnáročnější zařízení, jako jsou ohřívače vody nebo dobíjecí stanice pro elektrická vozidla.

Díky domácnosti s perfektně regulovanou teplotou díky přizpůsobeným harmonogramům vytápění a pračkám a myčkám, které informují uživatele o nejlepší době pro své zapnutí, budou moci spotřebovat méně energie, což je dobrá zpráva pro uživatele i planetu. Zadruhé, uživatelé pravděpodobně budou klást stále větší důraz na bezpečnost svých osobních údajů a soukromí. Proto budou všechna data šifrována a přístup k nim bude mít pouze uživatel.

Netatmo Home Coach je jeden z mála produktů na trhu, který sleduje kvalitu prostředí uvnitř domova. V rámci vašeho portfolia mi nicméně přišel trochu osamocený – máte v plánu na Home Coach navazovat další produkty, aby jeho využití dávalo větší smysl?

Monitor kvality vzduchu v interiéru Netatmo je součástí našeho sortimentu kvality ovzduší. V tuto chvíli máme v této řadě dva další produkty, které jsme vyvinuli s partnerem: Velux Active s Netatmo a Velux App Control. Oba umožňují ovládání střešních oken, žaluzií a rolet pro zajištění zdravého vnitřního prostředí. Bohužel vám nemohu poskytnout další informace týkající se uvedení nových produktů na trh.

Řada uživatelů (včetně nás) očekává uvedení chytrého zámku Netatmo Smart Door Lock na trh. Máte už nějaký přesnější termín, kdy bychom se mohli dočkat?

Naše týmy stále pracují na vývoji chytrého zámku dveří a chytrých klíčů. Jakmile budeme znát datum dostupnosti, určitě dáme zákazníkům včas vědět.

Na jaké produkty se můžeme od Netatma do budoucna těšit? Bude mezi nimi i chytré osvětlení (například ve spolupráci s LeGrandem)?

O našem produktovém plánu vám bohužel nic neprozradím, ale naše týmy pracují na vývoji nových funkcí pro naše stávající produkty a služby. Vyvíjejí také nové produkty, které budou brzy uvedeny na trh, jako je Netatmo Chytrý zámek a chytré klíče.