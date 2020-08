Recenze tabletu Samsung Galaxy Tab S7+: jednoduše ten nejlepší

Po velkém boomu tabletů, který nastal s příchodem prvního iPadu (a Galaxy Tabu hned vzápětí), to vypadalo, že tablety zcela vytlačí počítače a stanou se další velkou věcí v technologickém světě. Tablety sice úspěšně zabily netbooky, ale po rychlém vzestupu přišel strmý pád. Zatímco malé sedmipalcové tablety jsou dnes již v podstatě standardními telefony, větším úhlopříčkám se vcelku daří.

Jako ukázkový příklad slouží iPad, který především ve verzi Pro cílí na specifickou část uživatelů – kreativní duše, které jsou neustále v pohybu. Samsung pochopitelně nemůže zůstat pozadu, a proto na trh uvedl přímého konkurenta profesionálního jablečného tabletu – Galaxy Tab S7+. Zvládne si nejvybavenější tablet s Androidem obhájit svou cenu?

Design a provedení

Začnu nejprve obsahem balení, neboť to pro mě bylo mírným zklamáním. V balení totiž kromě samotného tabletu najdete ještě S Pen a 15W nabíječku. A víc nic. U prémiového tabletu bych čekal něco trochu lepšího, minimálně rychlejší nabíječku, kterou tablet podporuje. Za S Pen v balení má sice Galaxy Tab S7+ bod k dobru, ale alespoň jednoduché cestovní pouzdro by potěšilo.

Mírnou vadou na kabelu je také jeho varianta USB-C na jednom a USB-A na druhém konci. V tomto případě bych se přikláněl za použití USB-C na obou koních, aby šel kabel snadno použít pro propojení s monitorem. Škoda tohoto nevyužitého potenciálu. Taktéž mi chyběly v balení redukce, ať už na 3,5mm jack, na microUSB a nejvíce na USB-A pro využití USB OTG. Když toto příslušenství dostávají vlajkové telefony, proč ne taky tablet?

Nyní už k samotnému designu. Tady se nedá svítit – Samsung prostě design umí a i v případě Galaxy Tabu S7+ ukazuje, že je špičkou v oboru. Elegantní hliníkové tělo je pevné a příkladně tenké (285 mm x 185 mm x 5,7 mm a hmotnost 580 g), rámečky kolem displeje jsou minimální a celkový dojem z používání je jednoduše skvělý. K dispozici jsou rovněž tři barevné varianty – Mystic Black, Mystic Silver a Mystic Bronze.

Vzhledem k nízké tloušťce z těla mírně vystupují fotoaparáty, což je pochopitelné, ale je to mírná vada na kráse. Celohliníkové tělo si rovněž vyžádalo jeden ústupek v podobě antén – ty lemují celé zařízení a jsou z černého plastu. Mrzí mě, že ani po letech výrobci nezvládnou namíchat stejnou barvu plastu, jako má samotné zařízení. Na zádech najdeme ještě jeden výrazný prvek – černou oválnou plochu, která rozšiřuje modul fotoaparátu.

Ta má především praktickou funkci. Pod ní se totiž skrývá magnet pro uchycení S Penu (přichytit se dá také k horní hraně tabletu v pravé části) a také bezdrátové nabíjení. Samotný S Pen dobře padne do ruky, píše se s ním velmi pohodlně a na těle ukrývá tlačítko, se kterým lze vyvolávat různé funkce. K jeho umístnění mám jen drobnou výtku – za celou dobu testování jsem si na jeho umístění nezvykl. Kdyby bylo umístěno na rovné hraně stylusu, udělal by Samsung podle mě lépe.

Parametry a funkce

Jedním z nejdůležitějších prvků tabletu je pochopitelně displej. Ten má úhlopříčku 12,4″, rozlišení 2800 × 1752 pixelů, je vyroben technologií Super AMOLED a podporuje také HDR10+, má rozsah barev NTSC, certifikaci Eye Care a obnovovací frekvenci 120 Hz. Pozorovací úhly a maximální jas jsou na špičkové úrovni. Kdybych v něm hledal nějakou chybu, musel bych si vymýšlet – tohle je nejlepší zobrazovací panel, jaký je na trhu k dispozici. Tečka.

Pod kapotou najdeme osmijádrový procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus taktovaný na 3 GHz, grafický čip Exynos, 6/8 GB RAM a 128/256/512 GB vnitřního úložiště s možností rozšíření o microSD karty až do velikosti 1 TB. Nechybí Wi-Fi 6, Bluetooth 5, všechny relevantní polohové služby, USB-C 3.2 či optická čtečka otisků prstů pod displejem. Snad jen to NFC chybí, ale v případě tabletu se to dá oželet.

Co mi dost chybělo, je certifikace odolnosti proti vodě a prachu. Přeci jen si dokážu představit využití v kuchyni či v terénu a bylo by fajn, kdyby tablet zvládl náhodné polití vodou v kavárně či čtení na pláži. Omylem vytopit takto drahý tablet zkrátka nechcete a nevidím důvod, proč alespoň základní certifikaci nezahrnout.

Čtečka je rychlá a vcelku spolehlivá, jen také doporučuji nastavit odemykání pomocí obličeje, které je ještě o fous rychlejší. Po kratších stranách ještě najdeme čtveřici stereo reproduktorů vyladěných firmou AKG s podporou Dolby Atmos, které hrají dostatečně hlasitě a věrně. Jen při běžném úchopu na šířku dva z nich spolehlivě zakryjete a na výsledném zvuku je to znát. Bohužel chybí 3,5mm jack a redukci v balení taktéž nenajdete. Na spodní hraně jsou poté ještě piny pro připojení klávesnice.

Výkonová stránka je u Samsungu Galaxy Tab S7+ na špičkové úrovni, chybí jen opravdové drobnosti. V AnTuTu si tablet vyválčil XXX XXX bodů, což je více než solidní nálož. Výkonu má tablet zkrátka na rozdávání. V nejvybavenější verzi si můžete k dobru připočíst ještě telefonní modul s podporou sítí 5G. Ty ale zatím nemají u nás valného využití.

Pro hraní her je Samsung Galaxy Tab S7+ jako dělaný. Ať jsem zkoušel jednodušší hry typu Monument Valley, složitější porty jako Star Wars: Knights of the Old Republic nebo náročnější Civilizaci VI, tablet v žádném případě nezklamal. Během hraní se pochopitelně zahříval, nicméně nedosahoval závratných teplot. Navíc se zahřívání projevovalo nejvíce v okolí fotoaparátu, takže daleko od místa, kde jsem měl ruce.

Operační systém

O chod celého zařízení se stará pochopitelně Android ve verzi 10 s nadstavbou One UI. Systém je příkladně odladěn, nikde se nic neseká a na nic dlouho nečekáte. Samotnou nadstavbu považuji za jednu z nejpovedenějších v mobilním světě a Galaxy Tab S7+ na mém názoru nic nezměnil. V rámci nadstavby najdete také několik aplikací od výrobce, situace je ale o dost lepší než v předchozích letech – většina z nich jsou užitečné aplikace a těch pár neužitečných lze odinstalovat.

V případě aplikací třetích stran je to takové všelijaké. Zatímco některé jsou pro tablety přizpůsobeny dobře, jiné trochu pokulhávají. Že Instagram neumí pracovat v režimu na šířku a jen se roztáhne na obří obrazovku, jsem čekal, že se ale bude sekat prohlížení aplikace Google Zprávy, jsem opravdu nečekal. Tady by měli vývojáři na optimalizaci ještě zapracovat.

S optimalizací aplikací je to ještě horší v režimu DeX. V něm můžete upravovat velikost aplikací jako v klasickém okně a je vidět, že ne každá aplikace s tím počítá. Ačkoli této situaci významně pomohly Chromebooky a jejich implementace Obchodu Play, stále ještě mají před sebou dlouhou cestu.

Co se týče funkcí nadstavby, očekávejte klasické přehledné One UI. Mezi zajímavější funkce patří Denní panel, který nastavuje zobrazení informací během nabíjení, panel rychlých voleb při okraji displeje, komplexní Digitální pohoda nebo rychlé funkce přizpůsobené pro S Pen. Samostatnou část si zaslouží aplikace z ekosystému Samsungu.

Zde se jedná především o Smart View, Music Share Samsung Flow či Bixby Routines. Smart View zrychluje zrcadlení či přehrávání obsahu na jiných zařízeních (typicky televize Samsung, Chromecast apod.), Music Share umožní separátně ovládat hlasitost na jiném připojeném zařízení (přehrávání hudby na Bluetooth reproduktoru), Samsung Flow propojuje tablet s jiným zařízením pro přenos textu, obrázků či souborů (ať už přes Bluetooth, nebo Wi-Fi Direct) a Bixby Routines je funkce obdobná IFTTT či Shortcuts od Applu.

Především tyto funkce posouvaly použitelnost tabletu na zcela jinou úroveň. Novinkou je také Sdílení v okolí, které je reakcí Googlu na AirDrop. Pakliže potřebujete přesunout mezi telefonem a tabletem soubor či fotku, můžete Sdílení v okolí využít, nicméně během testování se jako rychlejší projevilo právě Samsung Flow. Jakmile se ale AirDrop alternativa rozšíří i na jiná zařízení než ta od Samsungu a Googlu, bude jistě použitelnější.

V rámci ekosystému Samsungu ale jednoduše máte rychlejší varianty. Za tu nejužitečnější ale považuji Bixby Routines. Při správném nastavení scénářů se o spoustu věcí jednoduše nemusíte starat a tablet je dělá rovnou za vás. Tam, kde jsem měl s IFTTT problémy se spolehlivostí, tam Bixby Routines fungují na jedničku. Jestli patříte mezi krvelačné odpůrce Bixbyho, dejte šanci alespoň jeho rutinám.

Pokud vlastníte telefon řady Galaxy, je propojení s tabletem ještě o chloupek lepší. Sdílení hovorů, SMS a notifikací je zde standardem a dost se blíží řešení od konkurence. Jakmile Samsung zapracuje na lepší komunikaci mezi zařízeními, především v otázce vyřízených notifikací, tak bude mít Apple zdatného konkurenta.

Samsung DeX a S Pen

Samostatnou kapitolu si jistě zaslouží hlavní zbraně Galaxy Tabu S7+, tedy rozhraní DeX a S Pen. Režim DeX není žádnou novinkou – jedná se o upravené prostředí, které připomíná klasické desktopové řešení. V případě Galaxy Tabu S7+ jej můžete spustit jedním kliknutím, nebo po připojení externí klávesnice. Jen ten přechod do nového rozhraní by mohl být rychlejší – po vyvolání trvá zhruba 8 vteřin, než se prostředí připraví pro práci.

DeX už dávno není závislý na externím doku, ale lze ho spustit i jen tak v prostředí. Automaticky se zvládne spouštět po připojení oficiální klávesnice a novinkou je možnost přímého zrcadlení na podporovanou televizi. Po připojení USB-C kabelu je také možnost propojení s monitorem.

Možnost volby mezi prostředími je asi největší devízou rozhraní DeX. Pro práci s více okny je toto řešení mnohem lepší, stejně tak se bude líbit všem, kterým nesedí styl nafouknutého telefonu. Rychlost, plynulost a přehlednost ve spojení s klávesnicí a myší jistě nahradí především u méně náročných uživatelů notebook. Jen je škoda, že ne všechny aplikace s tímto rozhraním aktuálně počítají.

S Pen je ve světě Androidu patrně nejpropracovanější stylus, na který můžete narazit. Oproti minulým generacím Samsung zapracoval na latenci, která je pouhých 9 ms. Pero je poté s tabletem spojeno skrze Bluetooth. Jaký je ale dojem z psaní? Nebudu lhát – psaní na papír se S Pen stále nevyrovná, ale je nebezpečně blízko.

Celodenní psaní poznámek bylo velmi pohodlné, S Pen dobře reaguje na tlak a sklon, což se projeví i na výsledku. Přesnost hodně závisí na nastavení softwarového nástroje pro psaní, ale ať už jde o psaní textu či jemného kreslení, nebude vám S Pen klást klacky pod nohy. Zatím se S Pen nevyrovná skutečně profesionálním stylusům a tabletům, které používají zkušení grafici a designéři, ale pro nenáročnou a rychlou práci v terénu je Galaxy Tab S7+ ideální.

Možnosti S Penu ale nekončí jen u psaní. S pomocí tlačítka umístěného na stylusu si lze nastavit speciální akce pro různé aplikace, takže v poznámkách lze například jedním kliknutím měnit psací nástroje a podržením aktivovat gumu. S Pen umí také gesta, kterými lze do určité míry ovládat nejen aplikace, ale také systém. Podržením tlačítka a pohybem vlevo se můžete například vrátit zpět v prohlížeči a kruhovým gestem naopak spustit poznámky.

Pro rychlé akce je k dispozici také plovoucí tlačítko při okraji, pod které můžete skrýt různé zástupce. Mezi ty užitečnější patří inteligentní výběr, který umožní pořídit libovolný výřez obrazovky, psaní po displeji pro rychlou poznámku na screenshotu nebo možnost vytvoření rychlé poznámky.

Vedle ukazatele připojení pera a jeho kapacity baterie je k dispozici také malá nápověda, jak chytrá gesta využít v právě otevřené aplikaci, což jednoznačně chválím. S Pen je jednou z největších předností Galaxy Tabu S7+ a v kombinaci s DeX se jedná o skvělý nástroj nejen pro práci, ale také pro zábavu.

Psaní poznámek je asi nejčastější funkce, pro kterou budete S Pen využívat. Důležitou funkcí je převod psaného textu do čitelnější podoby. Pakliže máte ukázkový krasopis, nebude s rozpoznáním potíž, byť občas automatika dá slova dohromady, pokud nemají od sebe dostatečnou mezeru. Ani se škrabopisem ale nemusíte mít strach – mé vcelku nevzhledné písmo dokázal tablet rozpoznat zhruba v 80 % případů, ať už jsem psal psacím či tiskacím. Tiskací nicméně sedí tabletu více.

Software tabletu vcelku dobře rozpoznával, kdy se dlaní opírám o displej a píšu, nicméně lhal bych, kdybych tvrdil, že rozpoznání dlaně bylo vždy 100%. Vesměs se jednalo o první dotyk, kdy se mírně posunul text na displeji, takže žádná velká komplikace. I tak bych ale čekal, že zrovna tohle bude fungovat vždy a všude.

Osobně jsem zkoušel tvořit jednoduchou grafiku v Canvě a rozhodně se nejednalo o proces, při kterém bych trpěl. Ba naopak, když jsem měl možnost, sáhl jsem spíše po tabletu, než po notebooku. Zajímavá aplikace je také PENUP, kde ti zkušenější mohou tvořit malby a ti méně kreativní třeba vybarvovat omalovánky. Živá kresba vás poté provede krok po kroku malováním konkrétního díla, takže se ve volných chvílích můžete učit kreslit.

Pokročilejší tvorbu, například v předinstalované aplikaci Clip Studio, jsem nechal testování na grafikovi. Ten si chvilkové testování vcelku užíval a neměl vůči Galaxy Tabu S7+ žádných větších výhrad. Pakliže tedy patříte mezi profesionály, kteří S Pen využijí naplno, rozhodně si můžete tento tablet zařadit do hledáčku.

Na konec kapitoly pár slov k výdrži S Penu na baterii. Ani při celodenním používání jsem nezvládl baterii ve stylusu vybít na nulu a i kdyby se vám to podařilo, stačí přichytit S Pen k bezdrátovému dobíjení na zadní straně tabletu. Do plného stavu stačí S Penu pouhých pět minut.

Fotografie a záznam videa

Zatímco v případě mobilních telefonů tvoří tyto řádky stěžejní část recenze, v případě tabletu se jedná o okrajovou část. Naštěstí jsme se totiž již zbavili neduhu v podobě focení tabletem. Bez foťáku to ale v dnešní době nejde, a proto má Galaxy Tab S7+ k dispozici dvojici 13 Mpx se světelností f/2.0 a ohniskem 26 mm a 5 Mpx se světelností f/2.2 a ohniskem 12 mm. Nechybí autofokus, podpora HDR a natáčení videa ve 4K při 30 fps. Vepředu je poté 8 Mpx fotoaparát se světelností f/2.0 a ohniskem 26 mm.

Nebudeme si nic nalhávat, fotografie jsou veskrze průměrné. Za dobrých světelných podmínek pořídíte ucházející snímky, především z hlavního fotoaparátu. Širokáč trpí na viditelnou ztrátu detailů a občasné rozmazání, ale v případech nouze podrží. Jakmile se začne stmívat, tablet ani nevytahujte. Ucházející fotku pořídíte jen pod lampou a noční režim jen odhalí veškeré nedostatky senzoru.

Hlavním problémem v noční fotografii a při focení makra je stabilita. Tablet je na precizní fotografii jednoduše příliš těžký a rozměrný, elektronická stabilizace bohužel příliš nápomocná není. Pro vyfocení dokumentu ale poslouží příkladně, což ostatně od fotoaparátu v tabletu chceme.

Tip: všechny snímky v plném rozlišení si můžete prohlédnout/stáhnout zde

Přední fotoaparát využijete spíš pro odemykání tabletu, ale na občasný videohovor a selfie poslouží stejně dobře. Příjemné je umístění při delší hraně pro lepší použití v režimu naležato.

Natáčení videa není žádná sláva. Možnost točit ve 4K při 30 fps je sice fajn, ale výsledek není nic, s čím byste se chtěli chlubit. Za dobrých světelných podmínek doporučuji tablet držet pevně a moc se nehýbat, pak docílíte ucházejících záběrů. V pohybu to není ideální a jakmile zapadne slunce, raději tablet nevytahujte.

Nabíjení a výdrž baterie

Baterie se pyšní kapacitou 10 090 mAh, což se může zdát jako obří porce, nicméně v segmentu prémiových tabletů se jedná o průměrnou hodnotu. Oproti minulému modelu nicméně baterie narostla, což je jedině dobře. S výdrží nejsou žádné závratné problémy – běžný pracovní den zvládne na pohodu a ještě mu zhruba 40 % zbyde. Přehrávání hodinového videa na maximální jas při maximálním rozlišení vyždímalo baterii o nějakých 8 procent, přičemž slibovaná výdrž výrobcem je až 14 hodin na jedno nabití v závislosti na používání.

Náročný den, kdy jsem jej vzal na celodenní školení, zvládl Galaxy Tab S7+ rovněž se ctí a na konci dne mi ještě zvládl přehrát několik dílů oblíbeného seriálu. V tomto případě se bavíme o zhruba 10 hodinách aktivního používání při zapnuté obrazovce, což není vůbec špatný výsledek. Během víkendu jsem poté nabíječku nehledal vůbec, i když jsem mu s přehráváním videí na YouTube dával solidně zabrat.

S nabíjením je to ošemetné. Přibalená 15W nabíječka sice splňuje certifikaci pro rychlé nabíjení, i tak si ale z 0 na 100 % počkáte několik hodin (cca 2-3 hodiny). Za první půlhodinu se dobije baterie o 18 %, takže s rychlostí jako u smartphonů nepočítejte. Tablet podporuje i 45W nabíjení, takže pokud na doplnění energie spěcháte, musíte zainvestovat do dodatečné nabíječky, která tyto rychlosti podporuje.

Závěrečné hodnocení

Samsung Galaxy Tab S7+ útočí na pomyslný vrchol profesionálních tabletů, který v současné době okupuje iPad Pro. Kdybych měl v této analogii pokračovat, tak bych řekl, že zatímco iPad vystoupal na Mount Everest, Galaxy Tab S7+ zdolal K2. Je to sice nižší hora, ale je výrazně těžší ji zdolat.

V případě jablečné alternativy je ale nutno zmínit cenu. Nejméně vybavená varianta totiž začíná tam, kde Galaxy Tab S7+ končí a nutno podotknout, že v balení nenajdete Apple Pencil. Samsung Galaxy Tab S7+ nastavil cenu za Wi-Fi verzi na 24 990 Kč, zatímco v „plné palbě“ s 5G vyjde na 29 900 Kč. Když k tomu přihodíte ještě pouzdro s klávesnicí, tak se dostanete na nějakých 35 tisíc. To je pořád výrazně méně, než kolik v podobné výbavě utratíte za iPad Pro.

Funkcemi a výbavou se ale rozhodně nenechá zahanbit. Displej je jednoduše fenomenální a sám jsem se přistihl, že jsem několikrát koukal na videa z opravdu krátké vzdálenosti. Tahle preciznost se jen tak nevidí. Výkonu má Galaxy Tab S7+ na rozdávání a v softwaru se blíží uživatelskému komfortu, který bychom všichni chtěli považovat za standard. K tomu ještě přihoďte stále se zlepšující DeX a skvělý S Pen v balení.

Nedostatků je skutečné minimum. Ať už se jedná o drobné designerské přešlapy, chybějící rychlonabíječku v balení, chybějící 3,5mm jack (a také redukce v balení), absence odolnosti proti vodě a prachu, žádné NFC či průměrné fotoaparáty – tyto nedostatky nejsou tak závažné, aby vyřadily tablet z vaší mušky.

Pakliže uvažujete o tabletu, který nebude mít jen pro pasivní konzumaci obsahu, ale také pro nějakou tu práci, je Samsung Galaxy Tab S7+ tím nejlepším, co můžete s operačním systémem Android pořídit.