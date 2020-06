Recenze sluchátek MyKronoz ZeBuds Lite

S bezdrátovými sluchátky se v posledních letech roztrhl pytel, přičemž jejich kvalita se pohybuje od takřka nepoužitelných až po skoro dokonalá. Jakožto etalon ještě stále slouží sluchátka, která kategorii zcela bezdrátových sluchátek proslavila – Apple AirPods. Zatímco většina výrobců se snaží o vlastní pojetí bezdrátových sluchátek, jsou i tací výrobci, kteří si na originalitu nehrají.

Mezi ně se řadí i společnost MyKronoz, která má na trhu svá bezdrátová sluchátka ZeBuds Lite. Ta se nikterak nesnaží skrývat zjevnou inspiraci právě jablečnými sluchátky. Jak se jim podařilo srovnat krok se svým vzorem? Nejen to se dozvíte v naší recenzi.

Design a obsah balení

Ihned po vybalení sluchátek z krabičky, ve které nenajdete kromě sluchátek a USB-C kabelu nic navíc, vás MyKronoz nenechá na pochybách, kde se nejvíce inspiroval. Nabíjecí pouzdro má podobu kvádru s oblými rohy a sympatické malé rozměry, které dobře padnou do ruky i do kapsy. Jakmile ale sluchátka uchopíte do ruky, tak nepříjemně překvapí použitý materiál, tedy plast. Ten působí velmi levně, na testovanou černou barvu je pouze nalakovaný a z mechanismu otevírání nemáte nejlepší pocit.

Dvojice sluchátek se rovněž přímo inspirují u AirPods, o drobnou inovaci se snaží pouze ostrým zkosením na spodní straně a použitím lesklého plastu. Použitý tvar pecek je konstruován tak, aby seděly v uších pokud možno co největšímu počtu lidí. Mně osobně tento tvar příliš nevyhovuje a už po necelé hodině mě nepříjemně tlačí, ale pokud vám sedí EarPods či právě AirPody, nebudete mít problém.

Parametry a funkce

Nejprve několik technických paramterů: frekvenční rozsah 20Hz – 20KHz, impedance 32 Ω, duální mikrofony, odolnost IPX4, dosah až 10 m, Bluetooth 5.0 či kapacita baterie 400 mAh v případě pouzdra a 40 mAh v případě sluchátek. Na papíře to nevypadá vůbec špatně, nicméně spousta funkcí, která už takřka považujeme za standard, bohužel chybí.

Například po vytažení sluchátek z ucha se přehrávaná hudba nezapauzuje, to musíte udělat ručně. Po vytažení sluchátek z pouzdra se sice automaticky s telefonem spojí, nicméně si několik vteřin počkáte. Dotykové ovládání zvládne skladbu pozastavit či spustit, případně spustit hlasového asistenta. Ovládání pomocí dotyků se v praxi ukázalo jako velmi nespolehlivé – když sem chtěl skladbu pozastavit, podařilo se mi to až na několikátý pokus, naopak při úpravě sluchátka v uchu jsem pauzoval skladbu neustále.

Sluchátka disponují redukcí okolního šumu, ale při používání by vás to ani nenapadlo. Okolní ruchy především díky konstrukci nejsou odhlučněny spolehlivě, což ale někteří uživatelé mohou vnímat pozitivně. Sluchátka nefungují v režimu master-slave, ale každé může fungovat separátně.

Hovory taktéž nejsou žádná sláva – protistranu slyšíte bez větších problémů, vás už tak dobře slyšet není. Protistrana si stěžovala na neustálé praskání, přičemž jsem telefonoval z tiché místnosti. Při hovorech ve městě měla protistrana potíže mě vůbec slyšet.

Doprovodná aplikace

Aplikace bývají často doprovodné a rozšiřují možnosti nastavení sluchátek. V případě MyKronoz ZeBuds Lite se ale jedná doslova o nutnost. Bez aplikace MyKronoz sluchátka s telefonem párujete velmi obtížně, neboť na jejich těle nenajdete žádné párovací tlačítko a ve výchozím stavu se mi nespustil režim párování.

To je škoda, protože ZeBuds Lite využijete pouze s telefony Android a iOS. Například na notebook můžete rovnou zapomenout. Aplikace funguje pro všechny produkty MyKronoz, čímž se snaží vytvořit něco jako ekosystém. Bohužel mě nepříjemně překvapilo, že aplikace pro správné fungování vyžaduje celou plejádu oprávnění, čímž jí dáte klíče prakticky od celého telefonu. Pro pouhý poslech hudby mi to přijde trochu moc.

Aplikace má jen omezené možnosti využití. Kromě nastavení ekvalizéru můžete sluchátka aktualizovat. A to je tak zhruba všechno. Aktualizací přišlo během testování hned několik, přičemž trvaly několik minut.

Výdrž baterie a nabíjení

Kapacita nabíjecího pouzdra je 400 mAh a sluchátka disponují baterií 40 mAh. Tato kombinace umožní přehrávání na jedno nabití zhruba 3-4 hodiny, s využitím nabíjecího pouzdra až 16 hodin přehrávání. To není zrovna špatný parametr. Za 20 minut nabíjení můžete poslouchat celou hodinu, do plna se sluchátka nabijí za jednu hodinu. Pouzdro pak skrze USB-C nabijete za zhruba hodinu a půl.

Kvalita hudby

Přehrávání hudby je alfou a omegou každých sluchátek. Ani MyKronoz ZeBuds Lite nejsou výjimkou, a tak jsem je podrobil svému standardnímu testu na skladbách Bohemian Rhapsody od skupiny Queen, Ve sluji krále hor od Edwarda Griega či soundtracku k filmu Nespoutaný Django. Jak sluchátka dopadla?

Nepříjemně mě překvapilo, že v částech, kde má být ticho, byl slyšitelný šum. Ten se poměrně výrazně promítal i do skladeb a velmi nepříjemně rušil přehrávání. V hlučnějším prostředí si šumu patrně nevšimnete, to ale nic nemění na tom, že kvalitu přehrávání degraduje. Basová složka bývá u levnějších sluchátek zvýrazněna, aby zakryla nedostatky. V případě ZeBuds Lite se to ale nekoná a basová složka je naopak potlačena.

Výšky mají tendenci znít až nepříjemně, středy jsou nevýrazné, nejsou čisté a ztrácí se. Obecně se tedy dá říci, že zvukový projev je špatný. Skladby nezní tak, jak by znít měly, a ani práce s ekvalizérem sluchátkům výrazně nepomohla.

Bohemian Rhapsody sluchátka jednoduše nezvládla. Činely bicích mi rvaly ušní bubínky, Freddie Mercury zněl, jako kdyby stál za oponou, a jednotlivé nástroje spolehlivě splývaly do jednoho hluku. Z toho do popředí vystoupil vždy jen ten nejvýraznější nástroj. O Edwardu Griegovi se raději ani příliš nezmiňuji – začátek i přes rušení šumem až tak špatný nebyl, jakmile skladba zrychlila, sluchátka přestala stíhat tempo a výsledek měl do orchestrální hudby daleko.

Soundtrack k Nespoutanému Djangovi naopak překvapil. Nedostatky sluchátek přispěly k syrovému zvuku některých písní, takže ani tolik nebily do uší. I v tomto případě ale platí, že skladby neměly ten správný zvuk a jednoduše nedokázaly strhnout.

Závěrečné hodnocení

Jak zhodnotit sluchátka MyKronoz ZeBuds Lite? Hledat pozitivní body pro jejich obhajobu není zrovna jednoduchý úkol, přičemž samotná sluchátka vůbec nepomáhají.

Pozitivem sluchátek je použití moderního Bluetooth standardu 5.0, vcelku dobrá výdrž na baterii a nabíjení skrze USB-C. Také fungování sluchátek nezávisle na sobě a odolnost IPX4 lze vypíchnout jakožto pozitivní věc. Tímto ale bohužel musím skončit, protože ve všech ostatních parametrech mě sluchátka zklamala.

Ať už jde o malé množství funkcí, složitější párování, neoriginální design a horší materiály, nespolehlivé dotykové ovládání a především špatné zvukové podání. Ve všech těchto oblastech se v případě sluchátek láme chleba a MyKronoz ZeBuds Lite bohužel neobstála v žádné s z těchto oblastí tak, abych je mohl s klidným svědomím doporučit.

Vše mohla zachránit cena, která, kdyby byla nastavena rozumně, mohla by leckoho přesvědčit ke koupi a mě k mírnějšímu soudu. Čáska 1 290 korun je ale natolik vysoká a konkurence o tolik lepší, že vsadit na koně ze stáje MyKronoz je čirý nerozum. V této cenové kategorii narazíte na sluchátka, která ZeBuds Lite hravě strčí do kapsy, což není zrovna nejlepší vizitka.