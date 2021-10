Recenze Sonos Beam 2: vyladěný zvuk a podpora Dolby Atmos

Produkty kalifornské společnosti Sonos patří ve světě bezdrátového multiroom ozvučení mezi absolutní špičku. Jedním z nejprodávanějších a nejoblíbenějších je bezesporu soundbar Sonos Beam, který byl světu oficiálně představen v létě roku 2018 a současným standardům ve světě audia a videa už přestával stačit. Citelně chyběla podpora pro Dolby Atmos.

Zhruba před měsícem jsme se dočkali představení nového Sonos Beam Gen 2, který tento neduh řeší a přidává podporu pro celou řadu dalších moderních standardů. Po stránce designu „dvojka“ vypadá téměř identicky jako jeho předchůdce – ostatně rozměry zůstaly zcela shodné (65,1 x 10 x 69 cm, hmotnost 2,8 kg), ale přesto je od sebe rozpoznáte na první pohled.

druhá generace Sonos Beam má stejný design, látku nahradil plast s perforací

největší novinkou je podpora Dolby Atmos a dalších moderních standardů (ARC/eARC)

zvuk je opět špičkový, vybírat můžete z černé a bílé, cena je 12 990 Kč

Zatímco první generace měla po obvodu látku, která se poměrně špatně udržovala a navíc při neopatrné manipulaci hrozilo její poškození, letošní novinka vsadila na o poznání praktičtější plastovou mřížku, se kterou výrobce přišel už u svého nejvýkonnějšího soundbaru Sonos Arc (recenze). Z hlediska údržby je tato volba mnohem lepší a po stránce designu soundbar také nijak nestrádá. Kromě mnou testované černé varianty Sonos nabízí i elegantní bílou.

Zcela identické zůstalo i rozložení reproduktorů; v útrobách najdeme jeden výškový a a čtyři basové, které doplňují tři pasivní zářiče zajišťující výraznější basy. Jednotlivé zdroje zvuku jsou natočeny mírně do stran, což má za následek lepší šíření zvuku v prostoru, avšak pozor – pouze ve vodorovném směru, jelikož žádný z reproduktorů není namířen tak, aby při šíření zvuku docházelo k odrazu od stropu. V praxi to znamená, že v případě využití Dolby Atmos se horní kanál pouze dopočítává. Výbavu uzavírá pět digitálních zesilovačů třídy D.

Kromě streamování hudby z telefonu, či filmů z televize, umožňuje ovládání hlasem skrze Alexu či Google Assistanta (návod, jak Alexu na Sonosu nastavit, naleznete zde). Soundbar nabízí i funkce pro zesílení hlasu nebo noční režim, abyste při hlučnějších filmových scénách nerušili sousedy. Výhodou zvukového systému od Sonosu je i možnost rozšíření – Sonos Beam je dostupný samostatně v konfiguraci 3.0, nicméně dále jej lze doplnit bezdrátový subwoofer Sonos Sub (recenze) a dva zadní reproduktory (Sonos One nebo levnější Ikea Symfonisk) až na kompletní sestavu 5.1. Jen se připravte na to, že v případě dokoupení aktivního subwooferu Sonos Sub a dvou Sonosů One se celková cena za sestavu vyšplhá až ke 46 000 Kč.

Obsah balení a prvotní konfigurace

Obsah balení je stejný jako u první generace, chválím však za k přírodě šetrnější krabici. Kromě soundbaru v ní najdete dvoumetrový napájecí kabel, 1,5metrový HDMI kabel, propojku z HDMI na digitální optický vstup a stručnou uživatelskou příručku.

Jakmile Beam připojíte ke zdroji energie a přes HDMI konektor k televizi, DVD/Blu-ray přehrávači nebo set-top boxu (ideálně s podporou ARC či eARC), stačí spustit mobilní aplikaci, která vám ihned zahlásí dostupnost nového zařízení. V několika krocích provedete prvotní konfiguraci.

V případě, že máte iPhone (nebo iPad), nabízí se kalibrace soundbaru pomocí technologie Trueplay. V prvním kroku se bude nastavovat optimální prostorový zvuk pro vaše poslechové místo, v kroku druhém budete naopak chodit po místnosti, aby Sonos odladil kolizní frekvence, které by jinak mohly způsobovat nepříjemné rezonování.

Nemusíte se ale obávat, že bez provedení kalibrace by byl zvuk špatný, to ani náhodou. S Trueplay pouze docílíte vyrovnání případného zkreslení v rámci místnosti a zlepšení podání prostorového zvuku. Uživatelé Android zařízení se určitě nemusí cítit diskriminovaní, protože Beam nabízí i automatickou kalibrací zvuku.

Ačkoliv se v balení nenachází žádný ovladač, můžete díky technologii Anynet+ (HDMI-CEC) ovládat soundbar skrze vaší televizi. Stejně tak můžete „spárovat“ váš dálkový ovladač se soundbarem a hlasitost ovládat přes infračervený port.

Případně se pro ovládání nabízejí senzorová tlačítka v horní části soundbaru. Díky vestavěnému mikrofonu Sonos Beam využijete i pro ovládání hlasových asistentů. Já sám používám Alexu a rozpoznávání hlasových pokynů v místnosti o ploše 40 m2 zvládá Beam na výbornou.

Technické parametry

Sonos Beam 2. generace primárně komunikuje skrze Wi-Fi (802.11b/g/n/ac na 2,4 nebo 5 GHz), s čímž souvisí i funkce DLNA. Díky ní lze vytvořit domácí drátovou či bezdrátovou síť, v níž mohou spolupracovat všechny AV systémy s mobilními zařízeními i počítači. Přes DLNA tak můžete bezproblémově streamovat multimediální obsah z jednoho zařízení do druhého. Oproti předchozí generaci rovněž disponuje výkonnějším procesorem.

Zásadním rozdílem oproti jiným soundbarům na trhu je absence technologie Bluetooth, nelze tedy rovnou streamovat zvuk z telefonu nebo z počítače. Majitele zařízení s nakousnutým jablkem ve znaku potěší podpora technologie AirPlay 2.

HDMI konektor oproti první generaci konečně podporuje ARC i nejnovější eARC, díky čemuž kromě již zmiňovaného Dolby Atmos nechybí ani podpora standardu Dolby Digital Plus. Nezapomnělo se ani na podporu prostorového audio standardu DTS, kterou navíc během letošního roku formou aktualizace dostane i první generace soundbaru.

Mobilní aplikace

Existuje nepřeberné množství produktů, které jsou kvalitní, ale mají tragickou mobilní aplikaci. V případě Sonosu tohle naštěstí neplatí a nebudu daleko od pravdy, když si troufnu napsat, že vás ji doslova bude bavit používat.

První, co vás po spuštění přivítá, je přehledné uživatelské prostředí. V případě, že používáte vícero produktů od Sonosu, lze je v aplikaci přiřazovat do jednotlivých místností, případně seskupovat a přeuspořádávat.

Využívat můžete nejrůznější hudební služby, ale i hudební knihovnu přímo v zařízení. Mezi službami samozřejmě nechybí Spotify, Google Play Music, Apple Music, YouTube Music, Tidal, Dezzer a desítky dalších. K dispozici máte i obří databázi online rádií včetně českých stanic.

V aplikaci Sonos (verze S2) máte možnost nastavit si třeba i budík, rodičovskou kontrolu nebo časovač spánku. Pohodlné je i vyhledávání, které spolehlivě funguje napříč všemi hudebními službami a vaší knihovnou. Skladby lze přidávat do fronty, do vlastní knihovny My Sonos nebo do Sonos playlistu.

Kvalita zvuku

Podobně jako víte, že iPhone nemůže být špatný smartphone, ve světě reproduktorů platí, že v případě Sonosu prakticky nelze narazit na rozporuplný reproduktor. Sonos Beam 2. generace je nadmíru vydařený soundbar s relativně kompaktními rozměry, výrazným a čistým zvukem. Vzhledem k tomu, že jsem až doposud doma používal první generaci, byl jsem zvědavý, zda bude u dvojky nějaký výraznější rozdíl ve zvukovém podání, ale nic takového se nestalo. Kamarádovi jsem dokonce pouštěl oba soundbary na střídačku, aniž by věděl, který je který, a také nebyl schopný rozpoznat žádný větší rozdíl. Pouze při využití Dolby Atmos je patrný vyšší datový tok a o něco čistější zvuk.

Jinými slovy, pokud doma máte první generaci Beamu, není třeba se jí zbavovat a ihned objednávat novou. A jak jsem psal výše, do konce roku přijde softwarový update, který přidá podporu pro DTS a jediným výraznějším rozdílem tak bude absence Dolby Atmos. V případě, že žádný soundbar nemáte, rozhodně jděte do nového modelu. Je sice zhruba o 1 500 Kč dražší, ale budete mít jistotu, že kupujete zařízení splňující dnešní audio standardy.

Zvuk ze soundbaru je skvělý ať už se díváte na televizní přenos, nebo posloucháte hudbu libovolného žánru. Já jej mnohem častěji používám k druhé činnosti a zvuk je byl vždy velmi příjemný na poslech. Chválím i za poměrně výraznou basovou složku. Přesto se při umístění Beamu na stolek pod televizí nedostavuje žádné nepříjemné drnčení.

Prostorový zvuk sice nedosahuje takových kvalit jako u plnohodnotných 5.1 souprav, ale o to tu ani nejde (navíc si dokoupením dalších produktů z rodiny Sonos prostorový zvuk můžete vylepšit, ale připravte se na pořádný průvan v peněžence). I samostatně vás ale Beam dokáže svým projevem vtáhnout do děje. Jen pozor na vyšší úrovně hlasitosti (a tím myslím ty opravdu vysoké) – zde už dochází k velkém zkreslení a na řadu přichází ostřejší a agresivnější zvuk výšek i celkového přednesu.

Během noci rozhodně přijde vhod noční režim, který umí automaticky ztišit hlasitější scény a naopak zesílit scény příliš tiché. Noční režim je vhodný zejména, pokud nechcete sledováním oblíbeného pořadu rušit zbytek rodiny, spící dítě nebo sousedy.

Závěrečné hodnocení

Sonos Beam 2. generace se na českém trhu prodává za bezmála třináct tisíc, což rozhodně není málo, ale jakmile jej poprvé uslyšíte, sebevědomou cenu mu rázem odpustíte. Druhá generace se navíc díky plastu s perforací mnohem lépe udržuje a čistí od usazeného prachu. U předchůdce jsem se bál, aby při neopatrné manipulaci a čištění nedošlo k protržení látkového potahu, tady tento neduh naštěstí odpadá.

Praktická je i možnost ovládat hlasové asistenty skrze citlivý mikrofon. Největší síla Sonosu samozřejmě tkví v multiroom ozvučení, kdy spolu jednotlivé reproduktory příkladně komunikují. Pro rozšíření prostorového zvuku se nabízí dokoupení dvojice menších Sonosů One, případně již zmíněného (levnějšího) ekvivalentu od Ikei (řada Symfonisk), která má rovněž vnitřnosti dodané Sonosem a snadno s ní lze doplnit váš současný systém. Všechny reproduktory, tedy i ty od Ikei, pak vidíte přímo v mobilní aplikaci Sonos, kterou chválím za maximální propracovanost.

Nemusíte se ale obávat, i bez dodatečných reproduktorů budete ze zvuku z nového Beamu více než spokojeni. I když má plast matnou povrchovou úpravu, u bílé barevné varianty oceníte menší náchylnost na ulpívání otisků. Na druhou stranu, černá je univerzálnější co se týče začlenění do designu místnosti.