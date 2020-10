Recenze sluchátek Sony WF-SP800N: bezdráty pro sportovce s ANC

Jestli někdo umí dělat kvalitní bezdrátová sluchátka, tak je to právě japonské Sony. Jejich legendární model WH-1000XM3 takřka nemá konkurenci, podobně jsou na tom také špunty WF-1000XM3, které jsme recenzovali. Nyní se v Sony rozhodli vydat na trh o něco levnější špunty s aktivním potlačením hluku, které jsou zaměřeny na sportovce. Jak obstály, se dozvíte z naší recenze.

Design a zpracování

Ihned po vybalení z krabičky mě překvapila velikost sluchátek a nabíjecího pouzdra. Chápu, že kvůli výdrži je potřeba do pouzdra i sluchátek dostat velkou baterii, čímž se logicky zvětší i rozměry, ale nabíjecí pouzdro v podání WF-SP800N je na můj vkus rozměrné. Pakliže by šlo o běžná sluchátka do města, asi bych byl shovívavější, ale při představě, že si na běhání musím do kapsy vzít s sebou i pouzdro, jsem nebyl zrovna dvakrát nadšený.

Samotná konstrukce sluchátek vychází z WF-1000XM3, takže se jedná o rozměrnější „fazolky“. V uších naštěstí sedí poměrně dobře, čemuž pomáhá nejen dobrý výběr náhradních špuntů, ale také nástavec, která pomáhá držet sluchátka v uchu. I při delším sportování seděla sluchátka v uchu dobře a i přes mírné odsazení od ucha jsem neměl obavy, že by mi sluchátko mělo vypadnout.

Poměrně dobře jsou umístěné i dotykové plošky, které reagují jak na klepnutí, tak na podržení. Omylem se mi spustit akci takřka nepodařilo a během testování vše fungovalo na výbornou. Vzhledem k tomu, že obě sluchátka fungují samostatně, můžete využívat jen jedno pro případné telefonní hovory. Detekce vytažení z ucha funguje taktéž dobře, byť občas chvíli trvalo, než se hudba zastavila. Žádná tragédie to ale nebyla.

Celkově musím bytelnou konstrukci z plastu pochválit, a to jak u sluchátek, tak u pouzdra. Mnou testovaná černá barva je decentní a elegantní, k dispozici jsou ještě v bílé či odvážné modré. Zklamán jsem byl jen rozměry, které bych si u sportovních sluchátek představoval co nejmenší, na druhou stranu to ale kompenzuje veliká baterie. Je tedy otázkou na každého z nás, zda mu rozměry a hmotnost 59 gramů vadí, či nikoli.

Funkce a parametry

Parametrově na tom nejsou WF-SP800N vůbec špatně. Uvnitř 9g špuntů se nacházejí 6mm vrchlíkové reproduktory s frekvenčním rozsahem 2,4000–2,4835 GHz a podporou 360 Reality Audio. O spojení s telefonem se pochopitelně stará Bluetooth ve verzi 5.0, který podporuje kodeky SBC a AAC. Populární aptX bohužel chybí.

Vzhledem ke sportovnímu zaměření jsou sluchátka kryta proti vodě a prachu certifikací IP55, takže je nějaký ten pot nezaskočí. Pouzdro se nabíjí přiloženým USB-C kabelem, za což Sony rozhodně chválím. Fanoušky elektronické hudby potěší funkce posilující basovou složku EXTRA BASS, nadšence do chytrých technologií zase spolupráce s Google Assistantem, Siri či Alexou od Amazonu. Jednou ze zajímavých funkcí je adaptivní nastavení zvuku, které upraví zvukový profil podle toho, co zrovna děláte.

Jedním z hlavních taháků je ale ANC, tedy aktivní potlačení hluku. Kromě něj lze nastavit také dvacet fází propouštění ambientního zvuku, takže se od reality nemusíte odříznout úplně. V praxi fungovalo ANC vcelku dobře, byť na opravdu rušné ulici či v plném autobuse už byly znát limity sluchátek. Na druhou stranu ve vlaku fungovalo ANC parádně. Při běhání tuto funkci nicméně příliš nevyužijete, neboť s větrem si ANC stále dobře neporadí.

Doprovodná aplikace

Pro plné využití sluchátek je potřeba do telefonu stáhnout aplikaci Headphones Connect, která pomůže nejen s párováním a aktualizacemi, ale ukrývá v sobě i pár chytrých funkcí. Vedle těch standardních, jako je sledování stavu baterie sluchátek a pouzdra, možnost ovládání přehrávání, nastavení ekvalizéru, volbu priority spojení či kvality přehrávání, patří i pár specialit.

Jednou z nich je adaptivní ovládání zvuku. Sluchátka zvládnou poznat, jakou činnost právě děláte či kde se zrovna nacházíte (ve spolupráci s telefonem), a podle toho přizpůsobí svůj zvuk a upraví například míru propustnosti ambientního zvuku. Perličkou je také možnost vyfotit si skrze aplikaci ucho a nechat si doporučit správnou velikost nástavců či využití 360 Reality Audio, které znatelně vylepšuje zvuk.

Mezi drobnosti pak patří automatické vypnutí, pokud sluchátka nejsou v pouzdře a nepřehrávají hudbu, nastavení dotykového ovládání, možnost vypnout funkci pozastavení přehrávání v případě, že vyndáte sluchátko z ucha či zvolení jazyka, ve kterém vám budou sluchátka hlásit svůj stav či číst notifikace (čeština bohužel chybí).

Přehrávání hudby a telefonování

Jako tradičně jsem nemohl vynechat při posuzování hudební reprodukce sluchátek mou oblíbenou trojici Queen, Django a Grieg. Bohemian Rhapsody zcela jasně identifikovala zaměření sluchátek – kytarové riffy byly lehce zastřené, výšky operních částí nepraštily do uší, ale klavír byl prvotřídní a každé drnknutí na basu jsem doslova cítil, jako kdyby na ni hrál někdo vedle mě. Vokály Mercuryho pak byly v pořádku, jen mě neposadily na zadek, jako to umí dražší sluchátka s vyváženějším zvukem.

Ve sluji krále hor spolehlivě vytřídí zrno od plev. Pomalejší část skladby zvládala sluchátka obstojně, byť i zde se projevovalo basovější zaměření. Nižší polohy sluchátka zkrátka mají rády a dávají to najevo při každé možné příležitosti. Jakmile skladba zrychlila, jednotlivé nástroje stále šlo sledovat, byť s mírnými obtížemi. To vždy považuji za dobré znamení.

Soundtrack k Nespoutanému Djangovi rovněž příjemně překvapil. Ať už šlo o titulní píseň, kde hluboký hlas naplno vynikne, údernou skladbu Too Old To Die Young, kde vás bicí zkrátka donutí podupávat si do rytmu i v případě, že jste zcela hudebně hluší, ale ani Trinity: titoli v žádném případě sluchátka neztrapnila.

Celkově sluchátkům sluší rockový a elektronický zvuk, který je vřelý, přátelský a ve správných chvílích to umí pořádně rozbalit. Některé nástroje, jako například trubku, sluchátka mají v oblibě, druhý hlas ale už příliš ne – tady mají WF-SP800N tendenci je úplně zazdít. O vyvážený zvuk se nejedná, ale jde o ten příjemně přibasovaný, lehce „kulervoucí“ zvuk, který má v oblibě především dnešní omladina.

Telefonování je ale trochu jiné kafe. Vy slyšíte protistranu dobře bez sebemenšího zaškobrtnutí, což o to, ale právě druhá strana vás za hovor s WF-SP800N jistě nepochválí. Sluchátka mají tendenci do hovoru přibrat veškeré zvuky z okolí a v některých případech je ještě mírně zesílí. Výstražné pískání autobusových dveří, rušný průtah městem či mírný větřík spolehlivě zazdí vaše mluvené slovo. Bez nežádoucího rušení můžete telefonovat pouze v klidné místnosti.

Výdrž na baterii

Sony se hrdě hlásí k tomu, že sluchátka vydrží na jedno nabití až 9 hodin, což z praxe mohu potvrdit. Sice mi to dalo zabrat, ale na plus mínus devět hodin jsem se skutečně dostal (se zapnutým ANC). V tomto případě musím jednoznačně smeknout – výdrž na jedno nabití mě rozhodně příjemně překvapila.

Co mě překvapilo méně, je nabíjecí pouzdro. To v sobě ukrývá jen jedno nabití navíc – při jeho velikosti bych čekal, že nabití do plna v sobě bude ukrývat minimálně dvě. Taktéž je mírné zklamání, že pouzdro nedisponuje cívkou pro bezdrátové nabíjení, které začíná být v této cenové kategorii standardem. Sluchátka rovněž nabijete do plného stavu za dlouhé dvě a půl hodiny.

Závěrečné hodnocení

Sony WF-SP800N rozhodně nejsou špatná sluchátka. I přes mírnou favorizaci basové složky nezanevřely na výšky a středy, čímž jasně dokázaly, že soustředění na basy nemusí potlačit všechno ostatní. Zvuk je zkrátka jedna z hlavních předností, kvůli které si Sony WF-SP800N budete chtít pořídit.

K tomu si připočtěte kvalitní ANC, dobrou výdrž na jedno nabití, užitečnou doprovodnou aplikaci, odolnost vůči vodě a prachu IP55 či USB-C a Bluetooth 5.0 a máte jasný recept na kvalitní sluchátka. Ergonomie sluchátek je takřka příkladná a v uších sedí díky nástavcům parádně, takže se aktivního sportování nemusíte bát.

Sony WF-SP800N mají i své nedostatky. Nabíjecí pouzdro je poměrně rozměrné, ale ani přes svou velikost nezvládlo ukrýt více než jedno plné nabití sluchátek. Vytknout musím také chybějící podporu aptX či opravdu špatné telefonní hovory. Nedostatků ale není mnoho, takže pokud jim je odpustíte a nevadí vám cena 3 790 korun, tak určitě stojí za zvážení. Mezi nejvážnější konkurenty patří JBL Under Armour True Wireless Flash či Jabra Evolve 65e.