Recenze Xiaomi Mi Note 10 Lite: odlehčen na správných místech

Rozepisovat se dlouze o značce Xiaomi, to by bylo jako nosit dříví do lesa. V redakci jsme již testovali klasickou verzi Mi Note 10, stejně tak nám pod rukama prošla vylepšená verze Mi Note 10 Pro, která se ale u nás už nebude prodávat. Trojici uzavřeme recenzí odlehčené varianty Mi Note 10 Lite která, ačkoli je odlehčená, rozhodně stojí za pozornost. V čem Lite verze zazáří a všem naopak selhává, se dozvíte z naší recenze.

Obsah balení a design

Obsah balení ctí pravidla nastavená Xiaomi, takže uvnitř kromě samotného telefonu, rychlé 30W nabíječky a USB-C kabelu najdete také silikonové pouzdro, které jistě nejeden zákazník ocení.

Jakmile uchopíte Xiaomi Mi Note 10 Lite do ruky, automaticky se dostaví pocit „tohle jsem už někde viděl.“ Ten není lichý – kromě ostatních modelů z rodiny Mi Note 10, které disponují stejným designem, se kombinace zahnutého skla na přední a zadní straně společně s kovovým rámem podobá vlajkovým Samsungům z let minulých.

To ale rozhodně není kritika, neboť Mi Note 10 Lite je jeden z nejhezčích telefonů ve střední třídě. V ruce působí prémiovým dojmem a kdyby tak moc neklouzal, bylo by to takřka dokonalé. To nicméně řeší silikonové pouzdro. Výřez na přední straně je v mezích slušnosti, rámečky kolem displeje jsou velmi tenké, a co musím obzvláště pochválit, je téměř zcela zapuštěný modul fotoaparátu do zad. Konečně!

Rozměry 157,8 x 74,2 x 9,7 mm jsou vcelku přijatelné, hmotnost 204 g je vzhledem k použitému sklu pochopitelná, kapsu vám nicméně neurve.

Parametry a funkce

Přední straně dominuje zakřivený AMOLED displej o velikosti 6,47″ a rozlišení 1080 x 2340 pixelů, kterému nechybí ochrana Gorila Glass 5 nebo HDR. Na displej je zkrátka radost pohledět, čitelnost na přímém slunci je dobrá, jen ta čtečka otisků prstů pod displejem by zasloužila vylepšit – nepatří mezi nejrychlejší a ve 2 z 10 případů mi palec nerozpoznala.

Hardwarové parametry Xiaomi Mi Note 10 Lite Systém: Android 10 Rozměry: 157,8 x 74,2 x 9,7 mm , Hmotnost: 204 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 730G, octa-core 2x 2,2 GHz Kryo 470 Gold, 6x 1,8 GHz Kryo 470 Silver RAM: 6/8 GB , Interní paměť: 64/128 GB , Pam. karta: Displej: AMOLED, 6,47", Full HD+, 1080 x 2340 px Hlavní fotoaparát: 64 Mpx, f/1.9, 26 mm, 1/1.72", 0.8µm, PDAF, laserový AF Druhý fotoaparát: 8 Mpx, f/2.2, širokoúhlý Třetí fotoaparát: 2 Mpx, f/2.4, makro , Přední kamera: bude upřesněno Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 5260 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Osmijádrový procesor Qualcomm Snapdragon 730G doplněný o grafiku Adreno 618 se ve střední třídě zabydlel a nabídne dostatek výkonu i pro hraní her. V testu AnTuTu si vyválčil 268 953 bodů, což se ve střední třídě neztratí. Vnitřní paměť o velikostech 64 či 128 GB (bez možnosti rozšíření) doplňuje 6 nebo 8 GB RAM.

Z ostatní výbavy nechybí nic zásadního: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 s podporou A2DP, aptX HD a aptX Adaptive, GPS/GLONASS/GALILEO, NFC, infračervený port, FM rádio či USB-C 2.0. Dokonce i pro ten 3,5mm jack se našlo na spodní straně místo. Zamrzí jen absence zvýšené odolnosti proti vodě a prachu.

Operační systém a nadstavba

Operační systém je pochopitelně Android 10 s nadstavbou MIUI 11, jak je u Xiaomi zvykem. Čínský výrobce si zároveň neodpustil drobné rýpnutí do konkurenčního Huawei, když na krabičku umístil nenápadnou větu o tom, že zabalený telefon obsahuje všechny služby Googlu, které máte tak rádi. Když dojde na byznys, Číňan zkrátka nezná bratra.

Uvnitř je to ale stará známá písnička. MIUI je jednou z nejpropracovanějších nadstaveb, která přináší nepřeberné množství funkcí a nastavení, stejně jako časté aktualizace. Už sice není pravdou, že aktualizace od Xiaomi jednu chybu opraví a dvě další přidělá, ale na šotky stále ještě narazit můžete.

Když dojde na optimalizaci, nemám si na co stěžovat. Vše běží rychle a plynule, zkrátka tak, jak to má být. Balastu navíc není mnoho a většina jde odinstalovat. Ačkoli telefonu chybí notifikační dioda, potěšila mě přítomnost ambientního displeje a způsobu, jakým telefon upozorňuje na příchozí notifikaci. V tomto případě okraje telefonu decentně zapulzují modrou barvou a vy ihned víte, která bije.

Fotoaparát a záznam videa

Fotoaparát je jedno z míst, které potkalo zeštíhlení oproti sourozencům, nicméně se nejedná o nic drastického. Hlavní fotoaparát se chlubí 64 Mpx, světelností f/1.9, ohniskem 26 mm, PDAF a laserovým ostřením, ultraširokáč nabídne 8 Mpx a světelnost f/2.2, makro disponuje 2 Mpx a světelností f/2.4 a čtveřici doplňuje hloubkový senzor s 5 Mpx a světelností f/2.4. Nechybí samozřejmě natáčení videa až ve 4K při 30 fps, HDR či čtveřice LED blesků. Přední selfie foťák nabídne 6 Mpx a světelnost f/2.5.

Hlavní fotoaparát je příjemné překvapení. Fotografie nejsou přesaturované, HDR nabídne povětšinou solidní výsledky, fotky jsou ostré a bohaté na detaily. V interiérech je to se zaostřením trochu horší, hlavně při okrajích, ale Xiaomi pořád zvládne vyprodukovat solidní snímky. S horšími světelnými podmínkami přibývá šum, ale o nočních fotografiích se rozepíšu níže.

Širokáč taktéž není žádným velkým zklamáním, barvy se stále drží odstínů věrných realitě, detailů sice ubylo, ale pořád je jich dostatek. Okraje fotografií jsou znatelněji rozmazané, ale pořád je to v mezích slušnosti. V horších světelných podmínkách na jeho použití ale raději zapomeňte.

Místo teleobjektivu jsme se u Mi Note 10 Lite dočkali makra, které je v praxi jen o trochu více použitelnější, než čtvrtý senzor pro hloubku ostrosti. Makra nepostrádají detaily a jsou vcelku ostré, nicméně barevné podání je hodně vybledlé a v některých případech teplota barvy ustřelí až někam do zelena. O tom, že fotky jsou znatelně tmavší oproti ostatním senzorům asi netřeba hovořit.

Noční fotografie jsou sázkou do loterie. Na jednu stranu si hlavní senzor dokázal poměrně dobře poradit v šeru se dvěma zdroji světla o různé teplotě, na tu druhou při absenci výraznějšího zdroje světla je schopen vyprodukovat snímky, co spíše připomínají náhodně poslepované fleky.

Pokud ale fotíte ve městě pod lampou, tak společně s širokáčem dokáží udělat dobře prosvětlené a použitelné snímky. Jen to chce pevnou ruku.

Videa jsou zdravý průměr. V dobrých světelných podmínkách je poměrně dost detailů a zvukové podání je vcelku příjemné, jen škoda, že na stabilizaci se nemůže úplně spolehnout. V horších světelných podmínkách to není žádná sláva, detaily se slévají dohromady a musíte si dávat pozor, aby vám z videa nezbyla jen šmouha. Jako nouzovka to ale postačí.

Výdrž baterie a nabíjení

Baterie je jeden z hlavních tahounů Xiaomi Mi Note 10 Lite. Má velikost úctyhodných 5 260 mAh, s čímž dáte 1,5 pracovního dne s přehledem, při šetrnějším zacházení nejsou potíž ani dva dny bez nabíječky. Při přehrávání Full HD videa na maximální jas po dobu jedné hodiny klesla baterie o 6 %, takže se bez obav můžete pustit i do sledování filmů na cestách.

Nabito z 0 na 100 % má telefon za zhruba 50 minut díky rychlému 30W nabíjení. Na 50 % se dostanete za něco málo přes 20 minut, což je velmi solidní hodnota především pro ty, kteří na dlouhé nabíjení nemají čas. Zamrzí chybějící bezdrátové nabíjení, které by Xiaomi Mi Note 10 Lite jistě slušelo.

Závěrečné hodnocení

Xiaomi telefony umí, o tom není pochyb. Ani kousky s přídomkem Lite nebývají funkčně výrazněji ochuzeny, což potěší především ty spořivější mezi námi. Xiaomi Mi Note 10 Lite je odlehčeno na správných místech, takže ani nepoznáte, co vlastně oproti těm vybavenějším modelům chybí. Ve střední třídě se jistě dobře zabydlí a nenechá nikoho na pochybách, kdo v těchto vodách panuje.

Mezi klady lze jednoznačně přičíst povedený design, dostatečný výkon, odladěnou nadstavbu MIUI, kodeky vylepšující bezdrátový zvuk, skvělou výdrž na baterii s rychlým nabíjením nebo povedenou sestavu fotoaparátů.

Nevýhodou je nemožnost rozšíření vnitřní paměti o microSD karty, absence bezdrátového nabíjení nebo chybějící odolnost proti vodě a prachu. O moc více ústupků Xiaomi Mi Note 10 Lite nepřináší a hledání některých dalších by bylo jako ona pověstná jehla v kupce sena.

Za cenu 10 990 korun si jistě najde své zákazníky. Ačkoli je konkurence v těchto vodách mnoho, tak Xiaomi zkrátka ví, jak nahnat ovečky do svého stáda. Nejvýraznějším konkurentem bude Realme 6 Pro, Samsung Galaxy A71, Honor 20 Pro nebo starší vlajková loď LG G8s ThinQ. Ani takto našlapané konkurence se nicméně Xiaomi Mi Note 10 Lite nemusí bát.