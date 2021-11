Recenze sluchátek KEF Mu3: Jak zní špunty od věhlasného výrobce audiotechniky?

Britskou firmu KEF patrně znáte spíše jako výrobce dražší audio techniky v podobě Hi-Fi reproduktorů. Nyní vstupuje i do vod levnější přenositelné elektroniky a na trh uvedla bezdrátová sluchátka KEF Mu3. Za jejich designem stojí Ross Lovegrove, který svůj rukopis už v minulosti otiskl například do produktů firmy Sony i Apple.

KEF Mu3 nabídnou některé pokročilé funkce, jako je ANC i mód propustnosti nebo ovládání přímo na sluchátkách. V prodeji jsou ve dvou barevných provedeních a cena byla stanovena na 6 190 Kč, čímž útočí na Apple AirPods Pro nebo Sony WF-1000XM4.

Obsah balení a zpracování

Už balení sluchátek působí prémiově. Papírová krabička z matně šedého papíru obsahuje pouze stručné označení produktu a velkou grafiku detailu sluchátek. Po jejím rozbalení najdete manuál, trojici náhradních špuntů, nabíjecí kabel a také samotná sluchátka v krabičce.

Nabíjecí krabička sluchátek je plastová a její povrch lesklý. Ačkoliv tvarově vypadá zajímavě, použití lesklých plastů trochu z prémiového pocitu ubírá. Na druhou stranu je však nutno říci, že vše drží pevně pohromadě, otevírací mechanizmus vypadá solidně a také interiér s logem KEF a podpisem designéra vypadá moc hezky.

Krabička má tvar oblázku, bohužel je ale relativně velká, takže do kapsy úzkých kalhot se příliš nehodí. Na zadní straně najdeme USB-C konektor pro nabíjení. Marně bychom hledali jakoukoliv informační diodu, protože tou je opatřeno každé sluchátko zvlášť.

Sluchátka samotná designově korespondují s krabičkou, takže vidíme opět zaoblený design a lesklý stříbrný povrch. Malé logo KEF je umístěno na tlačítku, které není dotykové, ale mechanické. Vedle něj najdeme malou diodu. Koncovka je opatřena silikonovým špuntem. Dále na těle sluchátka můžeme vidět dva mikrofony sloužící pro ANC i telefonní hovory.

Pohodlí nošení

Nejprve mi chvíli trvalo, než jsem pochopil, jakým způsobem sluchátka ideálně do ucha umístit. Malou nápovědou může být logo KEF, které má být ve vodorovné pozici. Pak se sluchátko zaklíní mezi jednotlivé záhyby ušního boltce a drží jako přibité.

Už samotná špuntová konstrukce je předpokladem k pevnému umístění v uchu a dobrému odhlučnění okolí. Je pravda, že Mu3 mohou být i dobře použitelná pro sport, protože ani rychlejší pohyby hlavou je z jejich pozice nijak nevychýlí. Potěší také krytí IPX5, které zajistí ochranu vůči vlhkosti v podobě potu nebo deště.

Ovládání sluchátek

Tlačítkové ovládání sluchátek bych oproti běžnějšímu dotykovému ovládání nijak nehanil. Díky jemnému kliknutí máte jistotu, že se vám podařilo sluchátka stisknout ve správném místě. Zároveň je tlačítko dobře umístěno, takže při jeho stisku nemáte pocit, že si tlačíte špunty více do uší. Naopak se sluchátko opře o ušní boltec zvnějšku.

Hmotnost sluchátek je 5,8 gramů (každé), což je jen o 0,4 gramů více než u AirPods Pro. Díky tomu sluchátka v uších nepůsobí nepřiměřenou zátěž, a pokud vám nevadí špunty v uších, zvládnete s nimi i několik hodin nepřetržitého poslechu. Konstrukce je tedy vyřešena výborně.

Funkce

Z hlediska funkcí se můžeme radovat nad přítomností ANC i transparentního módu. Menším zklamáním je ale chybějící detekce nasazení nebo spolupráce s hlasovými asistenty. Marně bychom také hledali aplikaci a tím pádem mají smůlu i milovníci ekvalizérů a detailnějšího nastavení poslechu.

Z kodeků jsou k dispozici jen základní SBC a AAC. Připojení probíhá pomocí Bluetooth 5.0 a během používání bylo bezproblémové. Co jsem naopak několikrát zaznamenal, bylo připojení pouze jednoho sluchátka. Musel jsem tedy obě sluchátka opět vložit do krabičky a znovu připojit. Je to sice drobnost, ale v určitých momentech nepotěší.

Taktéž mi chyběla možnost připojení mezi více zařízení zároveň. Při přechodu z iPhonu k MacBooku bylo vždy potřeba sluchátka odpojit a připojit na dalším přístroji. V tomto ohledu je život například s AirPods nebo dalšími sluchátky, která toto umějí, mnohem jednodušší.

Poslech a telefonování

Ačkoliv KEF Mu3 jsou vybaveny 8,3mm měniči, poslech je orientován především na středy. Basy jsou například oproti AirPods třetí generace o něco slabší. Každopádně maximální hlasitost je vysoká a celkově je zvuk díky špuntové konstrukci tak nějak blíže posluchači.

Ačkoliv středy hodnotím jako nejvýraznější, ani výšky nebo basy nejsou příliš upozaděny. Nízké frekvence jsou přítomny, ale jsou decentní a tolik neovlivňují ostatní složky, jak jsme dnes u mnoha sluchátek zvyklí. Celkový dojem z poslechu je tedy vyrovnaný a detaily jsou velmi konkrétní. Stereo rozlišení funguje skvěle a také mluvené slovo v rámci podcastů nebo audioknih je díky méně výrazným basům velmi příjemné.

Telefonní hovory

Pro telefonování bych volil raději sluchátka s peckovou konstrukcí. Špunty v uších při mluvení nikdy nejsou příjemné a po chvilce jsem vždy nucen alespoň jedno sluchátko vyjmout, abych se sám slyšel trochu normálním způsobem. Žádné technické problémy jsem ale nezaznamenal. Druhá strana mne vždy slyšela dobře a i já jsem všemu rozuměl. Pouze při mluvení špuntová sluchátka v uších nemusím.

ANC a transparence

ANC u sluchátek funguje, nicméně velkou část práce udělá už samotná špuntová konstrukce, která sama o sobě skvěle izoluje okolí. Nechci tedy říci, že by v tomto případě bylo ANC nepotřebné, ale nároky na ně už nejsou vysoké.

Transparentní mód je taktéž funkční, a ačkoliv mírně modifikuje okolní zvuky (což je celkem běžné), pomůže v momentech, kdy nechcete ztratit zvukový kontakt s okolním světem. Přítomnost této funkce je určitě výhodou.

Výdrž baterie a nabíjení

Sluchátka by dle výrobce měla zvládnout 9 hodin poslechu na jedno nabití. Při zapnutém ANC je to reálně spíše 7 až 8 hodin, ani to ale není špatné. Nabíjecí pouzdro pak dodá energii na dalších 15 hodin provozu. Bohužel chybí bezdrátové nabíjení, které by v této cenové kategorii už určitě potěšilo.

Výhodou je přítomnost rychlého nabíjení. Během pouhých pěti minut nabíjení sluchátka doplní energii na celou hodinu dalšího poslechu. Po hodině nabíjení jsou pak sluchátka nabita na 100 %.

Závěrečné hodnocení

Ačkoliv KEF Mu3 mají své mouchy a nedokonalosti, během testování jsem si je oblíbil. Jako velkou výhodu hodnotím pevné usazení v uchu, které sluchátka předurčují i ke sportovnímu použití. Zvukově jsou na tom velmi dobře a ovládání pomocí tlačítek funguje také skvěle. Taktéž výdrž na baterii není vůbec špatná ani při aktivovaném ANC. To zde nehraje tak velkou roli především díky špuntovému designu sluchátek. Potěší ale transparentní mód, který vás udrží v pozornosti i v městském provozu.

U sluchátek s cenovkou přesahující 6 000 Kč bych už ale čekal nějaké další funkce v podobě propojení s aplikací za účelem ekvalizace nebo nastavení ovládání, bezdrátové nabíjení nebo spolupráci s hlasovými asistenty. Možnost připojení k vícero zařízením zároveň je už dnes také funkce, kterou najdeme i u levnějších modelů (Samsung Galaxy Buds 2, Apple AirPods). Uživatelé Androidu by navíc určitě ocenili podporu kodeku aptX, která chybí.

Pokud množství chytrých funkcí nevyžadujete a KEF Mu3 si vás získaly svým designem a „ušlechtilým původem“, určitě nebudou špatnou volbou. Z mého úhlu pohledu by ale jejich cena měla mířit alespoň o tisícovku níže. Obávám se, že oproti početné konkurenci nenabízí až takovou přidanou hodnotu, aby si vyšší cenu obhájily.

Jestliže ale preferujete čistý a kvalitní zvuk, špuntovou konstrukci s jistým usazením v uchu a neotřelý design, KEF Mu3 mohou být dobrou volbou.