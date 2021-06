Recenze Sony WF-1000XM4: špičková sluchátka s ukázkovým potlačením hluku

Když se řekne bezdrátová sluchátka, většině lidí se vybaví Apple AirPods. Skutečně ikonická sluchátka jsou jedněmi zbožňována a druhými vysmívána, což ale nic nemění na jejich popularitě. Jejich zvuková kvalita a aktivní potlačení hluku nicméně nejsou jejich velkou předností, v tomto odvětví dominují jiní.

Právě Sony se svými sluchátky s krkolomným názvem WF-1000XM3 stanovilo nový standard mezi bezdrátovými špunty, alespoň pokud jde o jejich zvukovou reprodukci a aktivní potlačení hluku. Nová generace s neméně přitažlivým názvem WF-1000XM4 toho vylepšuje hodně, ale zaslouží si svůj titul „nejlepší bezdrátové špunty s aktivním potlačením hluku“?

Design a konstrukce

Nejprve začnu netradičně samotným balením, které je vyrobeno ze 100 % recyklovaných materiálů. Nejedná se přitom o tradiční recyklovaný papír z víceletých stromů, ale o speciální kombinaci rostlin s krátkým růstovým cyklem, jako je bambus či cukrová třtina. Za tohle určitě palec nahoru.

Z na dotek podobného materiálu jsou vyrobena také sluchátka. Ta jsou pochopitelně plastová, nicméně povrchová úprava je mírně zdrsněna a připomíná recyklovaný papír. Osobně mi tento povrch příliš nepřirostl k srdci, ocenit ale musím originalitu. Sluchátka jsou dostupná ve dvou barevných variantách – černé a béžové. Já měl na recenzi k dispozici světlejší odstín, což se negativně projevilo při každodenním používání. Světlá krabička má totiž tendenci se špinit, takže o praktičnosti se příliš hovořit nedá.

Design sluchátek musím pochválit. Oproti předchůdci se znatelně zmenšila krabička, která u minulého modelu byla skutečně obří. Samotná sluchátka také prošla zeštíhlovací kůrou, která jim jednoznačně prospěla. Oválný tvar nahradil kruhový, který působí v uších lépe, než jako tomu bylo u předchůdce. I tak ale počítejte, že špunty WF-1000XM4 jsou poměrně masivní.

Přes svou velikost sedí v uších poměrně dobře, jakmile si zvolíte správný nástavec do ucha. Ten není vyroben z tradičního silikonu, ale z polyuretanové pěny s paměťovým efektem, která v uchu sedí parádně a příkladně pasivně odhlučňuje okolí. Divím se, že podobný materiál nevyužívá více firem. Design japonská společnost zkrátka umí a WF-1000XM4 jsou toho dobrým příkladem.

Parametry a funkce

Tradičně začneme výčtem parametrů: uvnitř najdete 6mm neodymové reproduktory s frekvenčním rozsahem 20–20 000 Hz (44,1kHz vzorkování) / 20–40 000 Hz (LDAC 96kHz vzorkování, 990 kb/s), Bluetooth 5.2, podporu kodeků AAC, LDAC a SBC, technologii DSEE Extreme, USB-C pro kabelové nabíjení a technologie Qi pro bezdrátové nabíjení, odolnost proti vodě IPX4 (pouze sluchátka), integrovaný mikrofon se všesměrovým snímáním a aktivním potlačením hluku díky procesoru V1 a dotykové plošky pro ovládání.

Sluchátka Sony WF-1000XM4 disponují několika chytrými vychytávkami, které usnadňují život. Jednou z nich je funkce Speak-to-Chat, která pozastaví přehrávání hudby a posílí zvuky okolí ve chvíli, kdy promluvíte. Ideální je tato funkce například v obchodě či pokud na ulici potkáte někoho známého, a nechcete vytahovat sluchátka z uší. Funkce funguje velmi spolehlivě, občas až příliš – sluchátka spustila funkci Speak-to-Chat i ve chvíli, kdy jsem si jen hlasitěji odkašlal.

Výhodou sluchátek WF-1000XM4 je také adaptivní nastavení zvuku, které se přizpůsobí různým prostředím. Sluchátka sama rozpoznají například hluk ulice, takže mohou nastavit vyšší propustnost okolních zvuků, naproti tomu při nastoupení do tramvaje zvládnou automaticky odhlučnit veškeré zvuky okolí. Adaptivní nastavení funguje velmi spolehlivě a přesně.

Ocenit musím také rychlé párování na telefonech s Androidem díky funkci Fast Pair. Sony WF-1000MX4 stačí pouze vytáhnout z krabičky a jedním klepnutím na notifikaci máte sluchátka spárovaná. Obdobně můžete párovat sluchátka také s počítači s Windows 10, bohužel majitelé MacBooků ostrouhají. Tady nezbyde než využít tradiční párování, kdy stačí podržet prsty několik vteřin na dotykových ploškách sluchátek, čímž vstoupí do párovacího režimu.

Bluetooth 5.2 a procesor V1 se stará o stabilní propojení sluchátek se zařízením a ani v prostředí se zvýšeným rušením jsem nezaznamenal žádný problém s výpadky či zpožděním. Obě sluchátka fungují nezávisle na sobě a jsou přímo spojena s telefonem či jiným zařízením.

Sony WF-1000XM4 disponují také voděodolností IPX4, což stačí na pot a stříkající vodu. Na běhání či sport se sluchátky vyrazit můžete, nicméně pro tyto aktivity jsou vhodnější jiné modely přímo od Sony, například WF-SP800N. Sony WF-1000XM4 nepomáhá povrchová úprava a pohodlnost nošení během sportu, stejně jako fakt, že krabička není proti vodě a prachu nikterak chráněná.

Ovládání sluchátek probíhá skrze dotykové plošky, které si lze nastavit v aplikaci. Každé sluchátko může mít jiné funkce, takže levým lze ovládat hlasitost, zatímco pravým můžete zastavovat či přeskakovat skladby. Sluchátka reagují na dotyk poměrně spolehlivě a přesně, jen to chce trochu cviku, než se naučíte, kde a jak sluchátka reagují na dotyk.

Obzvláště ze začátku mi dělalo potíže se správně trefit na plošku, aby sluchátka vykonala příkaz, který jsem po nich chtěl. Po vytažení sluchátka z ucha se pochopitelně přehrávání pozastaví a po opětovném nasazení zase plynule naváže. Za zmínku stojí také podpora Google Asistenta a Amazon Alexy.

Baterie a výdrž

Výdrž na baterii je prakticky bezkonkurenční. Na jedno nabití zvládnou sluchátka přehrávat hudbu až 8 hodin při zapnutém potlačení hluku a v nabíjecím pouzdru se poté nachází dalších 16 hodin energie, tedy celkem 24 hodin poslechu. Sony WF-1000XM4 se také poměrně rychle nabíjejí – za pět minut na nabíječce můžete poslouchat až jednu hodinu.

K nabíjení lze využít jak USB-C port na krabičce, tak bezdrátovou cívku standardu Qi. Právě bezdrátové nabíjení je jednou z velkých změn oproti předchůdci a rozhodně se jedná o změnu vítanou. Kompletní nabití sluchátek a pouzdra trvá něco přes dvě hodiny, nicméně vzhledem k výdrži není údaj o kompletním nabíjení až tak relevantní, neboť jej nebudete dobíjet až tak často.

Aktivní potlačení hluku nemá konkurenci

Aktivní potlačení hluku, neboli ANC, je jednou z hlavních konkurenčních výhod Sony WF-1000XM4. Ačkoli jsem za aktivní potlačení hluku chválil už jejich předchůdce, u aktuálního modelu Sony tuto funkci posunulo ještě o znatelný kus dále. Na maximální nastavení dokáží okolí sluchátka potlačit tak spolehlivě, až se nebojím říct, že to v některých situacích může být velmi nebezpečné, obzvláště v městském prostředí.

Sony WF-1000XM4 dokáží prakticky perfektně odhlučnit rušnou ulici či MHD, což znatelně zvyšuje komfort cestování. Překvapilo mě, že ani v přeplněném hlučném autobuse u otevřeného okýnka, kdy přímo na sluchátka dopadal vcelku silný vítr, jsem prakticky o svém okolí nevěděl. Hluk motoru jsem více vnímal spíše skrze vibrace, než že bych je slyšel.

Co mě u sluchátek potěšilo, je redukce šumu při větrném počasí. Právě s tímto má drtivá většina sluchátek s ANC potíže, neboť mikrofony nabírají sebemenší poryvy větru, což vás většinou donutí vypnout ANC ve větrném prostředí, neboť bez něj sluchátka izolují lépe. V případě Sony je k dispozici speciální režim, který si s větrným prostředím poradí na jedničku.

Podobně se to dá říci i o cestování vlakem, kdy hluk přejíždějících pražců či lokomotivy prakticky nevnímáte. Na ulici mě maximální redukce hluku rovněž lákala, nicméně kvůli tomu bych mohl přehlédnout jedoucí automobil. Až tak dobré je aktivní potlačení hluku v podání Sony.

K dokonalosti mají sluchátka ale ještě daleko. Jízda vlakem v kombinaci s ukecanou babičkou a řvoucím dítětem jsou na Sony WF-1000XM4 už příliš, a ačkoli znatelně uleví vašim nervům, pořád o svých spolucestujících budete vědět. Do kancelářského prostředí, kde v jednom kuse štěbetají kolegyně, se sluchátka také příliš nehodí, neboť ty nejvíce nepříjemné zvuky neeliminují.

Doprovodná aplikace

Ke sluchátkům je přidružena také aplikace Sony Headphones Connect. Skrze ni provádíte veškerá nastavení a aktualizace sluchátek. Většinu nastavení provedete pouze jednou a poté se stává aplikace vcelku redundantní, alespoň ve chvíli, kdy narazíte na to správné nastavení které vám vyhovuje.

Pokud si nejste jistí správnou velikostí nástavců, lze k tomu využít v aplikaci nástroj, který přehraje zvuk ve sluchátkách a pomocí mikrofonů zjistí, kolik zvuku se dostane ven. Dozvíte se tak prakticky okamžitě, zda špunty izolují dobře, či nikoli. Nastavit si můžete také například ekvalizér, pokud byste měli problém se zvukovým podáním.

Přehrávání hudby a telefonní hovory

Reprodukce zvuku je alfou a omegou každých sluchátek a Sony WF-1000XM4 patří mezi špičku ve své kategorii. Pro testování jsem zkoušel jak svůj tradiční zátěžový playlist se skupinou Queen, soundtrackem k filmu Nespoutaný Django a skladbou Ve sluji krále hor od Edvarda Griega, tedy celou plejádu jiných hudebních žánrů.

Bohemian Rhapsody příjemně překvapila, jednotlivé nástroje od sebe šlo rozeznat a sledovat je separátně. Sluchátka favorizovala výšky a basy oproti středům, které trpěly především v operní části. Basová složka nebyla příliš silná, aby šlo říci, že jsou sluchátka přebasovaná, nicméně úderná basová linka dokázala nepříjemně pohltit hlas Freddie Mercuryho.

Skladby ze soundtracku k filmu Nespoutaný Django až na absolutní výjimky zvládly vyniknout na sluchátkách přesně v těch oblastech, ve kterých měly excelovat. Trinity: titoli krásně zvýraznila jak basové tóny, tak ikonické hvízdání a trumpetu, skladba Too Old To Die Young měla ten správný „švih“. I v tomto soundtracku ale trochu trpěly vokály, které občas byly nepříjemně zastíněné ostatními složkami.

Ve sluji krále hor patří mezi nejtěžší skladby, na které lze sluchátka otestovat. Gradující tempo je pro mnohá sluchátka velmi obtížná a na konci skladby lze místo symfonie často slyšet pouze uniformní hluk. K dokonalému podání mají Sony WF-1000XM4 daleko, vzhledem ke své velikosti se nicméně s tímto úkolem popasovaly se ctí. Jednotlivé složky skladby lze sledovat prakticky po celou dobu, což je úctyhodné.

Sony WF-1000XM4 si zvládly poradit s metalovými písněmi od Judas Priest či Black Sabbath, nezalekly se ani jazzových improvizací Milese Davise, drsného rapu z východního pobřeží v podání Big Pun, taneční hudby v podání nizozemce Hardwell či instrumentálních skladeb Lindsey Stirling. Ať si do sluchátek pustíte jakýkoli žánr, zklamáni určitě nebudete.

Celkově bych zvuk sluchátek Sony WF-1000XM4 popsal jako univerzální. Sony tentokrát vsadilo na zvýraznění basů a výšek v neprospěch středů, což skladbám se silnými vokály trochu škodí, celkový hudební projev je ale velmi příjemný a hodí se pro celou plejádu hudebních stylů.

Na telefonní hovory se Sony u sluchátek WF-1000XM4 zaměřilo a nutno říci, že ku prospěchu věci. Právě telefonní hovory byly často Achillovou patou sluchátek japonského výrobce. Jsem rád, že v případě WF-1000XM4 se podařilo nasadit technologii snímání hlasu skrze vibrace kostí a kalibrace mikrofonů s tvarovaným paprskem nasměrovaným přímo k ústům, což posouvá telefonní hovory na novou úroveň. Protistrana si stěžovala jen v opravdu hlučném prostředí, na běžné ulici nebudete mít větší potíže odbavit vaše hovory.

Závěrečné hodnocení

Sony to opět dokázalo. Znovu vytvořilo téměř perfektní sluchátka, kterým se něco vytknout dá jen velmi těžko. Sony WF-1000XM4 vylepšila spoustu nedostatků, pro které byli kritizování jejich předchůdci, a posunula se zase o kousek blíže k dokonalosti.

Hlavní předností Sony WF-1000XM4 je skvělé hudební podání, prvotřídní aktivní potlačení hluku, dlouhá výdrž na baterii, skvělý ambientní režim s funkcí Speak-to-Chat, odolnost proti vodě IPX4, bezdrátové nabíjení či sympatický design. Vytknout musím jen chybějící odolnost proti vodě a prachu pro nabíjecí pouzdro, potlačené středy v hudebním projevu či vyšší cenu.

Právě cena je rozhodujícím faktorem pro mnoho uživatelů. Sony WF-1000XM4 jsou prvotřídní sluchátka a japonská firma si toho je plně vědoma. Za svá sluchátka si proto řekne o 7 499 korun, což rozhodně není malá částka. Pokud tyto peníze můžete pro sluchátka postrádat, rozhodně nebudete litovat ani jedné koruny.