Recenze Xiaomi Mi Band 6: v hlavní roli větší displej

Na český trh dorazila nejnovější generace oblíbeného fitness náramku Xiaomi Mi Band 6. Ta na první pohled vypadá zcela identicky jako loňská generace, ale jakmile aktivujete displej, ihned poznáte, co je jinak. Zpočátku jsem se domníval, že majitelé Mi Bandu 5, mezi které jsem se také řadil, nebudou mít důvod k upgradu, ale téměř dvou týdnech používání mohu s klidným svědomím napsat, že přechod na Mi Band 6 rozhodně dává smysl.

Xiaomi Mi Band 6 má téměř o polovinu větší displej, navíc s vyšším rozlišením

přibyl senzor pro měření okysličení krve a barometr, ale opět je bez GPS

měřit umí až 30 aktivit, automaticky ale zvládá pouze 6

má přijatelnou cenu, ale zatím chybí česká lokalizace

Kromě většího displeje s jemnějším rozlišením přibyl také senzor pro měření okysličení krve, barometr pro měření atmosférického tlaku a nové režimy cvičení, které je Mi Band 6 schopný monitorovat. Na první pohled se tento výčet funkcí pro přechod ze starší generace muže jevit jako nedostatečný, ale opět jen do té doby, než náramek začnete používat.

Konečně větší displej

Xiaomi Mi Band 6 disponuje AMOLED displejem o velikosti 1,56 palce a rozlišením 152 x 486 pixelů, zatímco předchůdce se musel spokojit s 1,1″ úhlopříčkou a rozlišením 126 x 290 pixelů. Díky tomu, že Xiaomi zmenšilo rámečky, mohlo Mi Band 6 osadit téměř o polovinu větším displejem bez nutnosti navýšení rozměrů. A díky vyššímu rozlišení se na zobrazovač rázem vejde podstatně více informací a vyhlazenější je také grafika v menu či písmo.

Zatímco Mi Band 5 zobrazuje pouze jednu ikonku z menu, tady se na plochu vejdou dvě. V mobilní aplikaci máte možnost pořadí položek v menu upravit, případně skrýt ty, které nechcete používat (pánové zřejmě menstruační kalendář nevyužijí). Při posouvání v hlavní nabídce není pohyb položek úplně plynulý, za což může nižší obnovovací frekvence displeje. V praxi to ničemu nevadí a šetří to baterii, ale rozhodně si toho všimnete.

Hodnota maximálního jasu 450 nitů zůstala stejná, avšak podání barev je v případě Mi Band 6 o něco lepší. Opravdu nechápu, proč Xiaomi ani do šesté generace nedokázalo integrovat senzor pro automatickou regulaci jasu. Standardně jsem měl nastavenou třetí úroveň z pěti, což většinou zcela dostačovalo, ale venku na ostrém sluníčku jsem vždy přepínal na maximální úroveň, jinak na AMOLED panelu není téměř nic vidět.

Tu však nemůžete používat neustále, protože výrazně zkracuje výdrž na baterii. Nepraktické nastavování přes hlavní menu by skvěle zvládl právě senzor automatické regulace, ale v Xiaomi si řekli ne, budeme dál prudit uživatele. Tak snad za rok…

Xiaomi Mi Band 6 v základu nabízí tři ciferníky, přičemž u každého z nich máte možnost si upravit údaje, které má zobrazovat. Na výběr máte kroky, spálené kalorie, stav baterie, srdeční tep, informace o počasí, hodnotu úrovně stresu… Další ciferníky lze stáhnout skrze mobilní aplikaci Mi Fit.

Displej je možné aktivovat automaticky při pohybu ruky, což funguje poměrně přesně. Případně lze nastavit poklepání a nově i posunutí prstem. Zmizelo také senzorové tlačítko ve spodní části, které ustoupilo právě většímu zobrazovači. S pohybem v systému nyní pomáhají gesta, která mi přijdou o poznání přirozenější než tlačítko.

Pokud na hlavní obrazovce prstem potáhnete doprava nebo doleva, dostanete se do tzv. rychlého menu – jde o horizontální nabídku, do které si můžete přidat vaše nejoblíbenější aplikace z Mi Bandu 6. Jinými slovy, zatímco při vertikálním posouvání menu vidíte všechny aplikaci, při horizontálním jen ty, které si nastavíte jako oblíbené.

Monitorování okysličení krve

Xiaomi Mi Band 6 nově disponuje senzorem SpO2, který zajišťuje měření okysličení krve, což je v současné době kvůli pandemii koronaviru poměrně často skloňované téma. I když se náramek nemůže rovnat certifikovanému pulznímu oxymetru, pro orientační měření jistě postačí. S nejnovější aktualizací a využitím dat z SpO2 senzoru se Mi Band 6 dokonce naučil monitorovat kvalitu dýchání během spánku. Jen škoda, že si délku spánku a jeho kvalitu nemůžete hned po probuzení prohlédnout přímo na náramku, ale je nutné otevřít mobilní aplikaci Mi Fit.

Za jeden z nejpřesnějších (nelékařských) monitorů pro okysličení krve jsou považovány Apple Watch Series 6. Rozhodl jsem se proto v průběhu týdenního testování obě hodnoty vždy porovnávat a s výsledky jsem byl příjemně překvapen. Mi Band 6 mi ze 14 testů vždy ukázal zcela shodnou hodnotu jako Apple Watch.

Měření sportovních aktivit

Zatímco loňský model měřil pouze 11 sportovních aktivit, Mi Band 6 tento počet navýšil na 30. Přibyl například bowling, basketbal, volejbal, stolní tenis, box, vysoce intenzivní intervalový trénink (HIIT), pilates, jóga či zumba. Jen škoda, že mezi aktivitami stále chybí inline bruslení, nicméně já jsem pro tento typ aktivity využíval pohybově příbuzný sport, a sice zimní bruslení. Nechybí ani monitoring plavání, kde lze nastavit délku bazénu.

Měření kroků na Mi Bandu 6 je velice přesné, ale je obrovská škoda, že ve výbavě stále chybí GPS, která by pomohla s přesně změřenou vzdálenosti. Náramek sice umí využívat data z GPS v telefonu, ale ne každý běhá s telefonem v kapse. Pokud Mi Band nebude mít k dispozici údaje z GPS, odhadne alespoň vzdálenost na základě ušlých kroků, nicméně tento údaj není příliš přesný.

Na běhu, který měl podle GPS v telefonu 7,61 km (měřeno v aplikaci Nike Run Club), Mi Band 6 vzdálenost odhadl na 6,24 km (záměrně jsem aplikaci Mi Fit zakázal používat data z GPS, abych zjistil, jak moc se odhad vzdálenosti oproti skutečnosti bude lišit).

Provedl jsem také tři testy přesnosti měření kroků – vždy jsem ušel přesně 100 kroků. Mi Band 6 při těchto pokusech naměřil 96, 98 a 102 kroků. Odchylka je tedy minimální. S přesnějším monitorováním pohybu pomáhá i tříosý gyroskop a šestiosý akcelerometr.

V některé z dalších generací bych rád viděl alespoň 4GB interní paměť, do které bych si mohl uložit hudbu pro sportování. Důvod, proč tuhle funkcionalitu Xiaomi nenabízí, je stejný jako v případě GPS – vyšší energetická náročnost, která by dramaticky snížila výdrž na baterii. Přece jen se 125mAh akumulátorem pro tyto potřeby příliš parády neuděláte.

Automatické měření

I když Mi Band 6 disponuje měřením třech desítek sportovních aktivit, automaticky rozpoznat (a tedy i spustit měření) umí pouze šest – běh, chůzi, jízdu na kole, běžecký pás a veslovací či eliptický trenažér.

V praxi to funguje tak, že pokud několik minut jdete či běžíte, náramek tuto aktivitu rozpozná a na displeji zobrazí dotaz, zda chcete pokračovat v měření. Jakmile se delší dobu přestanete hýbat, software měření ukončí, případně jej můžete pozastavit či ukončit ručně. Během měření aktivity se tahem prstu dostanete na ovládání přehrávače hudby (z připojeného telefonu).

V hlavním menu přibyla položka Workout history (Historie cvičení), kde máte možnost procházet všechny uložené sportovní aktivity. To je skvělé, protože už nemusíte otvírat mobilní aplikaci. Kéž by takhle bylo možné zobrazovat i údaje o spánku.

Volat a reagovat stále neumí

Xiaomi Mi Band 6 se pyšní kompletní odolností vůči vodě, takže jej z ruky nemusíte sundávat při plavání ani sprchování. Z tohoto důvodu na těle nenajdete žádný telefonní reproduktoru ani mikrofon, což je škoda – kdyby se přes náramek dalo telefonovat, byla by to pecka. Takhle se ale zmůžete jen na případné odmítnutí hovoru.

Také příliš nechápu, proč vývojáři do systému nepřidali alespoň nějaké předdefinované odpovědi, kterými byste mohli reagovat na zprávy či příchozí hovory. Je to drobnost, ale rozhodně by přišla vhod.

Změří spánek, stres, tep i menstruační cyklus

Poslední generace náramku Xiaomi Mi Band nabízejí poměrně podrobný monitoring kvality spánku a jinak tomu není ani letošního kousku. Spánková aktivita je rozdělena do čtyřech fází (vzhůru, lehký a hluboký spánek nebo REM fáze). Je sledována i účinnost spánku, počet spálených kalorií a díky SpO2 senzoru i kvalita dýchání.

Fitness náramek má vestavěnou funkci pro sledování stresu. V hlavní nabídce najdete i volbu, která vám pomůže zachovat koncentraci pravidelným dýcháním. Stres, stejně jako tepovou frekvenci, může náramek sledovat nepřetržitě, takže ihned víte, jak na tom jste. Náramek vás také dokáže upozornit na nějaké abnormální hodnoty srdečního tepu. I v tomto případě jsem měření tepu porovnával s Apple Watch a hodnoty byly velmi podobné. Mi Band 6 jako měřič tepu poslouží velmi dobře.

Už loňská generace přišla s ukazatelem PAI (Personal Vitality Index), který na základě pohlaví, věku, srdečního tepu a denní aktivity stanovuje číselnou hodnotu, která udává míru zdravého pohybu. Ženy ocení sledování menstruačního cyklu. Tato funkce nabízí přehled o menstruační a ovulační fázi včetně patřičných notifikací.

Baterie a výdrž

Výdrž Mi Bandu 6 se odvíjí od toho, co všechno budete chtít během dne a noci monitorovat. Dávno jsou pryč doby Mi Bandu 4, který při šetrnějším používání vydržel až 3 týdny provozu. U Mi Bandu 6 výrobce udává dva týdny, nicméně na takovou hodnotu se dostanete pouze v případě, že vypnete průběžné měření srdečního tepu, monitorování spánku, sledování stresu a sledování kvality dýchání během spánku. Jinými slovy, Mi Band 6 vám bude počítat kroky a zobrazovat notifikace, a pak je dvoutýdenní výdrž reálná.

Mnohem více mě zajímalo, kolik dní vydrží, pokud všechny výše zmíněné ukazatele budu měřit po celý den. U srdečního tepu jsem měl nastavené měření každých 5 minut. Jas jsem měl nastavený na třetí úroveň a Xiaomi Mi Band 6 se o nabití přihlásil po necelých 6 dnech provozu.

Hardwarové parametry Xiaomi Mi Band 6 Systém: vlastní systém Rozměry: 47,4 x 18,6 x 12,7 mm , Hmotnost: 24,3 gramů Čipset: nezjištěno RAM: 2 MB , Interní paměť: 32 MB , Displej: AMOLED, 1,56", 152 × 486 px Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: ne , NFC: , GPS: Baterie: 125 mAh Li-Pol , Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

V závislosti na tom, jaké hodnoty si budete chtít kontinuálně měřit, se výdrž bude pohybovat od šesti do dvanácti až čtrnácti dnů. Samotné nabití trvá přibližně dvě hodiny. Náramek při této činnosti na displeji umí zobrazit velké hodiny a aktuální stav nabití. Údaje tam nesvítí pořád, ale pouze po poklepání na zobrazovač.

Závěrečné hodnocení

Už v úvodu recenze jsem prozradil, že kvůli většímu displeji a měření saturace krve mají majitelé loňské generace rozhodně důvod uvažovat o upgradu. A vzhledem k tomu, že rozměry těla zůstaly shodné, můžete využít i starších řemínků.

Xiaomi Mi Band 6 ale mohu s klidným svědomím doporučit i těm, kteří o pořízení fitness náramku teprve uvažují. Vyzdvihnout musím přesné měření kroků i spánku, a vlastně i dalších hodnot, jako je například srdeční tep či okysličení krve. Do karet mu hraje i nižší pořizovací cena (1 190 Kč); loňská generace startovala na 1 490 Kč. Na větší displej a fakt, že se vám toho na něj vejde více, a díky vyššímu rozlišení vše i lépe vypadá, si zkrátka rychle zvyknete.

Stejně jako „pětka“ při startu, i Xiaomi Mi Band 6 zatím nedisponuje českou lokalizací. Ta by měla být dostupná v průběhu července. Alespoň že mobilní aplikace je kompletně v češtině. Drtivá většina uživatelů s tím nebude mít problém, ale nemělo by se zapomínat na to, že náramky Mi Band jsou oblíbené i mezi méně zkušenými uživateli, kteří často anglicky neumí.

Chybějící GPS či NFC pro platby už snad ani nemá cenu vytýkat, ale daleko více mě mrzí, že v Xiaomi stále nebyli schopni do softwaru přidat předdefinované zprávy pro rychlé odpovědi a čidlo zajišťující automatickou regulaci jasu.

Náramek jsem používal se svým Samsungem Galaxy Z Fold 2 a během týdne se mi zhruba pětkrát stalo, že se mi náramek odmítal s aplikací synchronizovat (a tím pádem nefungovalo ani předávání notifikací). Po zhruba hodině se problém vždy sám vyřešil, ale vzhledem k tomu, že jsem se stejným telefonem téměř rok používal i Mi Band 5, kde se nic takového nestávalo, vidím problém v současné verzi software. Náramek je samozřejmě kompatibilní nejen s Androidem, ale také s iPhony. Z Google Play/App Store si pouze stačí stáhnout již zmíněnou aplikaci Mi Fit.

Takové problémy jsou naštěstí řešitelné pomocí aktualizací a já doufám, že u sedmé generace se už konečně dočkáme nějakého výraznějšího hardwarového vylepšení. Nápadů je spousta, od placení či integrace GPS, po větší interní paměť pro ukládání skladeb.